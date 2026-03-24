Mi jöhet ma a tőzsdéken?
Mi jöhet ma a tőzsdéken?

Hétfőn Donald Trump 5 napos határidejének hatására nagy és gyors fordulatot láthattunk a piacokon. A jó hangulat ma is kitart, így folytatódhat a felpattanás. Ugyanakkor törékeny ralinak lehetünk szemtanúi, tekintve, hogy Irán már cáfolta is a Trump által elmondottakat.

Gazdasági események szempontjából az iráni események mellett idehaza az MNB kamatdöntésére ajánlott figyelni. Globálisan a beszerzésimenedzser-indexek kerülnek fókuszba, délután pedig az amerikai negyedik negyedéves termelékenységi adatok második becslését és a Richmond Fed indexét figyelik a befektetők.
Kis mozgások az aranyban és az ezüstben

Az elmúlt napok nagy volatilitását követően a nemesfémpiacon is nyugodni látszanak a kedélyek.

Az arany stagnál, az ezüst pedig mintegy 0,5 százalékos emelkedésben van jelenleg.

XAUUSD_2026-03-24_08-35-21
XAGUSD_2026-03-24_08-35-25
Ritka lépésre szánta el magát a nagybank: mindent az AI-ra tesznek fel, tömeges leépítés jöhet

A HSBC David Rice személyében kinevezte történetének első mesterségesintelligencia-vezetőjét. A brit nagybank a generatív AI szélesebb körű alkalmazásával kívánja csökkenteni költségeit és javítani a teljesítményét. Erről a témáról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt! 

Újra 100 dollár fölött a Brent

A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése 2 százalékos emelkedést követően ismét átlépte a 100 dolláros árszintet.

BRENT_2026-03-24_08-21-31
Közösen fejleszt a Richter egy japán céggel, nők millióinak segíthetnek új gyógyszerekkel

A Richter Gedeon és a Fuji Pharma bejelentette, hogy a 2026. február 3-án közzétett stratégiai együttműködési megállapodást követően a felek nőgyógyászati fejlesztési projektek közös megvalósításáról állapodtak meg.

Kitarthat a jó hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,4 százalék pluszban zárt, a S&P 500 1,1 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1,2 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,65 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 2,76 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,68 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,04 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,39 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,23 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalékot emelkedhet, a S&P 500 0,31 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,27 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma itthon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) márciusi kamatdöntésére szegeződik a tekintet, ami a hazai piacok szempontjából kiemelt esemény. Globálisan a beszerzésimenedzser-indexek kerülnek fókuszba: már éjjel érkeznek a japán inflációs és BMI adatok, majd délelőtt sorra jelennek meg a francia, német, eurózónás és brit S&P BMI mutatók, illetve kora reggel a februári európai új autóregisztrációs adatok. Délután az amerikai negyedik negyedéves termelékenységi adatok második becslését és a Richmond Fed indexét figyelik a befektetők.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 7,5 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 3,3 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 62,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 208,47 1,4% -1,6% -5,3% -3,9% 10,1% 42,5%
S&P 500 6 581 1,1% -1,8% -3,8% -3,9% 16,1% 68,3%
Nasdaq 24 188,59 1,2% -1,9% -2,1% -4,2% 22,4% 85,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 51 515,49 -3,5% -4,2% -9,3% 2,3% 36,7% 77,7%
Hang Seng 24 382,47 -3,5% -5,6% -10,0% -4,9% 2,9% -14,4%
CSI 300 4 418 -3,3% -5,4% -5,2% -4,6% 12,9% -11,8%
Európai részvényindexek              
DAX 22 653,86 1,2% -3,9% -9,4% -7,5% -1,0% 54,5%
CAC 7 726,2 0,8% -2,6% -9,1% -5,2% -3,9% 30,0%
FTSE 9 894,15 -0,2% -4,1% -7,4% -0,4% 14,4% 47,7%
FTSE MIB 43 189,8 0,8% -2,6% -7,5% -3,9% 10,6% 79,1%
IBEX 16 888,2 1,0% -1,2% -7,7% -2,4% 26,5% 101,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 647,4 0,4% 1,5% -3,5% 10,5% 36,3% 181,3%
ATX 5 260,52 1,3% -0,7% -9,6% -1,2% 23,5% 69,6%
PX 2 536,93 -0,1% 0,3% -6,8% -5,5% 22,0% 133,0%
Magyar blue chipek              
OTP 36 250 0,8% 2,6% -9,6% 3,3% 43,7% 172,6%
Mol 3 914 -0,1% 3,9% 9,8% 33,1% 35,6% 84,4%
Richter 11 760 0,2% -1,0% -0,5% 19,2% 10,3% 32,4%
Magyar Telekom 2 025 0,7% -0,7% 1,8% 13,0% 16,9% 398,8%
Nyersanyagok              
WTI 89,33 -9,5% -4,3% 34,6% 56,0% 30,4% 54,8%
Brent 98,89 -12,0% -1,7% 38,2% 62,5% 37,0% 63,0%
Arany 4 383,8 -4,5% -12,3% -15,7% 1,4% 45,4% 153,7%
Devizák              
EURHUF 388,5 -1,1% -0,7% 2,4% 1,2% -2,5% 6,2%
USDHUF 335,3330 -1,4% -1,6% 4,2% 2,6% -9,0% 8,8%
GBPHUF 448,3601 -1,1% -0,7% 3,2% 1,8% -5,5% 5,5%
EURUSD 1,1586 0,4% 0,9% -1,8% -1,4% 7,2% -2,4%
USDJPY 159,2550 0,0% 0,0% 3,1% 1,6% 6,9% 46,6%
GBPUSD 1,3386 0,6% 0,6% -0,8% -0,5% 3,8% -2,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 883 0,5% -5,3% 9,7% -20,1% -15,7% 30,4%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,33 -1,1% 2,8% 7,7% 4,1% 2,0% 164,2%
10 éves német állampapírhozam 2,99 -0,7% 2,5% 11,8% 4,5% 9,2% -885,0%
10 éves magyar állampapírhozam 7,53 2,3% 3,0% 14,8% 9,6% 4,1% 176,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Dél-európai részvények jelenthetnek menedéket a globális kereskedelmi háborúban

Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár

Szintet lépett a háború - Máris szertefoszlott az elmúlt hónapok egyik legfontosabb piaci narratívája?

