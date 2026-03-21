Fájdalmas bejelentést tett az amerikai légitársaság: sorra ritkítják a járatokat a megugró olajár miatt

A United Airlines masszív járattörlésekbe kezdett az iráni háború miatt megemelkedő üzemanyagárak miatt, a második és a harmadik negyedévben számos veszteséges járatát megszünteti - írja a Reuters.

Scott Kirby vezérigazgató egy pénteki belső levélben tájékoztatta a dolgozókat a kilátásokról. Közölte, hogy a légitársaság akár a 175 dolláros hordónkénti olajárra is felkészül. Emellett

azzal számolnak, hogy az árfolyam 2027 végéig tartósan 100 dollár felett maradhat.

Ilyen árszint mellett a United éves üzemanyagköltsége mintegy 11 milliárd dollárral emelkedne. Ez az összeg több mint a kétszerese annak a nyereségnek, amelyet a vállalat az eddigi legsikeresebb évében elkönyvelt.

A kerozin ára február vége óta csaknem megduplázódott, ami az egész iparágban jelentősen növeli a költségeket. A helyzetet a légtérzárak és az útvonal-módosítások is tovább bonyolítják. Erre reagálva a United a második és harmadik negyedévben mintegy három százalékponttal csökkenti a csúcsidőn kívüli járatok kapacitását. A lépés elsősorban a gyengébb keresletű útvonalakat és időszakokat érinti. Emellett a chicagói O'Hare repülőtérről is visszavesznek nagyjából egy százalékpontnyi kapacitást, míg a Tel-Avivba és Dubajba tartó járatok továbbra is szünetelnek. Mindez együttesen körülbelül öt százalékpontos visszaesést jelent az idei évre tervezett teljes kapacitáshoz képest. Kirby szerint ősszel várhatóan újra visszaállhat a megszokott menetrend.

Az amerikai légitársaságok az erős keresletnek köszönhetően eddig képesek voltak emelni a jegyárakat, ez a lépés részben ellensúlyozta a magasabb üzemanyagköltségeket. Kirby korábban arról számolt be, hogy az elmúlt héten lefoglalt jegyek ára 15-20 százalékkal emelkedett. A vállalat kifejezett célja, hogy a megugró üzemanyagköltségeket teljes egészében áthárítsa, és ezzel ellentételezze a veszteségeket.

A versenytárs Delta Air Lines szintén jelezte, hogy kész visszafogni a kapacitásait, amennyiben az üzemanyagárak tartósan magasak maradnak. Az amerikai légitársaságokat különösen érzékenyen érinti az olaj drágulása. Ennek oka, hogy többségük – ellentétben számos európai és ázsiai versenytársukkal – nem alkalmaz üzemanyagár-fedezeti ügyleteket. Ehelyett inkább a dinamikus áremelésekre és a kapacitásuk szigorú menedzselésére támaszkodnak. Az emelkedő üzemanyag- és munkaerőköltségek mindazonáltal a diszkont légitársaságokat sújtják a leginkább.

A rövid távú kapacitáscsökkentés ellenére a United nem áll el a korábban kijelölt növekedési stratégiájától. A vállalat idén mintegy 120 új repülőgépet – köztük 20 darab Boeing 787-est – vesz át, 2028 áprilisáig pedig további 130 gép érkezik a flottába. Kirby hangsúlyozta, hogy a társaság ezúttal nem követi a korábbi válságok forgatókönyvét. Ennek megfelelően sem létszámleépítést, sem pedig a beruházások elhalasztását nem tervezik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

