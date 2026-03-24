Nyélbe ütötték az üzletet, lezárult a Fundamenta-tranzakció
Az MBH Bank megvásárolta a Generali Biztosítótól a Fundamenta 14,88%-os tulajdoni hányadát, a tranzakció március 23-án lezárult - közölte a társaság.

Az MBH Bank Nyrt. mint vevő még 2024. novemberében kötött adásvételi szerződést a Fundamenta alaptőkéjének összesen 14,88%-át megtestesítő részvényekre vonatkozóan a Generali Biztosító Zrt-vel mint eladóval.

A tranzakcióhoz kapcsolódó befolyásszerzések előzetes felügyeleti engedélyezése sikeresen lezárult, a Magyar Nemzeti Bank engedélyezte az adásvételt - közölte az MBH.

2026. március 23-án végrehajtották a tranzakció zárását, az MBH megfizette a vételár végső részletét a Generali részére, a Generali pedig átruházta a 29 770 darab törzsrészvény tulajdonjogát az MBH-ra - írja a közlemény.

