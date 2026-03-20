Mentőöv a Hormuzi-szorosnál dekkoló hajóknak - Jöhet a biztosítás!

Új eszközzel próbálják újraindítani az olajszállítást a világ egyik legkritikusabb tengeri útvonalán. A világ egyik vezető kockázati biztosítójának, a Chubbnak a vezetésével egy 20 milliárd dolláros biztosítási program indul, amely a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat védené a háborús kockázatok ellen, írja a Reuters.

Egy új biztosítási konstrukcióval próbálják enyhíteni a Közel-Keleten kialakult energiapiaci feszültségeket. A Chubb bejelentette, hogy elérhetővé teszi speciális tengeri biztosítási megoldását azoknak a hajóknak, amelyek a Hormuzi-szoroson haladnak át, ahol a forgalom a konfliktus miatt gyakorlatilag megbénult.

A kezdeményezés egy szélesebb program része. Az Egyesült Államok fejlesztési finanszírozási intézménye egy 20 milliárd dolláros tengeri viszontbiztosítási konstrukciót hozott létre annak érdekében, hogy újraindulhasson a kereskedelmi hajózás a Perzsa-öböl térségében. A Chubb ebben vezető szerepet vállal.

A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy a Hormuzi-szoroson halad át a világ olajkereskedelmének nagyjából ötöde. Ha ez az útvonal tartósan kiesik, az a hetvenes évek olajválságaihoz hasonló zavarokat okozhat az energiaellátásban.

A probléma nemcsak a fizikai kockázat, hanem az is, hogy

biztosítás nélkül gyakorlatilag nem lehet hajózni ilyen környezetben.

Egy-egy tanker és a rakománya több százmillió dollárt érhet, így a tulajdonosok és a finanszírozók csak akkor vállalják az áthaladást, ha a kockázatok fedezve vannak.

A Chubb által kínált konstrukció kifejezetten háborús helyzetekre lett szabva. A biztosítás kiterjed a hajótestre, a felelősségi kockázatokra és a rakományra is. Ide tartozik a háborús hajótest-biztosítás, a felelősségbiztosítás és a rakománybiztosítás is, amelyek normál esetben nem részei az alapcsomagoknak.

A háborús kockázatokra szóló fedezetet általában külön kell megkötni, és az ilyen helyzetekben a díjak meredeken emelkednek. Ez az egyik fő oka annak, hogy a konfliktusok idején a hajótulajdonosok inkább elkerülik az érintett térségeket.

A mostani program célja éppen ennek a patthelyzetnek a feloldása. Ha a biztosítás elérhetővé válik, az csökkentheti a kockázatokat annyira, hogy a hajók újra elinduljanak.

Fontos azonban, hogy a biztosítás csak bizonyos feltételek mellett lesz elérhető, amelyek részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Ez arra utal, hogy a biztosítók továbbra is óvatosak, és nem vállalnak korlátlan kockázatot.

Címlapkép forrása: Ore Huiying/Bloomberg via Getty Images