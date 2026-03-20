  • Megjelenítés
Jóváhagyta az MNB a Rába részvényeire szóló nyilvános vételi ajánlatot
Üzlet

Jóváhagyta az MNB a Rába részvényeire szóló nyilvános vételi ajánlatot

Portfolio
A Magyar Nemzeti Bank jóváhagyta a 4iG leányvállalata által a Rába részvényeire benyújtott kötelező nyilvános vételi ajánlatot, amely a cseh CSG Defence részesedésszerzése miatt vált szükségessé.

A 4iG pénteken közölte, hogy a társaság leányvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. mint kijelölt ajánlattevő kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Rába valamennyi részvényesének.

A közlemény szerint az ajánlat a Rába által kibocsátott, egyenként 1000 forint névértékű, névre szóló törzsrészvények megvásárlására irányul.

A tranzakció hátterében az áll, hogy a cseh CSG Defence egy korábbi bejelentés alapján 49 százalékos részesedést szerez a 4iG SDT EGY Zrt.-ben. Mivel ez a társaság közvetetten a Rába feletti befolyás hordozója, a cseh vevő ezzel áttételesen 36,75 százalékos befolyást szerezne a győri járműipari vállalatban. A tőkepiaci szabályok alapján ilyen esetben kötelező nyilvános vételi ajánlatot kell tenni a többi részvényes számára is, vagyis a tranzakció lezárásának egyik kulcsfeltétele az MNB jóváhagyása mellett az, hogy a kijelölt ajánlattevő hivatalosan is ajánlatot tegyen a Rába valamennyi részvényesének.

A CSG Defence részesedésszerzéséről, valamint a kapcsolódó projektekről alábbi cikkünkben írtunk.

Még több Üzlet

Az olajárrobbanás miatt több home office-t sürget a Nemzetközi Energiaügynökség

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Egy év alatt elküldte minden harmadik dolgozóját a világ egyik legnagyobb tech cége

Kapcsolódó cikkünk

Jön a HUMARS! Hazai rakétarendszert gyártanak majd HIMARS-segítséggel Győrben

A 4iG tájékoztatása alapján az ajánlatot eredetileg 2026. március 2-án nyújtották be a Magyar Nemzeti Bankhoz, majd azt március 16-án módosították. A felügyelet végül a 2026. március 18-án kelt határozatával hagyta jóvá a végleges dokumentumot.

A társaság közölte, hogy a most közzétett közlemény mellékleteként elérhető a végleges, a felügyelet által is jóváhagyott vételi ajánlat. Ez azt jelenti, hogy a folyamat új szakaszba lépett, és a Rába részvényesei immár a hivatalosan jóváhagyott feltételek alapján dönthetnek arról, élnek-e az ajánlattal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elhúzódó energiasokkot áraznak a piacok - Estek az amerikai tőzsdék is
Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Megvan a Mol-osztalék összege
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility