Lezárt egy akvizíciót a 4iG leányvállalata

Lezárta a 4iG leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. a Mobil Adat Távközlési Zrt. 90 százalékos részesedésének megvásárlását – derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

A 4iG IT a Mobil Adat Holding Zrt.-től és a SHOAL Vagyonkezelő Zrt.-től szerzett 45-45 százalékos tulajdonrészt.

A Mobil Adat Kft. a menedzselt adatátviteli szolgáltatások egyik vezető szolgáltatója. Az akvizíció célja, hogy stratégiai IoT/M2M és távközlési kompetenciákkal bővítse a 4iG Csoport digitális szolgáltatási ökoszisztémáját – közölte korábban a 4iG.

A Mobil Adat Kft. fő tevékenysége a biztonságos adatkommunikáció:

online pénztárgépek, POS-berendezések, töltőállomások, automaták és más, valós idejű adatkapcsolatot igénylő IoT-eszközök adatkommunikációjának biztosítása. A vállalat a saját fejlesztésű, felhőalapú integrált SIM és IoT menedzsment platformra épülő, rugalmas és skálázható technológiai megoldásokat kínál, technológiai tanácsadást és fejlesztési támogatást nyújt partnereinek.

