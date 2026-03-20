Elképesztő vagyon forog kockán Magyarországon: egy medencét is meg lehetne tölteni az 5,9 milliárd forintos nyereménnyel

Huszonhárom hete halmozódik az Ötöslottó főnyereménye, amely ezen a héten immár eléri az 5,9 milliárd forintot. A tavaly ősz óta folyamatosan bővülő összeg a játék történetének negyedik legnagyobb nyereményévé nőtte ki magát, a busás fődíj pedig érezhetően több érdeklődőt vonz - közölte a Szerencsejáték Zrt.

Bár a legtöbben a többmilliárdos főnyereményre vágynak, az alsóbb nyerőosztályok is szép összegeket kínálnak.

Csak a múlt héten több mint százezren értek el kisebb-nagyobb találatot, ők összesen közel félmilliárd forinton osztozhattak - áll a Szerencsejáték Zrt. közleményében. A mostani, megközelítőleg hatmilliárd forintos jackpotnyeremény azonban már alig elképzelhető nagyságrendet képvisel: ha ezt az összeget 500 forintos bankjegyekből egymás mellé helyeznénk akkor körülbelül 13 hektárnyi területet fedne le, ami egy nagyobb szőlőbirtok mérete, míg

ha 5 forintos érmékből tennénk ki, akkor pedig akár egy közepes úszómedencét is fel tudnánk vele tölteni.

- írja a Szerencsejáték Zrt.

Ha a szombati sorsoláson valakinek sikerül mind az öt számot eltalálnia, a Szerencsejáték Zrt. kifejezetten erre a célra fenntartott nagynyertes-vonalán kell jelentkeznie.

Legutóbb 2025. október 4-én volt telitalálat az Ötöslottón.

A nyereményigénylésre a sorsolás napját követően 90 nap áll rendelkezésre. A nyeremény kifizetése pedig 30 napon belül történik meg Magyarországon vezetett, saját névre szóló bankszámlára.

