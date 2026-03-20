Fordulat a tőzsdéken, megérkezett a felpattanás

A tőzsdei hangulatot alapvetően továbbra is a közel-keleti háború és ezen keresztül az energiasokk mozgatja, a befektetők azt árazzák, hogy az iráni konfliktus nyomán megugró olajárak ismét felhajthatják az inflációt, ronthatják a növekedési kilátásokat és szűkíthetik a jegybankok mozgásterét. Ma a hangulatot valamelyest javította, hogy az olajár visszább húzódott, miután az Egyesült Államok és szövetségesei a hormuzi szállítások biztosításán és a kínálati nyomás enyhítésére tett lépésekről számoltak be, de a piac továbbra is nagyon érzékeny az ellátási kockázatokra és az esetleges újabb eszkalációra. Ami a részvénypiaci mozgásokat illeti, az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgásokat lehetett ma látni, Európában viszont emelkednek a tőzsdék a tegnapi csúnya zakó után.