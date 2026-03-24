Milyen elektromos forradalom? 10 új autóból 8 még mindig benzines vagy dízel Európában

Idén már közel minden ötödik eladott új autó tisztán elektromos az Európai Unióban. Hogy ez sok vagy kevés? Ha onnan nézzük, hogy tavaly még csak 15, most pedig már közel 19 százalék az arányuk, akkor sok. Ha meg onnan, hogy mire számítottak néhány éve az autógyártók, mire költöttek el dollár- és eurómilliárdokat fejlesztésekre, elektromos platformokra, akkor meg nagyon kevés. Az új autók négyötödében még mindig ott duruzsol egy belsőégésű motor, még ha hibrid is.

Néhány éve még nagy volt a lendület az autógyártóknál, az elektromos autók eladásaiban a nagy felfutása felülve egymás után jelentették be az elektromosítási terveiket. Aztán ebből jött most a nagy felébredés.

Az európai autóértékesítési statisztikák jól mutatják azt, hogy hol tart most a szektor. Egy olyan régióról beszélünk, ahol elvileg a vevők nyitottabbak az elektromos autó vásárlásra, és több országban támogatási programok is futnak. Az Európai Unióban ezekkel együtt az idei első két hónapban összesen 312 ezer elektromos autót adtak el, ami 22 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Önmagában ez a szám jól néz ki, de ha ezt hozzátesszük, hogy még mindig 19 százalék alatti az elektromos autók piaci részesedése, akkor ez már nem mutat túlságosan jól.

Ha a tavalyi 15 százalékhoz képest nézzük, akkor van előrelépés, de összességében még mindig arról beszélünk, hogy csak minden ötödik eladott új autó teljesen elektromos Európában, vagyis

az új autók négyötöde még mindig tartalmaz valamilyen belső égésű, vagy benzines, vagy dízeles motort.

A Portfolio-nál számokkal dolgozunk, de néha felbukkan egy-egy adat, ami minket is megakaszt, mert meglepő, nem áll össze elsőre vagy új megvilágításba helyezi a sztorit. A NUMBERZ ezekről szól, azokról a számokról, amelyeket kiemelünk és körbejárunk, mert jóval többet mondanak annál, mint ami első ránézésre látszik. NUMBERZ - mert imádjuk a számokat!

Persze vannak olyan országok, ahol már most is rendkívül magas a tisztán elektromos autók aránya, ilyen például Dánia, ahol idén már az autók 82%-a akkumulátoros elektromos, vagy az Európai Unión kívül ott van Norvégia, ahol az új autók közel 98%-a tisztán elektromos, de azért vannak olyan országok is, akik ebben az egészben nagyon lemaradtak.

Magyarországon egyébként januárban és februárban összesen 1636 elektromos autót adtak el, ez a teljes piacnak kevesebb mint 9 százaléka.

Az autóipar az elmúlt években történelmi léptékű átállásba kezdett az elektromos meghajtás felé, de mostanra egyre látványosabban jönnek ki ennek a rosszul időzített és túl optimista várakozásokra épített stratégiának a költségei. Az elmúlt hónapok bejelentései alapján már nagyjából 70 milliárd dollárnyi leírás gyűlt össze iparági szinten, ami jól mutatja, hogy nem egyedi problémákról van szó, hanem egy globális szintű félreszámolásról.

A konkrét vállalati sztorik még erősebben rajzolják ki a képet. A Honda 15,7 milliárd dolláros leírást jelentett be, miközben teljesen újragondolja az elektromos stratégiáját, modelleket kaszál el, és hosszú idő után az első éves veszteségére készül. A Stellantis esetében a leírás nagysága már 25–26 milliárd dollár körül jár, ami az egyik legnagyobb az iparágban. A Ford eddig körülbelül 19,5 milliárd dollárt írt le az elektromos üzletág miatt, és ami még beszédesebb, hogy évente további 4–5 milliárd dollár veszteséget termel ez a szegmens, miközben csak a tavalyi negyedik negyedévben 11,1 milliárd dolláros mínusz jött össze, nagyrészt az EV-üzlet miatt. A General Motors is kénytelen volt 6–7,6 milliárd dollár közötti leírást elszámolni.

A háttérben több egymást erősítő tényező áll. Az egyik legfontosabb, hogy a kereslet messze nem nőtt olyan ütemben, mint amire a gyártók számítottak, sőt rövid távon visszaesések is látszanak, például az amerikai EV-eladások egyetlen hónap alatt is jelentős, kétszámjegyű zuhanást mutattak. Ehhez jött az állami támogatások fokozatos kivezetése, ami azonnal megütötte a keresletet, hiszen sok vásárló számára ezek az ösztönzők tették megfizethetővé az elektromos autókat. Közben a kínai gyártók brutális árversenyt indítottak, és technológiai oldalról is egyre erősebbek, ami tovább szorítja a nyugati szereplők marzsait.

Címlapkép forrása: MASTER via Getty Images