Megtörtént az elképzelhetetlen: leomlott a legnagyobb fal az ősi rivális okostelefonok között
A Samsung legújabb csúcskészülékei hétfőtől képesek fájlokat küldeni iPhone-okra az Apple AirDrop protokollján keresztül. Ez a fajta átjárhatóság néhány éve még elképzelhetetlen lett volna a két rivális között - írta meg a Bloomberg.
A Galaxy S26 sorozat készülékein, vagyis az S26, S26+ és S26 Ultra modelleken a beépített Quick Share funkció segítségével

lehet fotókat, videókat és egyéb fájlokat megosztani iPhone-okkal, iPadekkel és Mac számítógépekkel.

A felhasználóknak ehhez a beállítások menüben kell bekapcsolniuk a "Megosztás Apple-eszközökkel" opciót.

A megoldást nem az Apple, hanem a Google fejlesztette ki. Az Android operációs rendszer fejlesztője tavaly a saját Pixel 10 telefonjain vezette be először ezt a funkciót. Az Apple nem vett részt a munkában, és egyelőre nem is kommentálta, hogy az androidos mobilok mostantól képesek az AirDrop protokollt használni. A zökkenőmentes fájlmegosztás eddig az Apple-ökoszisztéma egyik legfontosabb exkluzív előnyének számított, a vállalat azonban mindeddig nem lépett fel a megoldás ellen.

Még több Üzlet

Itt van Trump bejelentése - Azonnal reagálnak a piacok!

Hamarosan helikopter-karbantartó cég kerülhet a 4iG-hoz

így reagált a magyar tőzsde Donald Trump szavaira

A Google időzítése nem véletlen, hiszen az Apple világszerte egyre nagyobb szabályozói nyomás alatt áll, hogy nyissa meg az iOS-t a külső fejlesztők számára.

Az a célunk, hogy ezt a kompatibilitást minden androidos eszközre elhozzuk

- mondta Sameer Samat, a Google Android-ökoszisztémáért felelős elnöke a Bloombergnek adott interjúban. Hozzátette:

ha 2026-ban a mesterséges intelligencia már mindenféle bonyolult feladatra képes, akkor egy egyszerű fájlmegosztásnak sem kellene akadályba ütköznie két különböző okostelefon között.

A Samsung közlése szerint a funkció további modellekre történő kiterjesztéséről később döntenek. A kínai Oppo szintén bejelentette, hogy bevezeti a Quick Share és az AirDrop közötti átjárhatóságot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez is érdekelhet
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben
Itt van Trump bejelentése - Azonnal reagálnak a piacok!
