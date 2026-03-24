Emelkedett az olajár, estek a tőzsdék

Az amerikai–izraeli katonai fellépés Irán ellen egyre inkább érezteti hatását a kötvénypiacokon - hívta fel a figyelmet a MarketWatch.

A 30 éves amerikai államkötvény hozama megközelítette az 5 százalékos lélektani határt.

Ez a folyamat rossz előjel lehet a részvénybefektetők számára, ugyanis a 30 éves amerikai államkötvény hozama a hosszú lejáratú vállalati hitelfelvétel egyik legfontosabb referenciamutatója. Kedden délelőtt majdnem elérte a 4,98 százalékot, mielőtt enyhe korrekcióba kezdett volna. Az 5 százalékos szintet egyébként már a hétfői tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben is megközelítette.