Ankarában tárgyalt Jászai Gellért a török védelmi ipar vezető szereplőivel

A török fél szervezésében a magyar delegáció hat meghatározó védelmi ipari vállalat képviselőivel folytatott tárgyalásokat, amelyek célja a kétoldalú együttműködés további erősítése volt. Kiemelt jelentőséggel bírt a Nurol Makina vezetésével folytatott egyeztetés, amely a korábban bejelentett Gidrán programhoz kapcsolódó együttműködésre, valamint a Rábával közös gyártásfejlesztési és ipari integrációs tervek előrehaladására fókuszált - közölték.
A delegáció emellett tárgyalt az Aselsan, az Alp Aviation, az MKE, az STM és a Baykar Technologies képviselőivel is. Ezek a vállalatok a török védelmi ipar meghatározó szereplői, többek között elektronikai és szenzortechnológiai rendszerek, repülőgépipari gyártás, haditechnikai eszközök és UAV-k fejlesztése területén. Az egyeztetések során a felek a harcjárművek torony- és fegyverrendszerei, pilóta nélküli eszközök, digitalizáció és kézifegyvergyártás területén vizsgálták az együttműködési lehetőségeket, különös tekintettel a magyarországi gyártóbázis kialakítására és a kapacitások bővítésére, az európai piaci igények kiszolgálása érdekében.
Jászai Gellért a látogatás kapcsán hangsúlyozta: „A 4iG Csoport elkötelezett a magyar-török védelmi ipari partnerség további erősítése mellett, amely nemcsak a kétoldalú ipari együttműködést mélyíti, hanem hozzájárul az európai védelmi képességek és ipari kapacitások fejlesztéséhez, valamint a regionális ellátási láncok megerősítéséhez is.”
Címlapkép forrása: 4ig
