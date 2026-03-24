Fontos megállapodást kötött a Magyar Telekom

2042-ig biztosan használhatja a Magyar Telekom a 2100 MHz-es frekvenciasávban lévő 2x10 MHz nagyságú frekvenciablokkját, miután a vállalat hatósági szerződést kötött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal ezek használati jogosultságának megújításáról. A 2100 MHz-es frekvencia használata kulcsfontosságú a Magyar Telekom számára, hiszen ez a teljes frekvenciakészlet fontos részeként biztosítja az ügyfelek 4G-n és 5G-n zajló mobil szélessávú adat-, és hangszolgáltatását országszerte - közölte a vállalat.

A Magyar Telekom februárban jelentette be, hogy megkezdte a tárgyalásokat a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal

a 2100 MHz-es frekvenciasávban lévő 2x10 MHz nagyságú frekvenciablokkjának megújítására vonatkozóan.

Lezárultak a tárgyalások, a megállapodás értelmében 2042. június 28-ig jogosult a Telekom ezen sávrész használatára, azt követően pedig a megállapodás további öt évvel meghosszabbítható. A 2100 MHz-es frekvenciasáv a Magyar Telekom mobilszolgáltatásai tekintetében kulcsszerepet játszik. Nemcsak a 4G (LTE), hanem egyre nagyobb mértékben az 5G hálózatok kiépítésében és üzemeltetésében is stratégiai jelentőségű.

A megállapodással a vállalat folytathatja a 4G/5G hálózat fejlesztését. Az év végére a vállalat a tervek szerint eléri a 99%-os lakosságszám-arányos kültéri 5G lefedettséget.

A Magyar Telekom a megújított frekvenciablokkokért összesen 11 milliárd forint díjat köteles fizetni, melynek 5%-a 15 napon belül, a fennmaradó rész pedig négy egyenlő részletben - 2027, 2028, 2029 és 2030 évek január hónapjaiban - kerül kifizetésre. A teljes kötelezettség jelenértéke 2026 első negyedévében kerül könyvelésre - derül ki a BÉT-en publikált közleményből.

A címlapkép illusztráció.