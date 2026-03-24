Emelkedett az olajár, estek a tőzsdék

Nem lett szép a kereskedés vége
Csökkenéssel zárták a keddi kereskedést a vezető amerikai részvényindexek: a Dow 0,18%-os, 0,37%-os, 0,84%-os mínuszban fejezte be a napot.
5% közelében az egyik legfontosabb kötvényhozam
Az amerikai–izraeli katonai fellépés Irán ellen egyre inkább érezteti hatását a kötvénypiacokon - hívta fel a figyelmet a MarketWatch.
A 30 éves amerikai államkötvény hozama megközelítette az 5 százalékos lélektani határt.
Ez a folyamat rossz előjel lehet a részvénybefektetők számára, ugyanis a 30 éves amerikai államkötvény hozama a hosszú lejáratú vállalati hitelfelvétel egyik legfontosabb referenciamutatója. Kedden délelőtt majdnem elérte a 4,98 százalékot, mielőtt enyhe korrekcióba kezdett volna. Az 5 százalékos szintet egyébként már a hétfői tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben is megközelítette.
Esik az arany, emelkedik az olaj
A Dow-hoz hasonlóan az arany is volt ma már pozitív tartományban, viszont most ismét 0,35%-os csökkenést mutat, miközben 4,3% feletti emelkedésével egy kisebb visszaesés után újra felfelé araszol a WTI típusú kőolaj.
Újra egyöntetűen mínuszban a vezető részvényindexek
Enyhe csökkenést mutatnak a vezető amerikai részvényindexek: a Dow az utóbbi órák emelkedése után 0,04%-os mínuszban van, eközben az S&P 500 0,29%-ot, a Nasdaq 0,76%-ot veszített hétfői záróértékéhez képest.
Itt a vége
A BUX stagnált kedden. A blue chipek közül az OTP 0,9, a Richter pedig 0,6 százalékos mínuszban zárt. Eközben a Mol 2,2, a Telekom pedig 1,2 százalékos pluszban fejezte be a napot.
Több mint 40 éve nem láttunk ilyen összeomlást az aranynál - Hol lesz ennek a vége?
Múlt héten 40 éve nem látott esésnek lehettünk szemtanúi az aranyban és a mostani hét is jókora zuhanással indult. Donald Trump Iránnal kapcsolatos bejelentései ugyan éles fordulatot hoztak, ugyanakkor rendkívül fontos napok jönnek az aranybefektetők számára. A mostani rendkívül bizonytalan helyzetben több fontos kérdésre is választ adunk: megnéztük, hogy meddig tarthat még az esés, emellett pedig az okokkal is részletesen foglalkoztunk.
Kapaszkodik Amerika
A Dow Jones már pluszba fordult (+0,2 százalék), az S&P 500 pedig stagnál, miközben a Nasdaq alulteljesítő (-0,5 százalék)
103 dollárnál a Brent
Délelőtti mélypontjáról már 3 százalékot pattant a Brent, jelenleg 103 dollárnál billeg az árjegyzés.
Egyre lentebb Amerika
A vezető amerikai részvényindexek közül a nasdaq már 0,9, az S&P 500 és a Dow Jones pedig már egyaránt 0,5-0,5 százalékos mínuszban vannak.
Stagflációs adatok jöttek az USA-ból
A vártnál kisebb volt a termelékenység növekedése a negyedik negyedévben, miközben a bérnyomás erősödött. Ez az adat ráadásul a háború előttről származik, így a mostani háború csak ezeket a trendeket erősítheti fel.
Itt az MNB kamatdöntése!
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, így egyelőre nem folytatódik a februárban megkezdett lazítás. Az infláció akár indokolná is a további vágást, azonban az elmúlt hetek közel-keleti fejleményei keresztül húzták azt.
Kis pluszban a BUX
A BUX index 0,2 százalékos emelkedésben van az MNB döntését követően.
A blue chipek közül:
- 0,6 százalékos esésben van az OTP,
- A Mol 1,5, a Richter és a Telekom pedig egyaránt 0,7-0,7 százalékos pluszban vannak.
Pluszba fordult a magyar tőzsde
Továbbra is rendkívül bizonytalan a nemzetközi befektetői környezet, ezt látjuk a magyar tőzsdén is. Reggel még esett, mostanra azonban már kisebb pluszba került a BUX index.
WSJ: órák választhatják el az arab világ egyik vezető hatalmát, hogy belépjen az Irán elleni háborúba
Az Egyesült Államok öbölbeli szövetségesei – elsősorban Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy nyíltan is bekapcsolódjanak az Irán elleni háborúba – írja a The Wall Street Journal.
Elfogyott a lendület
A FTSE és a CAC 0,1-0,1, a DAX pedig már 0,8 százalékos mínuszban van.
Robbanás történt egy amerikai olajfinomítóban: a legrosszabbkor jött, megszólaltak a hatóságok
Hétfő este robbanás rázta meg a texasi Port Arthur városában működő Valero olajfinomítót - írta meg a The Economic Times amerikai hírportál. Különösen érzékeny időszakban történt az incidens, mivel a globális olajpiacot már eleve fokozott bizonytalanság jellemzi az iráni háború miatt, így minden egyes kiesett hordó növeli a feszültséget.
Totális káosz az iráni békekötés kapcsán: mindenki teljesen mást mond, közben szólnak a fegyverek - Mutatunk 5 lehetséges magyarázatot
Tegnap Donald Trump amerikai elnök váratlanul bejelentette: elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról, készen van egy békemegállapodási keretrendszer, akár napokon belül véget érhet a Közel-Keletet lángba borító konfliktus. A piacokon valóságos örömünnep tört ki: az olajár beszakadt, a tőzsdéken kisebb rali indult – az energiaválság véget érhet, mielőtt igazán elkezdődött volna. Aztán iráni tisztviselők egész sorozata állt a nyilvánosság elé: egytől egyig azt állították, hogy semmilyen tárgyalás nem volt Irán és az USA közt, sem közvetlenül, sem közvetve, Trump valójában megijedt. Megnéztük, mi lehet a magyarázat erre a furcsa, bizarr, de rendkívül fontos ellentmondásra.
Kis pluszok
A CAC 0,5, a FTSE 0,3, a DAX pedig 0,2 százalékos pluszban nyitott.
Esik a magyar tőzsde
Nem tartott sokáig a felpattanás, mínuszban nyitott a magyar tőzsde. A nagypapírok közül a Mol teljesít legrosszabbul a nagypapírok közül.
Kis mozgások az aranyban és az ezüstben
Az elmúlt napok nagy volatilitását követően a nemesfémpiacon is nyugodni látszanak a kedélyek.
Az arany stagnál, az ezüst pedig mintegy 0,5 százalékos emelkedésben van jelenleg.
Ritka lépésre szánta el magát a nagybank: mindent az AI-ra tesznek fel, tömeges leépítés jöhet
A HSBC David Rice személyében kinevezte történetének első mesterségesintelligencia-vezetőjét. A brit nagybank a generatív AI szélesebb körű alkalmazásával kívánja csökkenteni költségeit és javítani a teljesítményét.
Újra 100 dollár fölött a Brent
A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 2 százalékos emelkedést követően ismét átlépte a 100 dolláros árszintet.
Közösen fejleszt a Richter egy japán céggel, nők millióinak segíthetnek új gyógyszerekkel
A Richter Gedeon és a Fuji Pharma bejelentette, hogy a 2026. február 3-án közzétett stratégiai együttműködési megállapodást követően a felek nőgyógyászati fejlesztési projektek közös megvalósításáról állapodtak meg.
Kitarthat a jó hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalék pluszban zárt, a S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,2 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,65 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 2,76 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,68 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,04 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,39 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,23 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,31 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,27 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) márciusi kamatdöntésére szegeződik a tekintet, ami a hazai piacok szempontjából kiemelt esemény. Globálisan a beszerzésimenedzser-indexek kerülnek fókuszba: már éjjel érkeznek a japán inflációs és BMI adatok, majd délelőtt sorra jelennek meg a francia, német, eurózónás és brit S&P BMI mutatók, illetve kora reggel a februári európai új autóregisztrációs adatok. Délután az amerikai negyedik negyedéves termelékenységi adatok második becslését és a Richmond Fed indexét figyelik a befektetők.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 7,5 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 62,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 208,47
|1,4%
|-1,6%
|-5,3%
|-3,9%
|10,1%
|42,5%
|S&P 500
|6 581
|1,1%
|-1,8%
|-3,8%
|-3,9%
|16,1%
|68,3%
|Nasdaq
|24 188,59
|1,2%
|-1,9%
|-2,1%
|-4,2%
|22,4%
|85,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 515,49
|-3,5%
|-4,2%
|-9,3%
|2,3%
|36,7%
|77,7%
|Hang Seng
|24 382,47
|-3,5%
|-5,6%
|-10,0%
|-4,9%
|2,9%
|-14,4%
|CSI 300
|4 418
|-3,3%
|-5,4%
|-5,2%
|-4,6%
|12,9%
|-11,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 653,86
|1,2%
|-3,9%
|-9,4%
|-7,5%
|-1,0%
|54,5%
|CAC
|7 726,2
|0,8%
|-2,6%
|-9,1%
|-5,2%
|-3,9%
|30,0%
|FTSE
|9 894,15
|-0,2%
|-4,1%
|-7,4%
|-0,4%
|14,4%
|47,7%
|FTSE MIB
|43 189,8
|0,8%
|-2,6%
|-7,5%
|-3,9%
|10,6%
|79,1%
|IBEX
|16 888,2
|1,0%
|-1,2%
|-7,7%
|-2,4%
|26,5%
|101,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 647,4
|0,4%
|1,5%
|-3,5%
|10,5%
|36,3%
|181,3%
|ATX
|5 260,52
|1,3%
|-0,7%
|-9,6%
|-1,2%
|23,5%
|69,6%
|PX
|2 536,93
|-0,1%
|0,3%
|-6,8%
|-5,5%
|22,0%
|133,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 250
|0,8%
|2,6%
|-9,6%
|3,3%
|43,7%
|172,6%
|Mol
|3 914
|-0,1%
|3,9%
|9,8%
|33,1%
|35,6%
|84,4%
|Richter
|11 760
|0,2%
|-1,0%
|-0,5%
|19,2%
|10,3%
|32,4%
|Magyar Telekom
|2 025
|0,7%
|-0,7%
|1,8%
|13,0%
|16,9%
|398,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|89,33
|-9,5%
|-4,3%
|34,6%
|56,0%
|30,4%
|54,8%
|Brent
|98,89
|-12,0%
|-1,7%
|38,2%
|62,5%
|37,0%
|63,0%
|Arany
|4 383,8
|-4,5%
|-12,3%
|-15,7%
|1,4%
|45,4%
|153,7%
|Devizák
|EURHUF
|388,5
|-1,1%
|-0,7%
|2,4%
|1,2%
|-2,5%
|6,2%
|USDHUF
|335,3330
|-1,4%
|-1,6%
|4,2%
|2,6%
|-9,0%
|8,8%
|GBPHUF
|448,3601
|-1,1%
|-0,7%
|3,2%
|1,8%
|-5,5%
|5,5%
|EURUSD
|1,1586
|0,4%
|0,9%
|-1,8%
|-1,4%
|7,2%
|-2,4%
|USDJPY
|159,2550
|0,0%
|0,0%
|3,1%
|1,6%
|6,9%
|46,6%
|GBPUSD
|1,3386
|0,6%
|0,6%
|-0,8%
|-0,5%
|3,8%
|-2,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 883
|0,5%
|-5,3%
|9,7%
|-20,1%
|-15,7%
|30,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,33
|-1,1%
|2,8%
|7,7%
|4,1%
|2,0%
|164,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,99
|-0,7%
|2,5%
|11,8%
|4,5%
|9,2%
|-885,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,53
|2,3%
|3,0%
|14,8%
|9,6%
|4,1%
|176,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kiadták a figyelmeztetést: már most aszály van Magyarországon
Tavaly is a száraz időjárás okozta a legtöbb kárt a Groupama szerint.
Áttörést jelentett be Donald Trump: megfogadta az iráni rezsim, hogy soha nem lesz atomfegyvere
Az elnök szerint Teherán epekedik egy háborút lezáró alkuért.
Körvonalazódik az új katonai összefogás: kiderült, ki állhat a koalíció élén – Megnyitnák a világgazdaság ütőerét
Közösen telepíthetnek aknamentesítő hajókat.
Jamie Dimon szerint hatalmas hibát követett el Amerika, az iráni háború megnyerése nagy hasznot hozna
A háború rövid távon ugyan kockázatokat rejt, hosszabb távon azonban javíthatja a tartós béke esélyeit.
Megindítja Irán ellen a több ezer fős katonai elitalakulatot Donald Trump – A szárazföldi invázió kapujában Amerika?
3 ezer amerikai légideszantost vezényel a Közel-Keletre.
Simon Johnson: valójában Irán szankcionálja az USA-t, ami még sokba fájhat Trumpnak
A Nobel-díjas közgazdász írása.
Razzia a Rothschildok bankjánál, "nagyon súlyos cselekményekről" beszél a külügyminiszter
Több mint kétszázszor említik a gyanúsítottat az Epstein-akták.
Megkapta a Mol az amerikai engedélyt: szabad az út a szerbiai tárgyalások előtt
A NIS többségi tulajdonrészéről van szó.
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor megjelent az új inflációs, gazdasági előrejelzés is. Itt azért romló kilátásokat lehet
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?