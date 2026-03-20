Elhunyt Chuck Norris amerikai színész és harcművész

Norrist csütörtökön szállították kórházba Hawaii szigetén, családja pénteken közleményben tudatta a halálhírét. Mint írták, hittel, céltudatosan és az általa szeretett emberek iránti rendíthetetlen elkötelezettséggel élte az életét. Munkájával, fegyelmezettségével és kedvességével világszerte milliók számára jelentett inspirációt, családja "odaadó férjként, szerető apaként és nagyapaként, hihetetlen testvérként és a család szíveként" emlékezik rá.
Bár a szívünk összetört, mélységesen hálásak vagyunk az életéért, és a felejthetetlen pillanatokért, amiket áldás volt megosztani vele. A szeretet és támogatás, amit a világ minden tájáról érkező rajongóktól kapott, nagyon sokat jelentett neki, és a családunk igazán hálás érte. Számára ti nemcsak rajongók voltatok, hanem a barátai is
- áll a család közleményében.
Norris számos más akciósztárral ellentétben valódi harcművész volt. Karatéból, tangszudóból és taekwondóból is fekete öves mesterfokozatot szerzett. Bruce Lee-vel nemcsak együtt edzett, hanem meg is küzdött vele A Sárkány útja (1972) című filmben. A San Franciscó-i zsaru sztárjának, Steve McQueennek évekig adott magán karateórákat. Végül éppen McQueen bátorítására kezdett színészi pályába.
Az áttörést a Sergio Leone westernjeinek stílusát idéző Magányos farkas (1983) hozta meg számára, amelyben egy texasi rangert alakított. Ezt követően a Cannon Grouphoz szerződött, és a független stúdió egyik legfontosabb színészévé vált. Az Ütközetben eltűnt (1984) című filmben James Braddock ezredest játszotta, aki visszatér Vietnamba, hogy kiszabadítsa a fogságban tartott katonákat. Bár a kritikusok szétszedték a filmet, a közönség imádta. A hatalmas sikernek köszönhetően 1985-ben és 1988-ban is készült hozzá folytatás.
A nyolcvanas évek második felében további sikerfilmek következtek. Ilyen volt a Hallgatás törvénye (1985), a Tomboló terror (1985) és a Delta kommandó (1986) is.
1993 áprilisában debütált a Walker, a texasi kopó,
amely kilenc évadon és mintegy kétszáz epizódon át futott a CBS csatornáján, majd egy 2005-ös tévéfilmmel egészült ki. Norris az egykori tengerészgyalogosból lett halk szavú texasi ranger, Cordell Walker szerepét keltette életre.
A "hirtelen" halála pontos körülményeit a család nem kívánta nyilvánosságra hozni. Csak annyit közöltek, hogy a 86 éves világsztár szerettei körében, békében távozott.
Címlapkép forrása: Gilbert Carrasquillo/Getty Images
