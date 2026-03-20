Összeomlott az egykor felkapott amerikai tech cég árfolyama, AI-chipek csempészésével vádolják az alapítót

A Super Micro Computer részvényei 27 százalékot zuhantak. Ennek oka, hogy az amerikai szövetségi ügyészség vádat emelt a cég társalapítója és két további munkatársa ellen. A gyanú szerint több milliárd dollár értékű mesterségesintelligencia-technológiát csempésztek Kínába.

Az amerikai igazságügyi minisztérium Ji-hszien Liao társalapítót, Zsuj-cang Csang értékesítési vezetőt és Ting-vej Szun alvállalkozót vádolta meg az üggyel kapcsolatban. A hatóságok szerint az amerikai gyártású szervereket Tajvanon keresztül Délkelet-Ázsiába irányították. Ott a termékeket jelöletlen dobozokba csomagolták át, majd becsempészték Kínába.

A vádirat alapján legalább 2,5 milliárd dollár értékű amerikai MI-technológiát juttattak illegálisan az ázsiai országba.

Ebből több mint félmilliárd dollárnyi szállítmány 2025 áprilisa és május közepe között érkezett.

A vádiratban a Super Micro neve nem szerepel vádlottként. Ezt a vállalat maga is megerősítette, és hozzátették, hogy mindenben együttműködtek a nyomozókkal. Az érintett alkalmazottakat kényszerszabadságra küldték, az alvállalkozóval pedig megszakították a kapcsolatot.

Az amerikai piacnyitást követően a Super Micro árfolyama 27 százalékot zuhant.

A Bernstein elemzői szerint a vádak "komoly hitelességi problémákat vetnek fel, amelyek hatással lehetnek az üzletmenetre". Arra is figyelmeztettek, hogy az Nvidia – amelynek chipjeit a Super Micro szervereibe építik – esetleg megpróbálhat távolságot tartani a vállalattól. Ez a GPU-ellátásra, és ezáltal a teljes üzletmenetre nézve is súlyos következményekkel járhat.

Az Egyesült Államok 2022-ben vezetett be exportkorlátozásokat a chipekre. A lépés célja az volt, hogy Peking hadserege ne jusson hozzá az amerikai technológiához, ezáltal lelassuljon a kínai AI-fejlesztés. A San José-i székhelyű Super Micro korábban már jelezte, hogy a szankciók érintik egyes termékeit, többek között az Nvidia A100 és H100 típusú chipjeit tartalmazó szervereket. A mesterségesintelligencia-chipek iránti kereslet 2024-ben még 67 milliárd dolláros csúcsra repítette a cég piaci kapitalizációját. Ezt az értékeltséget azonban azóta a csökkenő profitmarzsok, valamint a Hindenburg Research által közzétett shortos vádak is jelentősen lenyomták.

Forrás: Reuters

