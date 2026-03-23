Hatalmas a lemaradás, lépnie kellett techóriásnak: kiszivárgott, hogyan alakítják át teljesen a mobilokat
Hatalmas a lemaradás, lépnie kellett techóriásnak: kiszivárgott, hogyan alakítják át teljesen a mobilokat

Az Apple bejelentette, hogy idén június 8. és 12. között rendezi meg éves fejlesztői világkonferenciáját (WWDC). A vállalat ezen az eseményen várhatóan bemutatja régóta várt mesterségesintelligencia-fejlesztéseit és az iOS 27 operációs rendszert - tudósított a Bloomberg.
A WWDC26-ot egy személyes nyitóelőadás vezeti fel június 8-án az Apple cupertinói központjában. A fejlesztői szekciók azonban az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően továbbra is online formában zajlanak majd. A vállalat közleményében kiemelte, hogy a konferencián az AI-fejlesztések mellett új szoftverek és fejlesztői eszközök is bemutatkoznak.

Az idei konferencia kulcsfontosságú lehet az Apple számára.

A technológiai óriásnak ugyanis sürgősen le kell dolgoznia a mesterséges intelligencia terén felhalmozott lemaradását. Ennek egyik fő eleme a Siri hangalapú asszisztens átdolgozása, amely a Bloomberg értesülései szerint társalgási, chatbotszerűbb felületet kap.

Az operációs rendszerek mélyreható, rendszerszintű optimalizálása szintén napirenden van. Az iOS 27-et egy letisztult, megbízhatóságra fókuszáló frissítésnek szánják. Ezt a megközelítést a korábbi Snow Leopard típusú kiadásokhoz hasonlítják. Ennek értelmében a kevesebb látványos újdonság mellett a stabilitás és a teljesítmény javítása a fő cél.

Bár a WWDC hagyományosan szoftverfókuszú rendezvény, korábban előfordult már hardveres bejelentés is. A vállalat 2023-ban például ezen az eseményen mutatta be a Vision Prót. Idén azonban nem várható jelentősebb új eszköz leleplezése a konferencián.

A nagyobb hardveres újdonságok az őszi szezonra csúsznak. A Bloomberg információi szerint az Apple idén mutatja be összehajtható iPhone-ját, az iPhone 18 Pro szériát, valamint egy érintőképernyős MacBook Prót is.

Járműipar 2026

