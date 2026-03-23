Hamarosan helikopter-karbantartó cég kerülhet a 4iG-hoz

A 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. tavaly adásvételi szerződést kötött arról, hogy megszerzi a HeliControl Kft. jegyzett tőkéjének 63 százalékát megtestesítő üzletrészt.

A GVH 2026. március 23-án kelt hatósági bizonyítványában azt igazolta, hogy a bejelentett összefonódás kapcsán nincs olyan körülmény, ami indokolná versenyfelügyeleti eljárás megindítását. A bizonyítvány kiállításával a tranzakció lezárásának egyik fontos feltétele teljesült. A 4iG szerint az ügylet az egyéb zárási feltételek teljesülése után

várhatóan a közeljövőben zárulhat.

A lépéssel a 4iG S&D belép a forgószárnyas légijárművek karbantartási és modernizációs piacára.

Ez erősíti a 4iG Csoport törekvését is: Magyarországon és a régióban olyan integrált ipari és szolgáltatási képességeket akar kiépíteni, amelyek a légi járművek teljes életciklusát lefedik. A HeliControl szakmai tudásának és infrastruktúrájának bevonásával a 4iG S&D egy olyan komplex, magas hozzáadott értékű megoldásokat kínáló kompetenciaközpont kialakítására törekszik, amely a polgári, rendvédelmi és védelmi célú forgószárnyas flották fenntartható üzemeltetését, modernizációját és hosszú távú kiszolgálását egyaránt támogatja – áll a cég korábbi közleményében.

