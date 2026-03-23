így reagált a magyar tőzsde Donald Trump szavaira
A kereskedési idő felére gyakorlatilag teljesen le is dolgozta a nap elején látott mínuszokat a BUX index, miután Donald Trump bejelentette, hogy érdemi tárgyalásokat folytatott Iránnal. A blue chipek közül az OTP máris zöldben van, de a többi papír is szépen kapaszkodik.
A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékkal került lejjebb. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A nap elején látott nagyobb mínuszokból szépítenek a hazai blue chipek, féltávnál

az OTP már pluszban van.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az Appeninn árfolyama 3,2 százalékot esett, a Masterplast árfolyama pedig 1,7 százalékkal esett. A legjobban ma a Graphisoft Park részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 2,1 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 10,49 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Magyar Telekom, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
