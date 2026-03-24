Dróntalálat okoz zavart az egyik nagy amerikai multinál, a katonai akciók miatt leállásokra figyelmeztetnek
Dróntalálat okoz zavart az egyik nagy amerikai multinál, a katonai akciók miatt leállásokra figyelmeztetnek

Az Amazon Web Services (AWS) bahreini régiójában ismét működési zavarok léptek fel a közel-keleti konfliktus miatt. Ez már a második ilyen incidens egy hónapon belül.

Az Amazon hétfőn közölte, hogy

bahreini adatközpontjának működését dróntevékenység zavarta meg.

A vállalat nem részletezte, hogy a létesítményt közvetlen találat érte-e, vagy a közeli csapások okozták a problémát. A leállás mértékéről és a helyreállítás várható idejéről sem adtak tájékoztatást. Hétfő estére az AWS állapotjelző oldala még nem jelezte a fennakadást.

A vállalat közleményében arra kérte az érintett régióban számítási feladatokat futtató ügyfeleit, hogy folytassák az átállást más AWS-régiókra. Egyúttal jelezték, hogy aktívan segítik ezt a migrációs folyamatot.

Mi jöhet ma a tőzsdéken?

Közösen fejleszt a Richter egy japán céggel, nők millióinak segíthetnek új gyógyszerekkel

Hatalmas a lemaradás, lépnie kellett techóriásnak: kiszivárgott, hogyan alakítják át teljesen a mobilokat

Az amerikai-izraeli-iráni konfliktus kezdete óta ez már a második alkalom, hogy dróntevékenység érinti az AWS bahreini régióját. Március elején a vállalat bahreini, valamint Egyesült Arab Emírségek-beli létesítményei is áramellátási problémákkal küzdöttek. Az utóbbi incidens volt az első olyan eset, amikor egy amerikai nagyvállalat adatközpontjának működését katonai akció zavarta meg.

Az Amazon akkor "elhúzódó" helyreállítással számolt. A korábbi közlemény szerint a csapások szerkezeti károkat okoztak, és megzavarták az áramellátást. Egyes esetekben tűzoltási munkálatokra is szükség volt, amelyek további vízkárokat eredményeztek.

Az AWS az Amazon felhőszolgáltatási üzletága, amely számos ismert weboldal és kormányzati rendszer működésének alapját biztosítja. Ez a divízió egyben a vállalat legfőbb nyereségforrása is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

Ez is érdekelhet
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Szétbombázták az oroszok Odesszát, borulnak a béketárgyalások - Híreink az ukrán frontról hétfőn
Itt van Trump bejelentése - Azonnal reagálnak a piacok!
