Dróntalálat okoz zavart az egyik nagy amerikai multinál, a katonai akciók miatt leállásokra figyelmeztetnek

Az Amazon Web Services (AWS) bahreini régiójában ismét működési zavarok léptek fel a közel-keleti konfliktus miatt. Ez már a második ilyen incidens egy hónapon belül.

Az Amazon hétfőn közölte, hogy

bahreini adatközpontjának működését dróntevékenység zavarta meg.

A vállalat nem részletezte, hogy a létesítményt közvetlen találat érte-e, vagy a közeli csapások okozták a problémát. A leállás mértékéről és a helyreállítás várható idejéről sem adtak tájékoztatást. Hétfő estére az AWS állapotjelző oldala még nem jelezte a fennakadást.

A vállalat közleményében arra kérte az érintett régióban számítási feladatokat futtató ügyfeleit, hogy folytassák az átállást más AWS-régiókra. Egyúttal jelezték, hogy aktívan segítik ezt a migrációs folyamatot.

Az amerikai-izraeli-iráni konfliktus kezdete óta ez már a második alkalom, hogy dróntevékenység érinti az AWS bahreini régióját. Március elején a vállalat bahreini, valamint Egyesült Arab Emírségek-beli létesítményei is áramellátási problémákkal küzdöttek. Az utóbbi incidens volt az első olyan eset, amikor egy amerikai nagyvállalat adatközpontjának működését katonai akció zavarta meg.

Az Amazon akkor "elhúzódó" helyreállítással számolt. A korábbi közlemény szerint a csapások szerkezeti károkat okoztak, és megzavarták az áramellátást. Egyes esetekben tűzoltási munkálatokra is szükség volt, amelyek további vízkárokat eredményeztek.

Az AWS az Amazon felhőszolgáltatási üzletága, amely számos ismert weboldal és kormányzati rendszer működésének alapját biztosítja. Ez a divízió egyben a vállalat legfőbb nyereségforrása is.

Forrás: Reuters

