Váratlan fordulat: Irán kész átengedni a japán hajókat a Hormuzi-szoroson

Irán készen áll arra, hogy átengedje a japán érdekeltségű hajókat a Hormuzi-szoroson – közölte a Kyodo japán hírügynökség Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterre hivatkozva.

Aragcsi egy pénteki telefoninterjúban megerősítette a japán hírügynökségnek, hogy Teherán tárgyalásokat kezdett Tokióval a szoros megnyitásának lehetőségéről. A japán külügyminisztérium, a kereskedelmi tárca, valamint a miniszterelnöki hivatal egyelőre nem reagált a Reuters megkeresésére.

Japán kőolajimportjának mintegy kilencven százaléka a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik.

Ezt a kulcsfontosságú tengeri útvonalat Irán a háború kitörése óta nagyrészt lezárva tartja. A konfliktus által kiváltott globális olajár-emelkedés miatt Japán és több más ország is megkezdte stratégiai kőolajtartalékainak felszabadítását.

Donald Trump csütörtökön fogadta Takaicsi Szanae japán miniszterelnököt Washingtonban. A találkozón Trump arra szólította fel a japán kormányfőt, hogy "lépjen fel határozottabban".

Takaicsi a csúcstalálkozó után elmondta, hogy tájékoztatta Trumpot a japán szerepvállalás lehetőségeiről. Világossá tette, hogy a hatályos jogszabályok alapján Tokió milyen támogatást tud nyújtani a szorosban, és milyet nem. Japán mozgásterét erősen korlátozza a második világháború után elfogadott pacifista alkotmány. A 2015-ös biztonsági törvénycsomag ugyanakkor bizonyos esetekben lehetővé teszi a fegyveres erők külföldi bevetését, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha egy közeli biztonsági partnert ért támadás már Japán fennmaradását is veszélyezteti, és semmilyen más eszköz nem áll rendelkezésre a helyzet megoldására.

