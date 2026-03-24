Megdöbbentő számok láttak napvilágot: így alakul át Európa autópiaca

Annak ellenére, hogy az Európai Unió autópiaca gyakorlatilag stagnált az év első két hónapjában, a felszín alatt izgalmas változások történnek. Zajlik ugyan az elektrifikáció az európai piacon, de ez jelen állás szerint sokkal inkább az átmeneti technológiákról szól, sem mint a teljesen elektromos autók forradalmáról. Érdemi növekedés van ugyan az elektromos autóknál, de az Unióban eladott új autók 81 százalékában még mindig van valamilyen belső égésű motor, még ha ezek egyre inkább ki is egészülnek valamilyen hibrid megoldással. Az átrendeződésből adódó lehetőségeket igyekeznek kihasználni a piac új szereplői, a BYD brutális növekedésben van, jelentősen sikerült növelnie piaci pozícióját az év első két hónapjában, de a Tesla is életjeleket mutat a tavalyi mélyrepülés után. A szektor legújabb trendjeit és hazai vonatozásait járja körbe a debreceni Portfolio Járműipar 2026 konferencia, amelyre már jegyek kaphatók!

Elektromos átállás

Az Európai Autógyártók Szövetsége, az ACEA ma közzétett adatai szerint január és február során 1,664 millió új személyautót helyeztek forgalomba az EU-ban, ami 1,2 százalékos visszaesést jelent éves alapon. Február önmagában ugyan 1,4 százalékos növekedést mutatott, vagyis a januári gyengeséghez képest némi stabilizálódás látszik, de az összkép továbbra is inkább stagnáló-korrigáló európai autópiacra utal.

A legjelentősebb piacok közül a francia piacon látható érdemi gyengeség az év elején, de Németországban is gyakorlatilag csak stagnálnak az eladások. Régiónkban vegyes a kép, nálunk 3,5 százalékos visszaesés látszik, de Romániában ennél is jóval nagyobb, 28,9 százalékos esést szenvedtek el az eladások. Ezzel szemben Ausztriában és Szlovéniában már pozitívabb a kép.

Bár a teljes piacon stagnáló értékesítést látni, bizonyos hajtásláncok jelentősen tudnak bővülni. Az egyik ilyen az akkumulátoros elektromos autók (BEV), melyek eladásai 22,3 százalékkal 312 369 darabra nőtt az év első két hónapjában a tavalyi év azonos időszakához képest.