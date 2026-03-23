Dübörög a lakásbiztosítási kampány, egy hetük maradt a váltóknak

„Becsléseink szerint május 1-re már közel 1,5 millió ingatlantulajdonos vagy bérlő lakásbiztosításának éves fordulónapja esik majd május 1-jére. Ez azt jelenti, hogy a tavaszi kampány nem egy egyszeri alkalom, hanem a lakásbiztosítási piac meghatározó, évről évre visszatérő eseményévé vált, amely hosszú távon velünk maradhat” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.
A lakásbiztosítások átlagdíja az idei kampányban eddig az idén
alig több mint 37 ezer forint lett, ami 2 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest,
ez pedig az erőteljes versenyre utal. A családi házak esetében ez 45 ezer forint, míg a lakások esetében pedig 21 ezer forint körül alakult, a díjak pedig nagyjából megegyeznek a tavalyi szintekkel. A Netrisknél eddig egyébként több mint 200 ezren kalkuláltak, és a váltók döntő többsége, 70 százaléka másik biztosítót is választott.
A legtöbb szerződést az Allianznál, a Colonnade-nál és a Groupamánál kötötték az ügyfelek.
Az idei kampány első három hetében a Netrisken összehasonlító ügyfelek 80 százaléka átlagosan 20 ezer forintot tudott spórolni, tízből hárman pedig meg tudták felezni a díjukat az új szerződéssel, ez átlagosan 35 ezer forint megtakarítást jelent. A szolgáltatás minősége is kiemelten fontos, sokan bővítették az elérhető szolgáltatások körét kampány hatására, így az alulbiztosítottság is csökkent. Ezt mutatja az is, hogy minden ötödik ügyfél drágább biztosítást választott, magasabb biztosítási összeggel, és cserélte le az évekkel ezelőtt kötött, elavult biztosítását.
Az új szerződésekért élénk a verseny a biztosítók között: nemcsak egyedi kedvezményekkel és díjcsökkentéssel harcolnak az ügyfelekért, hanem komoly termékfejlesztésbe is kezdtek. Olyan extra szolgáltatások és modernebb fedezetek jelentek meg a palettán, amelyek a régi típusú szerződésekben nem szerepeltek.
