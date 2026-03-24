Mi jöhet ma a tőzsdéken?

Gazdasági események szempontjából az iráni események mellett idehaza az MNB kamatdöntésére ajánlott figyelni. Globálisan a beszerzésimenedzser-indexek kerülnek fókuszba, délután pedig az amerikai negyedik negyedéves termelékenységi adatok második becslését és a Richmond Fed indexét figyelik a befektetők.
Kis mozgások az aranyban és az ezüstben
Az elmúlt napok nagy volatilitását követően a nemesfémpiacon is nyugodni látszanak a kedélyek.
Az arany stagnál, az ezüst pedig mintegy 0,5 százalékos emelkedésben van jelenleg.
Ritka lépésre szánta el magát a nagybank: mindent az AI-ra tesznek fel, tömeges leépítés jöhet
A HSBC David Rice személyében kinevezte történetének első mesterségesintelligencia-vezetőjét. A brit nagybank a generatív AI szélesebb körű alkalmazásával kívánja csökkenteni költségeit és javítani a teljesítményét. Erről a témáról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Újra 100 dollár fölött a Brent
A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 2 százalékos emelkedést követően ismét átlépte a 100 dolláros árszintet.
Közösen fejleszt a Richter egy japán céggel, nők millióinak segíthetnek új gyógyszerekkel
A Richter Gedeon és a Fuji Pharma bejelentette, hogy a 2026. február 3-án közzétett stratégiai együttműködési megállapodást követően a felek nőgyógyászati fejlesztési projektek közös megvalósításáról állapodtak meg.
Kitarthat a jó hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalék pluszban zárt, a S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,2 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,65 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 2,76 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,68 százalékos mínuszban van.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,04 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,39 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,23 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,31 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,27 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma itthon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) márciusi kamatdöntésére szegeződik a tekintet, ami a hazai piacok szempontjából kiemelt esemény. Globálisan a beszerzésimenedzser-indexek kerülnek fókuszba: már éjjel érkeznek a japán inflációs és BMI adatok, majd délelőtt sorra jelennek meg a francia, német, eurózónás és brit S&P BMI mutatók, illetve kora reggel a februári európai új autóregisztrációs adatok. Délután az amerikai negyedik negyedéves termelékenységi adatok második becslését és a Richmond Fed indexét figyelik a befektetők.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 7,5 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 62,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 208,47
|1,4%
|-1,6%
|-5,3%
|-3,9%
|10,1%
|42,5%
|S&P 500
|6 581
|1,1%
|-1,8%
|-3,8%
|-3,9%
|16,1%
|68,3%
|Nasdaq
|24 188,59
|1,2%
|-1,9%
|-2,1%
|-4,2%
|22,4%
|85,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|51 515,49
|-3,5%
|-4,2%
|-9,3%
|2,3%
|36,7%
|77,7%
|Hang Seng
|24 382,47
|-3,5%
|-5,6%
|-10,0%
|-4,9%
|2,9%
|-14,4%
|CSI 300
|4 418
|-3,3%
|-5,4%
|-5,2%
|-4,6%
|12,9%
|-11,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 653,86
|1,2%
|-3,9%
|-9,4%
|-7,5%
|-1,0%
|54,5%
|CAC
|7 726,2
|0,8%
|-2,6%
|-9,1%
|-5,2%
|-3,9%
|30,0%
|FTSE
|9 894,15
|-0,2%
|-4,1%
|-7,4%
|-0,4%
|14,4%
|47,7%
|FTSE MIB
|43 189,8
|0,8%
|-2,6%
|-7,5%
|-3,9%
|10,6%
|79,1%
|IBEX
|16 888,2
|1,0%
|-1,2%
|-7,7%
|-2,4%
|26,5%
|101,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 647,4
|0,4%
|1,5%
|-3,5%
|10,5%
|36,3%
|181,3%
|ATX
|5 260,52
|1,3%
|-0,7%
|-9,6%
|-1,2%
|23,5%
|69,6%
|PX
|2 536,93
|-0,1%
|0,3%
|-6,8%
|-5,5%
|22,0%
|133,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 250
|0,8%
|2,6%
|-9,6%
|3,3%
|43,7%
|172,6%
|Mol
|3 914
|-0,1%
|3,9%
|9,8%
|33,1%
|35,6%
|84,4%
|Richter
|11 760
|0,2%
|-1,0%
|-0,5%
|19,2%
|10,3%
|32,4%
|Magyar Telekom
|2 025
|0,7%
|-0,7%
|1,8%
|13,0%
|16,9%
|398,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|89,33
|-9,5%
|-4,3%
|34,6%
|56,0%
|30,4%
|54,8%
|Brent
|98,89
|-12,0%
|-1,7%
|38,2%
|62,5%
|37,0%
|63,0%
|Arany
|4 383,8
|-4,5%
|-12,3%
|-15,7%
|1,4%
|45,4%
|153,7%
|Devizák
|EURHUF
|388,5
|-1,1%
|-0,7%
|2,4%
|1,2%
|-2,5%
|6,2%
|USDHUF
|335,3330
|-1,4%
|-1,6%
|4,2%
|2,6%
|-9,0%
|8,8%
|GBPHUF
|448,3601
|-1,1%
|-0,7%
|3,2%
|1,8%
|-5,5%
|5,5%
|EURUSD
|1,1586
|0,4%
|0,9%
|-1,8%
|-1,4%
|7,2%
|-2,4%
|USDJPY
|159,2550
|0,0%
|0,0%
|3,1%
|1,6%
|6,9%
|46,6%
|GBPUSD
|1,3386
|0,6%
|0,6%
|-0,8%
|-0,5%
|3,8%
|-2,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 883
|0,5%
|-5,3%
|9,7%
|-20,1%
|-15,7%
|30,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,33
|-1,1%
|2,8%
|7,7%
|4,1%
|2,0%
|164,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,99
|-0,7%
|2,5%
|11,8%
|4,5%
|9,2%
|-885,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,53
|2,3%
|3,0%
|14,8%
|9,6%
|4,1%
|176,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Vezetőt vált a CIB Bank, nemzetközi szinten folytatja Simák Pál
Olasz elnök-vezérigazgató ül a székébe.
Mesterterv van Trump egymásnak ellentmondó kijelentései mögött? – Szó sincs arról, hogy leállna az Epic Fury
Folytatódnak az amerikai támadások az iráni katonai célpontok ellen.
Dróntalálat okoz zavart az egyik nagy amerikai multinál, a katonai akciók miatt leállásokra figyelmeztetnek
Már másodszor zavarták meg az AWS adatközpontjának működését.
Utolsó készleteit éli fel az ázsiai nagyhatalom – Bejelentették a rendkívüli intézkedéseket
A lakosságot is energiaspórolásra kérte a dél-koreai elnök.
Hamarosan kifogyhat az üzemanyagból egy százmilliós ország, az iráni háború tett be
A földön maradhatnak a repülőgépek.
Dagad a botrány: valaki csúnyán meggazdagodott, Trump nagy bejelentése előtt fogadott az olajra
Megszólaltak a szakértők.
Ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás az iráni háború miatt
Ha tartósan 100 dollár felett marad az olajár akkor előbb-utóbb nőhetnek a repülőjegyárak.
Gyökeres változás közeleg az időjárásban: pokoli hőhullámok jöhetnek Magyarországon
Figyelmeztetnek a kutatók a hatásokra.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Így kaphatsz személyi kölcsönt 100% online, akár 24 órán belül
Elromlott az autó, azonnali orvosi költség ütötte fel a fejét, vagy szembejött egy kihagyhatatlan ár/értékű nyaraló? Ilyenkor nincs idő hetekig tartó folyamatra, mappányi papírmunkára és
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Úgy néz ki, Trump félrerántja a kormányt - Mi jön most?
Megmozdultak a piacok.
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?