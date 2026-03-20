Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Körvonalazódik a fordulat Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Hang Seng 0,77 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,5 százalékot esett, a Kospi viszont 0,6 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,61 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,46 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,13 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,08 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Maradt még egy utolsó kamatdöntő ülés péntekre is, a kínai jegybank határozott magyar idő szerint hajnalban, ezzel kicsit megmozgatva a piacokat az egyébként nem túl fajsúlyos német és eurózónás adatok előtt.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 74,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 021,43
|-0,4%
|-1,4%
|-6,8%
|-4,2%
|9,7%
|41,0%
|S&P 500
|6 606,49
|-0,3%
|-1,0%
|-3,7%
|-3,5%
|16,4%
|68,8%
|Nasdaq
|24 355,28
|-0,3%
|-0,7%
|-1,8%
|-3,5%
|23,4%
|89,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 372,53
|-3,4%
|-2,0%
|-7,1%
|6,0%
|41,4%
|79,2%
|Hang Seng
|25 500,58
|-2,0%
|-0,8%
|-4,5%
|-0,5%
|2,9%
|-12,0%
|CSI 300
|4 583,25
|-1,6%
|-2,2%
|-1,7%
|-1,0%
|14,3%
|-8,5%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 839,56
|-2,8%
|-3,2%
|-8,8%
|-6,7%
|-1,9%
|56,2%
|CAC
|7 807,87
|-2,0%
|-2,2%
|-7,0%
|-4,2%
|-4,4%
|30,2%
|FTSE
|10 063,5
|-2,3%
|-2,3%
|-5,3%
|1,3%
|15,6%
|50,0%
|FTSE MIB
|43 701,38
|-2,3%
|-1,7%
|-4,6%
|-2,8%
|10,0%
|80,6%
|IBEX
|16 905,9
|-2,3%
|-1,4%
|-6,2%
|-2,3%
|26,1%
|99,1%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|121 795,2
|-0,4%
|-0,2%
|-3,9%
|9,7%
|35,3%
|176,5%
|ATX
|5 263,02
|-3,0%
|-1,6%
|-9,1%
|-1,2%
|21,3%
|68,4%
|PX
|2 552,78
|-1,7%
|0,3%
|-5,2%
|-4,9%
|22,0%
|136,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 250
|-0,6%
|2,1%
|-8,7%
|3,3%
|43,3%
|166,9%
|Mol
|3 810
|1,3%
|-2,9%
|6,7%
|29,6%
|32,0%
|76,4%
|Richter
|11 690
|-1,6%
|-1,0%
|-1,1%
|18,5%
|10,3%
|32,7%
|Magyar Telekom
|2 010
|-0,7%
|-2,0%
|0,9%
|12,2%
|16,5%
|395,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|96,11
|0,1%
|0,5%
|44,2%
|67,8%
|42,6%
|60,2%
|Brent
|106,3
|-2,4%
|5,0%
|48,2%
|74,7%
|49,1%
|64,1%
|Arany
|4 604,98
|-5,6%
|-10,2%
|-8,0%
|6,5%
|51,7%
|164,7%
|Devizák
|EURHUF
|392,6
|0,2%
|0,5%
|3,6%
|2,3%
|-1,4%
|6,8%
|USDHUF
|340,9911
|0,1%
|0,5%
|5,8%
|4,3%
|-6,9%
|10,4%
|GBPHUF
|452,8799
|-0,6%
|-0,4%
|4,4%
|2,8%
|-4,7%
|5,7%
|EURUSD
|1,1514
|0,0%
|-0,1%
|-2,1%
|-2,0%
|5,9%
|-3,3%
|USDJPY
|159,4850
|0,0%
|0,2%
|2,9%
|1,7%
|6,3%
|46,5%
|GBPUSD
|1,3359
|0,3%
|0,1%
|-0,7%
|-0,7%
|3,0%
|-3,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|69 921
|-1,9%
|-0,9%
|4,4%
|-21,2%
|-19,5%
|20,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|-0,1%
|-0,1%
|4,4%
|2,0%
|-0,1%
|145,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,92
|0,4%
|0,6%
|7,9%
|2,1%
|5,5%
|-974,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,4
|2,6%
|2,9%
|13,1%
|7,7%
|3,2%
|161,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
