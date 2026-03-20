  • Megjelenítés
Fájdalmas számok láttak napvilágot: elárasztja Európát a kínai autóipar
Üzlet

MTI
Először fordult elő, hogy az Európai Unió több autót és autóipari terméket importált Kínából, mint amennyit exportált oda az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég pénteken publikált elemzése szerint.
Az EY kimutatása szerint az uniós kivitel 2025-ben 34 százalékkal, 16 milliárd euróra esett vissza, miközben az import 8 százalékkal, 22 milliárd euróra nőtt.

Az elmúlt években így jelentős exporttöbbletből számottevő hiány alakult ki.

A tendencia Németország esetében is egyértelmű: Kína 2025-re már csak a hatodik legfontosabb exportpiac volt a német autógyártók számára. Az export volumene a 2022-es csúcsról, mintegy 30 milliárd euróról 13,6 milliárd euróra csökkent, miközben az import ugyanebben az időszakban kétharmaddal, 7,4 milliárd euróra emelkedett. Az EY szerint a jelenlegi trendek fennmaradása esetén 2026-ban kiegyenlítődhet az export és import értéke.

Az elemzés szerint a kínai gyártók Németországban egyelőre nehezebben tudnak teret nyerni, mivel a hazai márkák - köztük a Volkswagen, a Mercedes-Benz és a BMW - eddig megőrizték piaci részesedésüket. Más európai piacokon azonban a kínai szereplők már jelentős előretörést értek el. Constantin Gall, az EY szakértője szerint 2026-ban tovább erősödik a verseny, ami növekvő nyomást gyakorol a német autóiparra.

Az elemzésből kiderül, hogy az autóipari importban és exportban az elektromos járművek akkumulátorai is szerepelnek, amelyek piacát nagyrészt kínai vállalatok uralják. Emellett számos európai gyártó - például a BMW, a Volkswagen-csoport és a Mercedes-Benz - kínai üzemeiben helyi piacra és exportra is termel.

A német autóipar árbevétele 2025-ben 1,6 százalékkal, mintegy 528 milliárd euróra csökkent. A foglalkoztatás 6,2 százalékkal, közel 50 ezer fővel esett vissza, így a dolgozók száma mintegy 725 ezerre mérséklődött, ami 14 éves mélypont. Több nagyvállalat - köztük a Mercedes-Benz, a Volkswagen-csoport, valamint beszállítók, mint a Bosch, a ZF Friedrichshafen vagy a Mahle - létszámleépítéseket jelentett be.

A beszállítói szektor árbevétele 2025-ben 4 százalékkal csökkent, miközben a foglalkoztatás több mint 10 százalékkal esett vissza. 2019 óta ebben a szegmensben majdnem minden negyedik állás megszűnt.

Az EY szerint a kedvezőtlen folyamatok mögött több tényező áll: a kínai verseny erősödése, a gyenge globális kereslet, a geopolitikai feszültségek, valamint a magas autóárak. Emellett az elektromos járművek értékesítésének lassabb bővülése is gondot okoz, mivel a gyártók jelentős beruházásokat hajtottak végre a vártnál alacsonyabb kereslet mellett. A németországi működési költségek és a bürokratikus terhek szintén rontják az iparág versenyképességét.

edi \ egr \ gkv \ gk

Címlapkép forrása: EU

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Az amerikai hegemónia a szemünk láttára omlik össze
Uniós csúcs: unalmas technokrata reformokat akartak, helyette Magyarország került a kereszttűzbe
Elhúzódó energiasokkot áraznak a piacok - Estek az amerikai tőzsdék is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility