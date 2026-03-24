Súlyos ítélet született az Egyesült Államokban: kiderült a sötét igazság a legnépszerűbb közösségi oldalakról

Egy új-mexikói esküdtszék kedden kimondta, hogy a Meta Platforms megsértette az állam fogyasztóvédelmi törvényét, és 375 millió dolláros polgári jogi bírság megfizetésére kötelezte a vállalatot. Ez az első esküdtszéki ítélet a közösségimédia-óriás ellen, amelyet egyre több per fenyeget a platformjai fiatalokra gyakorolt hatása miatt.

A pert Raúl Torrez demokrata párti új-mexikói főügyész indította - számol be a Reuters. Azzal vádolta a Metát, hogy félrevezette a felhasználókat a Facebook, az Instagram és a WhatsApp biztonságosságát illetően, miközben lehetővé tette a gyermekek szexuális kizsákmányolását ezeken a platformokon. A vád szerint a cég szabad hozzáférést biztosított a szexuális ragadozóknak a kiskorú felhasználókhoz.

Ez több esetben valós bántalmazáshoz és emberkereskedelemhez vezetett.

A per egy 2023-as fedett nyomozásból indult. A főügyészség munkatársai 14 év alatti felhasználóknak kiadva magukat hoztak létre fiókokat a Facebookon és az Instagramon. Ezekre a profilokra nyíltan szexuális jellegű tartalmak érkeztek, és felnőttek keresték meg őket hasonló anyagokat kérve. Az akció nyomán több személy ellen vádat is emeltek.

Az állam állítása szerint a Meta belső dokumentumai igazolták, hogy a vállalat tudott a szexuális kizsákmányolásról és a mentális egészségre gyakorolt káros hatásokról. Ennek ellenére nem vezetett be alapvető biztonsági eszközöket, például életkor-ellenőrzést, és továbbra is biztonságosnak állította be platformjait. A vád szerint a Meta tudatosan úgy tervezte meg a szolgáltatásait, hogy azok maximalizálják a felhasználói aktivitást. Ilyen funkció például a végtelenített görgetés és az automatikusan lejátszódó videók. Ugyanakkor bizonyítékok voltak arra is, hogy ezek a megoldások depresszióhoz, szorongáshoz és önkárosításhoz vezethetnek a fiataloknál.

A Meta szóvivője közölte, hogy a vállalat nem ért egyet az ítélettel, ezért fellebbezni fog. A cég álláspontja szerint átfogó biztonsági intézkedéseket alkalmaznak a felhasználók védelmében. Emellett nyíltan kommunikálják, hogy nem képesek minden káros tartalmat kiszűrni. A Meta korábbi érvelése szerint az amerikai alkotmány első kiegészítése által biztosított szólásszabadság védi a vállalatot. Szintén hivatkoztak a Communications Decency Act 230-as szakaszára, amely általánosságban mentesíti a weboldalakat a felhasználók által létrehozott tartalmakért viselt felelősség alól.

Az ítélet egy hathetesre nyúlt tárgyalássorozatot zárt le, de az ügy ezzel még nem ért véget. Májusban Bryan Biedscheid bíró külön eljárásban tárgyalja azt az állami keresetet, amely szerint

a Meta közösségi károkozást valósított meg.

Ebben az eljárásban az állam arra kéri a bíróságot, kötelezze a Metát a platformjainak módosítására a gyermekek biztonsága érdekében.

