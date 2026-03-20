Fájdalmas számok láttak napvilágot: elárasztja Európát a kínai autóipar

Az EY kimutatása szerint az uniós kivitel 2025-ben 34 százalékkal, 16 milliárd euróra esett vissza, miközben az import 8 százalékkal, 22 milliárd euróra nőtt.
Az elmúlt években így jelentős exporttöbbletből számottevő hiány alakult ki.
A tendencia Németország esetében is egyértelmű: Kína 2025-re már csak a hatodik legfontosabb exportpiac volt a német autógyártók számára. Az export volumene a 2022-es csúcsról, mintegy 30 milliárd euróról 13,6 milliárd euróra csökkent, miközben az import ugyanebben az időszakban kétharmaddal, 7,4 milliárd euróra emelkedett. Az EY szerint a jelenlegi trendek fennmaradása esetén 2026-ban kiegyenlítődhet az export és import értéke.
Az elemzés szerint a kínai gyártók Németországban egyelőre nehezebben tudnak teret nyerni, mivel a hazai márkák - köztük a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW - eddig megőrizték piaci részesedésüket. Más európai piacokon azonban a kínai szereplők már jelentős előretörést értek el. Constantin Gall, az EY szakértője szerint 2026-ban tovább erősödik a verseny, ami növekvő nyomást gyakorol a német autóiparra.
Az elemzésből kiderül, hogy az autóipari importban és exportban az elektromos járművek akkumulátorai is szerepelnek, amelyek piacát nagyrészt kínai vállalatok uralják. Emellett számos európai gyártó - például a BMW, a Volkswagen-csoport és a Mercedes-Benz - kínai üzemeiben helyi piacra és exportra is termel.
A német autóipar árbevétele 2025-ben 1,6 százalékkal, mintegy 528 milliárd euróra csökkent. A foglalkoztatás 6,2 százalékkal, közel 50 ezer fővel esett vissza, így a dolgozók száma mintegy 725 ezerre mérséklődött, ami 14 éves mélypont. Több nagyvállalat - köztük a Mercedes-Benz, a Volkswagen-csoport, valamint beszállítók, mint a Bosch, a ZF Friedrichshafen vagy a Mahle - létszámleépítéseket jelentett be.
A beszállítói szektor árbevétele 2025-ben 4 százalékkal csökkent, miközben a foglalkoztatás több mint 10 százalékkal esett vissza. 2019 óta ebben a szegmensben majdnem minden negyedik állás megszűnt.
Az EY szerint a kedvezőtlen folyamatok mögött több tényező áll: a kínai verseny erősödése, a gyenge globális kereslet, a geopolitikai feszültségek, valamint a magas autóárak. Emellett az elektromos járművek értékesítésének lassabb bővülése is gondot okoz, mivel a gyártók jelentős beruházásokat hajtottak végre a vártnál alacsonyabb kereslet mellett. A németországi működési költségek és a bürokratikus terhek szintén rontják az iparág versenyképességét.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
