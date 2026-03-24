Megkapta a Mol az amerikai engedélyt: szabad az út a szerbiai tárgyalások előtt

Az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala („OFAC”) elfogadta a Mol beadványát, és meghosszabbította a szankciós engedélyt arra, hogy az olajtársaság előkészítse és folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) tervezett többségi tulajdonrészének megvásárlásával kapcsolatban.
Azt írják, az OFAC által 2026. május 22-ig meghosszabbított engedély lehetőséget biztosít a felek számára, hogy a 2026 januárjában aláírt szándéknyilatkozat tartalmával összhangban véglegesítsék az adásvételi szerződést és a további tranzakciós dokumentumokat, egyúttal megengedi, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében.
A tranzakció megvalósulásával a Molmegvásárolhatja a Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését,
ezzel jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat az ország egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban, amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon.
A tranzakció megkötéséhez az OFAC mellett szerb kormányzati szervek jóváhagyására si szükség van.
