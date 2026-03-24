Történelmi előkészületek a Volkswagennél: a hadiiparra állíthatják át a legendás német gyárat

A tervek szerint az üzem a Vaskupola rendszer különböző komponenseit gyártaná. Ide tartoznának a rakétákat szállító nehézgépjárművek, az indítóállványok és az áramfejlesztők.

Magukat a lövedékeket nem itt állítanák elő, ezekhez a Rafael egy külön, specializált telephelyet tervez létrehozni Németországban. A források szerint

a gyártás 12–18 hónapon belül beindulhat, amennyiben a munkavállalók hajlandók átállni a hadiipari termelésre.

Az együttműködés egyszerre tükrözi a német autóipar válságát és az európai hadiipar fellendülését. A Volkswagen a kínai verseny és az elektromos átállás nehézségei miatt súlyos nyereségcsökkenéssel küzd. Ennek következtében az osnabrücki üzemben egy 2024-es költségcsökkentési megállapodás értelmében jövőre véget ér a járműgyártás. A konszerntől 2030-ig összesen mintegy 35 ezer dolgozó távozik önkéntes alapon.

A Rafael és a Volkswagen közötti megállapodás lenne az eddigi leglátványosabb példája annak, hogy a nehézségekkel küzdő német ipar a fellendülő hadiipar felé fordul. A német kormány aktívan támogatja a kezdeményezést. A források szerint a Rafael részben azért választotta Németországot európai gyártóbázisául, mert az ország Izrael egyik legerősebb európai szövetségese.

Oroszország ukrajnai inváziójára válaszul Európa-szerte nagyszabású fegyverkezés zajlik. Németország az évtized végéig több mint 500 milliárd eurót tervez védelmi célokra fordítani, és a légvédelem a legfontosabb kiadási prioritások között szerepel. Berlin tavaly kapta meg az első Arrow 3 légvédelmi ütegeket az Israel Aerospace Industries vállalattól.

Egyes szakértők ugyanakkor megkérdőjelezik az izraeli Vaskupola európai alkalmazhatóságát.

A rendszer hatótávolsága 70 kilométer, és eddig elsősorban a Gázai övezetből kilőtt rakéták ellen vetették be, így kérdéses, mennyire alkalmas a nagyobb hatótávolságú európai fenyegetések elhárítására. A Rafael ugyanakkor már jelenleg is gyárt Spike páncéltörő rakétákat és Trophy aktív védelmi rendszereket Németországban, a Rheinmetall és a Diehl Defence vállalatokkal közös vegyesvállalatban.

