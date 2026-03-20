Jóváhagyta az MNB a Rába részvényeire szóló nyilvános vételi ajánlatot

A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a 4iG leányvállalata által a Rába részvényeire benyújtott kötelező nyilvános vételi ajánlatot, amely a cseh CSG Defence részesedésszerzése miatt vált szükségessé.

A 4iG pénteken közölte, hogy a társaság leányvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. mint kijelölt ajánlattevő kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Rába valamennyi részvényesének.

A közlemény szerint az ajánlat a Rába által kibocsátott, egyenként 1000 forint névértékű, névre szóló törzsrészvények megvásárlására irányul.

A tranzakció hátterében az áll, hogy a cseh CSG Defence egy korábbi bejelentés alapján 49 százalékos részesedést szerez a 4iG SDT EGY Zrt.-ben. Mivel ez a társaság közvetetten a Rába feletti befolyás hordozója, a cseh vevő ezzel áttételesen 36,75 százalékos befolyást szerezne a győri járműipari vállalatban. A tőkepiaci szabályok alapján ilyen esetben kötelező nyilvános vételi ajánlatot kell tenni a többi részvényes számára is, vagyis a tranzakció lezárásának egyik kulcsfeltétele az MNB jóváhagyása mellett az, hogy a kijelölt ajánlattevő hivatalosan is ajánlatot tegyen a Rába valamennyi részvényesének.

A 4iG tájékoztatása alapján az ajánlatot eredetileg 2026. március 2-án nyújtották be a Magyar Nemzeti Bankhoz, majd azt március 16-án módosították. A felügyelet végül a 2026. március 18-án kelt határozatával hagyta jóvá a végleges dokumentumot.

A társaság közölte, hogy a most közzétett közlemény mellékleteként elérhető a végleges, a felügyelet által is jóváhagyott vételi ajánlat. Ez azt jelenti, hogy a folyamat új szakaszba lépett, és a Rába részvényesei immár a hivatalosan jóváhagyott feltételek alapján dönthetnek arról, élnek-e az ajánlattal.

