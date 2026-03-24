Pluszba fordult a magyar tőzsde

Továbbra is rendkívül bizonytalan a nemzetközi befektetői környezet, ezt látjuk a magyar tőzsdén is. Reggel még esett, mostanra azonban már kisebb pluszba került a BUX index.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,2 százalékot emelkedett. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter, a Mol és a Magyar Telekom árfolyama emelkedik, miközben csak az OTP árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az AutoWallis árfolyama 1,9 százalékot esett, az Alteo árfolyama pedig 1,7 százalékkal esett. A legjobban ma az Akko részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 3 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 3,95 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

