Megkapta a Mol az amerikai engedélyt: szabad az út a szerbiai tárgyalások előtt
Megkapta a Mol az amerikai engedélyt: szabad az út a szerbiai tárgyalások előtt

Portfolio
Megkapta a Mol az amerikai engedélyt a NIS többségi tulajdonrészének megvásárlásával kapcsolatos tárgyalások folytatására - közölte az olajtársaság.

Az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala („OFAC”) elfogadta a Mol beadványát, és meghosszabbította a szankciós engedélyt arra, hogy az olajtársaság előkészítse és folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) tervezett többségi tulajdonrészének megvásárlásával kapcsolatban.

Azt írják, az OFAC által 2026. május 22-ig meghosszabbított engedély lehetőséget biztosít a felek számára, hogy a 2026 januárjában aláírt szándéknyilatkozat tartalmával összhangban véglegesítsék az adásvételi szerződést és a további tranzakciós dokumentumokat, egyúttal megengedi, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében.

A tranzakció megvalósulásával a Molmegvásárolhatja a Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését,

ezzel jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat az ország egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon.

Emelkedik az olajár, esnek a tőzsdék

Bejelentette a kormány: olyan geotermikus rendszert építenek, amilyet még nem látott az ország

Történelmi előkészületek a Volkswagennél: a hadiiparra állíthatják át a legendás német gyárat

A tranzakció megkötéséhez az OFAC mellett szerb kormányzati szervek jóváhagyására si szükség van.

Meghosszabbították a szerb NIS működési engedélyét

Feljelentést nyújtott be a Mol

A Mol és a Slovnaft nekiment a Janafnak, Brüsszelig vitték az ügyet

Megérkezett a Mol fenyegetése: holnapig adtak határidőt

Továbbra is zavartalan lesz a kőolajszállítás Szerbiába Horvátország felől

Hernádi Zsolt az orosz olajról: készül a leválási ütemterv, de drágább lesz a benzin a Barátság nélkül

Orbán Viktor: hozzá kell nyúlni a stratégiai olajkészletekhez

Megérkezett a válasz a horvátoktól a magyar olajmentességi kérelemre

Ez is érdekelhet
Bekövetkezett, amitől sokan rettegtek: leállították a gázszállítást a pusztító légicsapás után
Barátság vezeték: Ukrajna már Brüsszelben is túlfeszíti a húrt, valami rejtélyes dolog történik
Emelkedik az olajár, esnek a tőzsdék
