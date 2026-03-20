  • Megjelenítés
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Üzlet

Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
A tőzsdei hangulatot alapvetően továbbra is a közel-keleti háború és ezen keresztül az energiasokk mozgatja, a befektetők azt árazzák, hogy az iráni konfliktus nyomán megugró olajárak ismét felhajthatják az inflációt, ronthatják a növekedési kilátásokat és szűkíthetik a jegybankok mozgásterét. Ma a hangulatot valamelyest javította, hogy az olajár visszább húzódott, miután az Egyesült Államok és szövetségesei a hormuzi szállítások biztosításán és a kínálati nyomás enyhítésén dolgoztak, de a piac továbbra is nagyon érzékeny maradt az ellátási kockázatokra és az esetleges újabb eszkalációra. Ami pedig a részvénypiaci mozgásokat illeti, az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgásokat lehetett ma látni, Európában viszont emelkedést vetítenek előre a határidős indexek.
Megosztás

Körvonalazódik a fordulat Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékot esett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Hang Seng 0,77 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,5 százalékot esett, a Kospi viszont 0,6 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,61 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,46 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,13 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,23 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,15 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,08 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Maradt még egy utolsó kamatdöntő ülés péntekre is, a kínai jegybank határozott magyar idő szerint hajnalban, ezzel kicsit megmozgatva a piacokat az egyébként nem túl fajsúlyos német és eurózónás adatok előtt.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,7 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 74,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 021,43 -0,4% -1,4% -6,8% -4,2% 9,7% 41,0%
S&P 500 6 606,49 -0,3% -1,0% -3,7% -3,5% 16,4% 68,8%
Nasdaq 24 355,28 -0,3% -0,7% -1,8% -3,5% 23,4% 89,3%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 372,53 -3,4% -2,0% -7,1% 6,0% 41,4% 79,2%
Hang Seng 25 500,58 -2,0% -0,8% -4,5% -0,5% 2,9% -12,0%
CSI 300 4 583,25 -1,6% -2,2% -1,7% -1,0% 14,3% -8,5%
Európai részvényindexek              
DAX 22 839,56 -2,8% -3,2% -8,8% -6,7% -1,9% 56,2%
CAC 7 807,87 -2,0% -2,2% -7,0% -4,2% -4,4% 30,2%
FTSE 10 063,5 -2,3% -2,3% -5,3% 1,3% 15,6% 50,0%
FTSE MIB 43 701,38 -2,3% -1,7% -4,6% -2,8% 10,0% 80,6%
IBEX 16 905,9 -2,3% -1,4% -6,2% -2,3% 26,1% 99,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 121 795,2 -0,4% -0,2% -3,9% 9,7% 35,3% 176,5%
ATX 5 263,02 -3,0% -1,6% -9,1% -1,2% 21,3% 68,4%
PX 2 552,78 -1,7% 0,3% -5,2% -4,9% 22,0% 136,4%
Magyar blue chipek              
OTP 36 250 -0,6% 2,1% -8,7% 3,3% 43,3% 166,9%
Mol 3 810 1,3% -2,9% 6,7% 29,6% 32,0% 76,4%
Richter 11 690 -1,6% -1,0% -1,1% 18,5% 10,3% 32,7%
Magyar Telekom 2 010 -0,7% -2,0% 0,9% 12,2% 16,5% 395,1%
Nyersanyagok              
WTI 96,11 0,1% 0,5% 44,2% 67,8% 42,6% 60,2%
Brent 106,3 -2,4% 5,0% 48,2% 74,7% 49,1% 64,1%
Arany 4 604,98 -5,6% -10,2% -8,0% 6,5% 51,7% 164,7%
Devizák              
EURHUF 392,6 0,2% 0,5% 3,6% 2,3% -1,4% 6,8%
USDHUF 340,9911 0,1% 0,5% 5,8% 4,3% -6,9% 10,4%
GBPHUF 452,8799 -0,6% -0,4% 4,4% 2,8% -4,7% 5,7%
EURUSD 1,1514 0,0% -0,1% -2,1% -2,0% 5,9% -3,3%
USDJPY 159,4850 0,0% 0,2% 2,9% 1,7% 6,3% 46,5%
GBPUSD 1,3359 0,3% 0,1% -0,7% -0,7% 3,0% -3,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 69 921 -1,9% -0,9% 4,4% -21,2% -19,5% 20,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 -0,1% -0,1% 4,4% 2,0% -0,1% 145,2%
10 éves német állampapírhozam 2,92 0,4% 0,6% 7,9% 2,1% 5,5% -974,6%
10 éves magyar állampapírhozam 7,4 2,6% 2,9% 13,1% 7,7% 3,2% 161,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Elhúzódó energiasokkot áraznak a piacok - Estek az amerikai tőzsdék is
Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Megvan a Mol-osztalék összege
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility