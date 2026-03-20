Gyorsan elfogyott a lendület a tőzsdék, megint emelkedik az olajár

Ennyi volt a felpattanás
A reggeli emelkedés szép lassan kezd elolvadni az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index már csak stagnál, a DAX 0,1 százalékos pluszban van, a CAC szintén stagnál, a FTSE 100 pedig már 0,2 százalékos mínuszban van.
Hangulatromlás azzal párhuzamosan történt, hogy az olajár ismét elkezdett emelkedni, a Brent a korábbi esés után már 2 százalékos pluszban van, a WTI pedig 0,9 százalékot emelkedett.
Szokatlan útvonalon jutott át több hajó a Hormuzi-szoron, dollármilliók fizettek Iránnak
Irán a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzését demonstrálja azzal, hogy csak szelektíven enged át hajókat a felségvizein. Mindezt egy olyan időszakban teszi, amikor az Egyesült Államok és Izrael Iránnal vívott konfliktusa miatt szinte teljesen leállt a forgalom a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán - írta meg a Financial Times.
Hat éve nem történt ilyen az arannyal
Az arany unciánkénti ára hat éve nem látott mértékben esett egyetlen hét leforgása alatt. A közel-keleti háború miatti olajár-robbanás felerősítette az inflációs félelmeket, és jelentősen visszavetette a kamatcsökkentési várakozásokat - írta meg a Bloomberg.
Meghosszabbították a szerb NIS működési engedélyét
Április 17-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) - közölte a szerb közmédia.
Pattanás
A tegnapi jelentős esés után ma visszapattantak a tőzsdék, a DAX 1,1 százalékot emelkedett, a CAC 0,8 százalékkal került feljebb, a FTSE 100 pedig 0,4 százalékot erősödött. A milánói börze is feljebb került 0,8 százalékkal, míg a spanyol piac 1,1 százalékot emelkedett.
Ugrik az OTP és a Mol
A nemzetközi piacokon érdemi hangulatjavulás figyelhető meg a mai kereskedésben, amivel párhuzamosan a magyar piac is felpattant, élen a Mollal és az OTP-vel.
Fájdalmas számok láttak napvilágot: elárasztja Európát a kínai autóipar
Először fordult elő, hogy az Európai Unió több autót és autóipari terméket importált Kínából, mint amennyit exportált oda az EY könyvvizsgáló és tanácsadó cég pénteken publikált elemzése szerint.
Bejelentést tett az amerikai pénzügyminiszter, esik az olajár
Tovább csökkent a kőolaj világpiaci ára, miután Washington jelezte, hogy hamarosan feloldhatja a tartályhajókon tárolt iráni nyersolajra vonatkozó szankciókat. Az amerikai vezetés ezzel a lépéssel próbálja megfékezni a drágulást, amelyet a Hormuzi-szoros iráni lezárása váltott ki - jelentette a Cnbc.
Jóváhagyta az MNB a Rába részvényeire szóló nyilvános vételi ajánlatot
A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a 4iG leányvállalata által a Rába részvényeire benyújtott kötelező nyilvános vételi ajánlatot, amely a cseh CSG Defence részesedésszerzése miatt vált szükségessé.
Egy év alatt elküldte minden harmadik dolgozóját a világ egyik legnagyobb tech cége
Az Alibaba mintegy 34 százalékkal csökkentette munkavállalóinak számát 2025 folyamán. A kínai technológiai óriás megvált az offline kiskereskedelmi üzletágaitól, miközben egyre erőteljesebben a mesterséges intelligenciára összpontosít - közölte a Cnbc.
A szaúdiak szerint heteken belül jöhet a 180 dolláros olajár
Szaúd-Arábia olajpiaci szakértői lázasan dolgoznak annak modellezésén, hogy meddig emelkedhetnek az olajárak az iráni háború és az energiaellátási zavarok elhúzódása esetén. Az eredmények korántsem megnyugtatóak. A Perzsa-öböl legnagyobb termelőjének illetékesei szerint az árak akár a hordónkénti 180 dollárt is meghaladhatják, ha a kínálati kiesés április végéig fennmarad - jelentette a WSJ.
Körvonalazódik a fordulat Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Hang Seng 0,77 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,5 százalékot esett, a Kospi viszont 0,6 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,61 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,46 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,13 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,08 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Maradt még egy utolsó kamatdöntő ülés péntekre is, a kínai jegybank határozott magyar idő szerint hajnalban, ezzel kicsit megmozgatva a piacokat az egyébként nem túl fajsúlyos német és eurózónás adatok előtt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 74,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 021,43
|-0,4%
|-1,4%
|-6,8%
|-4,2%
|9,7%
|41,0%
|S&P 500
|6 606,49
|-0,3%
|-1,0%
|-3,7%
|-3,5%
|16,4%
|68,8%
|Nasdaq
|24 355,28
|-0,3%
|-0,7%
|-1,8%
|-3,5%
|23,4%
|89,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 372,53
|-3,4%
|-2,0%
|-7,1%
|6,0%
|41,4%
|79,2%
|Hang Seng
|25 500,58
|-2,0%
|-0,8%
|-4,5%
|-0,5%
|2,9%
|-12,0%
|CSI 300
|4 583,25
|-1,6%
|-2,2%
|-1,7%
|-1,0%
|14,3%
|-8,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 839,56
|-2,8%
|-3,2%
|-8,8%
|-6,7%
|-1,9%
|56,2%
|CAC
|7 807,87
|-2,0%
|-2,2%
|-7,0%
|-4,2%
|-4,4%
|30,2%
|FTSE
|10 063,5
|-2,3%
|-2,3%
|-5,3%
|1,3%
|15,6%
|50,0%
|FTSE MIB
|43 701,38
|-2,3%
|-1,7%
|-4,6%
|-2,8%
|10,0%
|80,6%
|IBEX
|16 905,9
|-2,3%
|-1,4%
|-6,2%
|-2,3%
|26,1%
|99,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|121 795,2
|-0,4%
|-0,2%
|-3,9%
|9,7%
|35,3%
|176,5%
|ATX
|5 263,02
|-3,0%
|-1,6%
|-9,1%
|-1,2%
|21,3%
|68,4%
|PX
|2 552,78
|-1,7%
|0,3%
|-5,2%
|-4,9%
|22,0%
|136,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 250
|-0,6%
|2,1%
|-8,7%
|3,3%
|43,3%
|166,9%
|Mol
|3 810
|1,3%
|-2,9%
|6,7%
|29,6%
|32,0%
|76,4%
|Richter
|11 690
|-1,6%
|-1,0%
|-1,1%
|18,5%
|10,3%
|32,7%
|Magyar Telekom
|2 010
|-0,7%
|-2,0%
|0,9%
|12,2%
|16,5%
|395,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,11
|0,1%
|0,5%
|44,2%
|67,8%
|42,6%
|60,2%
|Brent
|106,3
|-2,4%
|5,0%
|48,2%
|74,7%
|49,1%
|64,1%
|Arany
|4 604,98
|-5,6%
|-10,2%
|-8,0%
|6,5%
|51,7%
|164,7%
|Devizák
|EURHUF
|392,6
|0,2%
|0,5%
|3,6%
|2,3%
|-1,4%
|6,8%
|USDHUF
|340,9911
|0,1%
|0,5%
|5,8%
|4,3%
|-6,9%
|10,4%
|GBPHUF
|452,8799
|-0,6%
|-0,4%
|4,4%
|2,8%
|-4,7%
|5,7%
|EURUSD
|1,1514
|0,0%
|-0,1%
|-2,1%
|-2,0%
|5,9%
|-3,3%
|USDJPY
|159,4850
|0,0%
|0,2%
|2,9%
|1,7%
|6,3%
|46,5%
|GBPUSD
|1,3359
|0,3%
|0,1%
|-0,7%
|-0,7%
|3,0%
|-3,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|69 921
|-1,9%
|-0,9%
|4,4%
|-21,2%
|-19,5%
|20,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|-0,1%
|-0,1%
|4,4%
|2,0%
|-0,1%
|145,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,92
|0,4%
|0,6%
|7,9%
|2,1%
|5,5%
|-974,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,4
|2,6%
|2,9%
|13,1%
|7,7%
|3,2%
|161,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
