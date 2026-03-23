  • Megjelenítés
Hamarosan helikopter-karbantartó cég kerülhet a 4iG-hoz
Üzlet

Portfolio
A GVH hatósági bizonyítványt adott ki a HeliControl Kft. feletti irányítás megszerzésével kapcsolatban – ez a 4iG BÉT-en közzétett közleményéből derül ki.

A 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. tavaly adásvételi szerződést kötött arról, hogy megszerzi a HeliControl Kft. jegyzett tőkéjének 63 százalékát megtestesítő üzletrészt.

A GVH 2026. március 23-án kelt hatósági bizonyítványában azt igazolta, hogy a bejelentett összefonódás kapcsán nincs olyan körülmény, ami indokolná versenyfelügyeleti eljárás megindítását. A bizonyítvány kiállításával a tranzakció lezárásának egyik fontos feltétele teljesült. A 4iG szerint az ügylet az egyéb zárási feltételek teljesülése után

várhatóan a közeljövőben zárulhat.

A lépéssel a 4iG S&D belép a forgószárnyas légijárművek karbantartási és modernizációs piacára.

Még több Üzlet

Itt van Trump bejelentése - Azonnal reagálnak a piacok!

így reagált a magyar tőzsde Donald Trump szavaira

Lezárt egy akvizíciót a 4iG leányvállalata

Ez erősíti a 4iG Csoport törekvését is: Magyarországon és a régióban olyan integrált ipari és szolgáltatási képességeket akar kiépíteni, amelyek a légi járművek teljes életciklusát lefedik. A HeliControl szakmai tudásának és infrastruktúrájának bevonásával a 4iG S&D egy olyan komplex, magas hozzáadott értékű megoldásokat kínáló kompetenciaközpont kialakítására törekszik, amely a polgári, rendvédelmi és védelmi célú forgószárnyas flották fenntartható üzemeltetését, modernizációját és hosszú távú kiszolgálását egyaránt támogatja – áll a cég korábbi közleményében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben
Itt van Trump bejelentése - Azonnal reagálnak a piacok!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility