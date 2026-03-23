Itt van Trump bejelentése - Azonnal reagálnak a piacok!

Hatalmas bejelentést tett Donald Trump - Tárgyalt Teheránnal!
Donald Trump bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán az elmúlt két napban nagyon jó és eredményes tárgyalásokat folytatott.
Óriási fordulatok
Trump bejelentése azonnal nagy hullámokat vetett a piacokon a mostani rendkívül feszült helyzetben.
- Az arany és az ezüst 5, illetve 9 százalékot pattant.
- A német DAX 7,5 százalékot, a határidős S&P 500 pedig 3,7 százalékot emelkedett.
- A Brent típusú kőolaj 15 százalékot szakadt a hírre.
- A dollár mintegy 1,2 százalékot gyengült azonnal az euróhoz képest.
- A forint pedig az euróval szemben 1,5, a dollárral szemben pedig mintegy 2,5 százalékot erősödött hirtelen.
Hirtelen rántották meg a forintot Trump szavaira
Donald Trump amerikai elnök hétfőn meghosszabbította az eredetileg 48 órás ultimátumát Iránnak, miután elmondása szerint az utóbbi napokban pozitív tárgyalások zajlottak a két ország között. A hírre nagyot fordultak a piacok, a forint 390-ig erősödött hirtelen.
Nagyot pattant az arany
Az arany árfolyama másodpercek alatt több mint 100 dollárt ugrott, miután Donald Trump az imént bejelentette, hogy eredményes tárgyalásokat folytatott Iránnal.
Elindult a helyezkedés az olajpiacon: elképesztő tempóban vásárolják a pozíciókat a nagybefektetők
A befektetők hat éve nem látott mértékben növelték a Brent nyersolajra vonatkozó vételi pozícióikat. Ez a folyamat az Egyesült Államok és Irán közötti háború eszkalálódásával, valamint azzal magyarázható, hogy a Hormuzi-szoros nagyrészt zárva maradt a tankerforgalom előtt.
Folytatódhat az esés Amerikában
Egyelőre kisebb negatív irányú mozgásokra van kilátás az amerikai tőzsdéken. A Nasdaq 0,7, az S&P 500 0,6, a Dow Jones pedig 0,5 százalékos mínuszban nyithat magyar idő szerint 14 óra 30 perckor.
Soha nem látott olajpiaci sokk jöhet – Brutálisan megemelte prognózisát a Goldman Sachs
A Goldman Sachs jelentősen megemelte 2026-ra vonatkozó olajár-előrejelzését, miután az iráni háború következtében tartós fennakadások alakultak ki a Hormuzi-szoroson keresztül zajló szállításokban. A befektetési bank szerint a jelenlegi helyzet akár a globális olajpiac történetének legnagyobb kínálati sokkját is okozhatja - írja a Bloomberg.
Mínuszok Európa-szerte
A vezető európai részvényindexek közül a DAX 2, a francia CAC, illetve az angol FTSE pedig 1,5–1,5 százalékos mínuszban van a nyitást követően.
A német piacon szinte valamennyi nagyobb komponens esik, széles körű az eladói nyomás.
Tovább tart a háború - Mit csinál a magyar tőzsde?
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde, miután már negyedik hete tart az amerikai-iráni-izraeli háború, amely alaposan rányomja a bélyegét a globális piaci hangulatra.
Esik a magyar tőzsde
1,2 százalékos mínuszban nyitott hétfő reggel a BUX index.
A blue chipek közül:
- Az OTP 1,3
- A Mol 0,5
- a Richter 1,5
- A Magyar Telekom pedig 0,8 százalékos mínuszban van.
Szakad tovább az arany
Nem áll meg az esés, már mintegy 7,3 százalékos mínuszban van ma az arany jegyzése, ezzel pedig egészen tavaly december eleje óta nem látott szinten jár már az árfolyam.
Már nem a rendkívül magas olajár jelenti a legnagyobb fenyegetést a piacok számára
Miközben ketyeg az óra Irán számára, a piacokon is egyre nő a feszültség. A háború már közel egy hónapja tart, és a hatása már messze túlmutat az energiaárakon, mostanra pedig már egy olyan tényező is megjelent, amely nagyobb fenyegetést jelent a magas olajárnál.
Mit csinál most az olaj?
Trump Hormuzi-szorosról szóló ultimátuma nem hozott különösebb elmozdulásokat az olajpiacon. A brent hordónkénti árfolyama alig 1 százalékos pluszban van, továbbra is 2022 július óta nem látott szinteken mozog az ár.
Valósággal szétverik az aranyat és az ezüstöt, hatalmas mínuszokat láthatunk
A dollár meredek emelkedésének közepette tovább építik lefelé pozícióikat a befektetők az aranyban és az ezüstben, ennek nyomán hatalmas mínuszokkal indul a hét.
Nagy mínuszokat láthattunk Ázsiában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,9 százalékot esett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 3,92 százalékot esett, a Hang Seng 4,06 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,19 százalékos mínuszban van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,82 százalékot eshet, a CAC 1,55 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 1,1 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,36 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,56 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,74 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai porondon a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) februári részletes államháztartási egyenlegével indul a hét. Nemzetközi téren kora délután az amerikai Chicago Fed februári gazdasági aktivitásindexe, majd az eurózóna márciusi fogyasztói bizalmi mutatója érkezik.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 8,6 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,4 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 74,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 577,47
|-1,0%
|-2,1%
|-8,2%
|-5,2%
|8,6%
|39,7%
|S&P 500
|6 506,48
|-1,5%
|-1,9%
|-5,8%
|-5,0%
|14,9%
|66,3%
|Nasdaq
|23 898,15
|-1,9%
|-2,0%
|-4,5%
|-5,4%
|21,4%
|85,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 372,53
|0,0%
|-0,8%
|-6,1%
|6,0%
|41,4%
|79,2%
|Hang Seng
|25 277,32
|-0,9%
|-0,7%
|-4,3%
|-1,4%
|4,4%
|-12,8%
|CSI 300
|4 567,02
|-0,4%
|-2,2%
|-2,0%
|-1,4%
|14,9%
|-8,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 380,19
|-2,0%
|-4,6%
|-11,4%
|-8,6%
|-2,7%
|53,1%
|CAC
|7 665,62
|-1,8%
|-3,1%
|-10,0%
|-5,9%
|-5,3%
|27,8%
|FTSE
|9 918,33
|-1,4%
|-3,3%
|-7,2%
|-0,1%
|14,0%
|47,8%
|FTSE MIB
|42 840,9
|-2,0%
|-3,3%
|-7,8%
|-4,7%
|9,3%
|77,0%
|IBEX
|16 714
|-1,1%
|-2,0%
|-8,1%
|-3,4%
|25,6%
|96,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 107,3
|0,3%
|0,3%
|-2,9%
|10,0%
|35,2%
|177,3%
|ATX
|5 194,82
|-1,3%
|-1,3%
|-10,5%
|-2,5%
|21,2%
|66,2%
|PX
|2 540,09
|-0,5%
|1,0%
|-6,3%
|-5,4%
|22,0%
|135,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 950
|-0,8%
|1,2%
|-9,3%
|2,4%
|42,4%
|164,7%
|Mol
|3 916
|2,8%
|1,8%
|11,0%
|33,2%
|34,7%
|81,3%
|Richter
|11 740
|0,4%
|-1,2%
|1,2%
|19,0%
|10,2%
|33,3%
|Magyar Telekom
|2 010
|0,0%
|-2,0%
|1,8%
|12,2%
|14,2%
|395,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|98,71
|2,7%
|0,2%
|48,0%
|72,4%
|44,0%
|64,5%
|Brent
|106,3
|0,0%
|3,5%
|48,0%
|74,7%
|47,3%
|64,1%
|Arany
|4 588,2
|-0,4%
|-8,8%
|-9,2%
|6,1%
|50,8%
|163,7%
|Devizák
|EURHUF
|392,8250
|0,1%
|-0,1%
|3,4%
|2,3%
|-1,5%
|6,8%
|USDHUF
|340,2556
|-0,2%
|-0,9%
|5,6%
|4,1%
|-7,5%
|10,2%
|GBPHUF
|453,3701
|0,1%
|-0,5%
|4,1%
|2,9%
|-4,8%
|5,8%
|EURUSD
|1,1545
|0,3%
|0,9%
|-2,1%
|-1,7%
|6,4%
|-3,1%
|USDJPY
|158,1950
|0,0%
|-0,8%
|2,2%
|0,9%
|6,3%
|45,3%
|GBPUSD
|1,3304
|-0,4%
|0,5%
|-1,5%
|-1,1%
|2,6%
|-4,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 502
|0,8%
|-0,6%
|3,7%
|-20,5%
|-16,2%
|21,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,38
|3,1%
|2,5%
|7,5%
|5,2%
|3,5%
|152,9%
|10 éves német állampapírhozam
|3,01
|3,1%
|2,2%
|11,6%
|5,2%
|9,5%
|-1 001,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,36
|-0,5%
|-0,7%
|12,4%
|7,1%
|2,5%
|160,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
