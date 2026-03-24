  • Megjelenítés
Üzlet

Emelkedik az olajár, esnek a tőzsdék

Portfolio
Hétfőn Donald Trump 5 napos határidejének hatására nagy és gyors fordulatot láthattunk a piacokon. A jó hangulat Ázsiában is kitartott, Európában azonban a pluszos nyitás után látványosan elfogyott a lendület, és Amerikában is esést láthatunk, miután ismét emelkedni kezdett az olajár. 

Gazdasági események szempontjából az iráni események mellett idehaza az MNB kamatdöntésére volt még érdemes figyelni, amely nem hozott nagyobb piaci mozgásokat.
Megosztás

103 dollárnál a Brent

Délelőtti mélypontjáról már 3 százalékot pattant a Brent, jelenleg 103 dollárnál billeg az árjegyzés.

Megosztás

Egyre lentebb Amerika

A vezető amerikai részvényindexek közül a nasdaq már 0,9, az S&P 500 és a Dow Jones pedig már egyaránt 0,5-0,5 százalékos mínuszban vannak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Stagflációs adatok jöttek az USA-ból

A vártnál kisebb volt a termelékenység növekedése a negyedik negyedévben, miközben a bérnyomás erősödött. Ez az adat ráadásul a háború előttről származik, így a mostani háború csak ezeket a trendeket erősítheti fel.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Itt az MNB kamatdöntése!

Az előzetes várakozásoknak megfelelően 6,25%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa, így egyelőre nem folytatódik a februárban megkezdett lazítás. Az infláció akár indokolná is a további vágást, azonban az elmúlt hetek közel-keleti fejleményei keresztül húzták azt.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Kis pluszban a BUX

A BUX index 0,2 százalékos emelkedésben van az MNB döntését követően.

A blue chipek közül:

  • 0,6 százalékos esésben van az OTP,
  • A Mol 1,5, a Richter és a Telekom pedig egyaránt 0,7-0,7 százalékos pluszban vannak.
Megosztás

Pluszba fordult a magyar tőzsde

Továbbra is rendkívül bizonytalan a nemzetközi befektetői környezet, ezt látjuk a magyar tőzsdén is. Reggel még esett, mostanra azonban már kisebb pluszba került a BUX index.

Tovább a cikkhez
Megosztás

WSJ: órák választhatják el az arab világ egyik vezető hatalmát, hogy belépjen az Irán elleni háborúba

Az Egyesült Államok öbölbeli szövetségesei – elsősorban Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek – egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy nyíltan is bekapcsolódjanak az Irán elleni háborúba – írja a The Wall Street Journal.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Elfogyott a lendület

A FTSE és a CAC 0,1-0,1, a DAX pedig már 0,8 százalékos mínuszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Robbanás történt egy amerikai olajfinomítóban: a legrosszabbkor jött, megszólaltak a hatóságok

Hétfő este robbanás rázta meg a texasi Port Arthur városában működő Valero olajfinomítót - írta meg a The Economic Times amerikai hírportál. Különösen érzékeny időszakban történt az incidens, mivel a globális olajpiacot már eleve fokozott bizonytalanság jellemzi az iráni háború miatt, így minden egyes kiesett hordó növeli a feszültséget.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Totális káosz az iráni békekötés kapcsán: mindenki teljesen mást mond, közben szólnak a fegyverek - Mutatunk 5 lehetséges magyarázatot

Tegnap Donald Trump amerikai elnök váratlanul bejelentette: elkezdtek tárgyalni Iránnal a háború lezárásáról, készen van egy békemegállapodási keretrendszer, akár napokon belül véget érhet a Közel-Keletet lángba borító konfliktus. A piacokon valóságos örömünnep tört ki: az olajár beszakadt, a tőzsdéken kisebb rali indult – az energiaválság véget érhet, mielőtt igazán elkezdődött volna. Aztán iráni tisztviselők egész sorozata állt a nyilvánosság elé: egytől egyig azt állították, hogy semmilyen tárgyalás nem volt Irán és az USA közt, sem közvetlenül, sem közvetve, Trump valójában megijedt. Megnéztük, mi lehet a magyarázat erre a furcsa, bizarr, de rendkívül fontos ellentmondásra.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Kis pluszok

A CAC 0,5, a FTSE 0,3, a DAX pedig 0,2 százalékos pluszban nyitott.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Esik a magyar tőzsde

Nem tartott sokáig a felpattanás, mínuszban nyitott a magyar tőzsde. A nagypapírok közül a Mol teljesít legrosszabbul a nagypapírok közül.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Kis mozgások az aranyban és az ezüstben

Az elmúlt napok nagy volatilitását követően a nemesfémpiacon is nyugodni látszanak a kedélyek.

Az arany stagnál, az ezüst pedig mintegy 0,5 százalékos emelkedésben van jelenleg.

Megosztás

Ritka lépésre szánta el magát a nagybank: mindent az AI-ra tesznek fel, tömeges leépítés jöhet

A HSBC David Rice személyében kinevezte történetének első mesterségesintelligencia-vezetőjét. A brit nagybank a generatív AI szélesebb körű alkalmazásával kívánja csökkenteni költségeit és javítani a teljesítményét. Erről a témáról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt! 

Tovább a cikkhez
Megosztás

Újra 100 dollár fölött a Brent

A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 2 százalékos emelkedést követően ismét átlépte a 100 dolláros árszintet.

Megosztás

Közösen fejleszt a Richter egy japán céggel, nők millióinak segíthetnek új gyógyszerekkel

A Richter Gedeon és a Fuji Pharma bejelentette, hogy a 2026. február 3-án közzétett stratégiai együttműködési megállapodást követően a felek nőgyógyászati fejlesztési projektek közös megvalósításáról állapodtak meg.

Tovább a cikkhez
Megosztás

Kitarthat a jó hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalék pluszban zárt, a S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,2 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,65 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 2,76 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,68 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,04 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,39 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,23 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,31 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,27 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) márciusi kamatdöntésére szegeződik a tekintet, ami a hazai piacok szempontjából kiemelt esemény. Globálisan a beszerzésimenedzser-indexek kerülnek fókuszba: már éjjel érkeznek a japán inflációs és BMI adatok, majd délelőtt sorra jelennek meg a francia, német, eurózónás és brit S&P BMI mutatók, illetve kora reggel a februári európai új autóregisztrációs adatok. Délután az amerikai negyedik negyedéves termelékenységi adatok második becslését és a Richmond Fed indexét figyelik a befektetők.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 7,5 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 62,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 208,47 1,4% -1,6% -5,3% -3,9% 10,1% 42,5%
S&P 500 6 581 1,1% -1,8% -3,8% -3,9% 16,1% 68,3%
Nasdaq 24 188,59 1,2% -1,9% -2,1% -4,2% 22,4% 85,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 515,49 -3,5% -4,2% -9,3% 2,3% 36,7% 77,7%
Hang Seng 24 382,47 -3,5% -5,6% -10,0% -4,9% 2,9% -14,4%
CSI 300 4 418 -3,3% -5,4% -5,2% -4,6% 12,9% -11,8%
Európai részvényindexek              
DAX 22 653,86 1,2% -3,9% -9,4% -7,5% -1,0% 54,5%
CAC 7 726,2 0,8% -2,6% -9,1% -5,2% -3,9% 30,0%
FTSE 9 894,15 -0,2% -4,1% -7,4% -0,4% 14,4% 47,7%
FTSE MIB 43 189,8 0,8% -2,6% -7,5% -3,9% 10,6% 79,1%
IBEX 16 888,2 1,0% -1,2% -7,7% -2,4% 26,5% 101,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 647,4 0,4% 1,5% -3,5% 10,5% 36,3% 181,3%
ATX 5 260,52 1,3% -0,7% -9,6% -1,2% 23,5% 69,6%
PX 2 536,93 -0,1% 0,3% -6,8% -5,5% 22,0% 133,0%
Magyar blue chipek              
OTP 36 250 0,8% 2,6% -9,6% 3,3% 43,7% 172,6%
Mol 3 914 -0,1% 3,9% 9,8% 33,1% 35,6% 84,4%
Richter 11 760 0,2% -1,0% -0,5% 19,2% 10,3% 32,4%
Magyar Telekom 2 025 0,7% -0,7% 1,8% 13,0% 16,9% 398,8%
Nyersanyagok              
WTI 89,33 -9,5% -4,3% 34,6% 56,0% 30,4% 54,8%
Brent 98,89 -12,0% -1,7% 38,2% 62,5% 37,0% 63,0%
Arany 4 383,8 -4,5% -12,3% -15,7% 1,4% 45,4% 153,7%
Devizák              
EURHUF 388,5 -1,1% -0,7% 2,4% 1,2% -2,5% 6,2%
USDHUF 335,3330 -1,4% -1,6% 4,2% 2,6% -9,0% 8,8%
GBPHUF 448,3601 -1,1% -0,7% 3,2% 1,8% -5,5% 5,5%
EURUSD 1,1586 0,4% 0,9% -1,8% -1,4% 7,2% -2,4%
USDJPY 159,2550 0,0% 0,0% 3,1% 1,6% 6,9% 46,6%
GBPUSD 1,3386 0,6% 0,6% -0,8% -0,5% 3,8% -2,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 883 0,5% -5,3% 9,7% -20,1% -15,7% 30,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,33 -1,1% 2,8% 7,7% 4,1% 2,0% 164,2%
10 éves német állampapírhozam 2,99 -0,7% 2,5% 11,8% 4,5% 9,2% -885,0%
10 éves magyar állampapírhozam 7,53 2,3% 3,0% 14,8% 9,6% 4,1% 176,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Pavel Herasimau

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Hamarosan kifogyhat az üzemanyagból egy százmilliós ország, az iráni háború tett be
Itt van Trump bejelentése - Azonnal reagálnak a piacok!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility