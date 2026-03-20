Fájdalmas veszteség a hackereknek: egy csapásra négy erős fegyverüket semmisítették meg
Az amerikai igazságügyi minisztérium Németországgal és Kanadával közösen számolt fel négy nagy botnetet. Ezek a hálózatok világszerte több mint hárommillió eszközt fertőztek meg, köztük több százezer amerikai készüléket is. A kiberbűnözők a feltört gépeket elosztott túlterheléses (DDoS) támadásokra használták.

Az Aisuru, a KimWolf, a JackSkid és a Mossad névre hallgató rosszindulatú hálózatok célpontjai között az amerikai védelmi minisztérium weboldalai is szerepeltek. A fertőzött eszközök többsége a dolgok internetéhez (IoT) tartozó okoskészülék volt, például webkamera, digitális videórögzítő és wifirouter.

A hálózatok üzemeltetői több százezer DDoS-támadást hajtottak végre világszerte, és egyes esetekben váltságdíjat is követeltek az áldozatoktól.

A három országban egyidejűleg végrehajtott hatósági művelet a botnetek mögött álló személyek ellen irányult. A leállításban közel két tucat nagyvállalat, köztük az Amazon Web Services, a Google, a PayPal és a Nokia is közreműködött. Szintén részt vett az akcióban az Europol PowerOff csapata, amely 2017 óta folytat célzott műveleteket a DDoS-támadásokra szakosodott kiberbűnözők ellen.

Forrás: Reuters

