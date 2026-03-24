Közösen fejleszt a Richter egy japán céggel, nők millióinak segíthetnek új gyógyszerekkel

A megállapodás értelmében a Fuji részt vesz a Richter egyes, korai fázisú kutatási és fejlesztési projektjeiben, ideértve a közelmúltban megszerzett Celmatix-portfóliót, valamint a FimmCyte AG FMC2 projektjét.

A Richter március elején jelentette be az amerikai biotech cég, a Celmatix Inc. nőgyógyászati korai fázisú kutatási portfóliójának megvásárlását. A megszerzett eszközök között többek között szerepel egy kategóriájában egyedülálló, szájon át szedhető follikulus-stimuláló hormon (FSH) receptor agonista, amely képes lehet átalakítani a meddőségkezelési ellátást azáltal, hogy a betegek számára kedvezőbb petefészekstimulációt tesz lehetővé. A portfólió egy újszerű, nem hormonális immunterápiás megközelítést is kínál potenciálisan az endometriózis kezelésére. A svájci FimmCyte-tal közösen pedig az FMC2-antitestet fejleszti közösen a Richter, ami egyedülálló, az endometriózis okát kezelő terápia lehet, ha sikerrel zárulnak a klinikai vizsgálatok.

A közös fejlesztési megállapodások keretében a Fuji hozzájárul a K+F költségekhez és jogot szerez az érintett termékjelöltek fejlesztésére, gyártására és forgalmazására Japánban, az ASEAN-országokban és Dél-Koreában.

Turek Péter, a Richter Nőgyógyászati Üzletágának vezetője elmondta: „A partneri együttműködések mindig fontos szerepet játszottak a Richter sikerességében, és a Fuji egy elismert és megbízható partnerünk a nőgyógyászati innováció területén. A Fujival történő közös fejlesztés nemcsak ezen áttörést jelenthető terápiák kereskedelmi bevezetését támogathatja, hanem lehetővé teszi számunkra a korai fázisú fejlesztések kockázatának és költségeinek megosztását is, ezáltal hozzájárulva originális K+F portfóliónk további mélyítéséhez és szélesítéséhez.”

