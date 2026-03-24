Történelmi előkészületek a Volkswagennél: a hadiiparra állíthatják át a legendás német gyárat

A tervek szerint az üzem a Vaskupola rendszer különböző komponenseit gyártaná. Ide tartoznának a rakétákat szállító nehézgépjárművek, az indítóállványok és az áramfejlesztők.
Magukat a lövedékeket nem itt állítanák elő, ezekhez a Rafael egy külön, specializált telephelyet tervez létrehozni Németországban. A források szerint
a gyártás 12–18 hónapon belül beindulhat, amennyiben a munkavállalók hajlandók átállni a hadiipari termelésre.
Az együttműködés egyszerre tükrözi a német autóipar válságát és az európai hadiipar fellendülését. A Volkswagen a kínai verseny és az elektromos átállás nehézségei miatt súlyos nyereségcsökkenéssel küzd. Ennek következtében az osnabrücki üzemben egy 2024-es költségcsökkentési megállapodás értelmében jövőre véget ér a járműgyártás. A konszerntől 2030-ig összesen mintegy 35 ezer dolgozó távozik önkéntes alapon.
A Rafael és a Volkswagen közötti megállapodás lenne az eddigi leglátványosabb példája annak, hogy a nehézségekkel küzdő német ipar a fellendülő hadiipar felé fordul. A német kormány aktívan támogatja a kezdeményezést. A források szerint a Rafael részben azért választotta Németországot európai gyártóbázisául, mert az ország Izrael egyik legerősebb európai szövetségese.
Oroszország ukrajnai inváziójára válaszul Európa-szerte nagyszabású fegyverkezés zajlik. Németország az évtized végéig több mint 500 milliárd eurót tervez védelmi célokra fordítani, és a légvédelem a legfontosabb kiadási prioritások között szerepel. Berlin tavaly kapta meg az első Arrow 3 légvédelmi ütegeket az Israel Aerospace Industries vállalattól.
Egyes szakértők ugyanakkor megkérdőjelezik az izraeli Vaskupola európai alkalmazhatóságát.
A rendszer hatótávolsága 70 kilométer, és eddig elsősorban a Gázai övezetből kilőtt rakéták ellen vetették be, így kérdéses, mennyire alkalmas a nagyobb hatótávolságú európai fenyegetések elhárítására. A Rafael ugyanakkor már jelenleg is gyárt Spike páncéltörő rakétákat és Trophy aktív védelmi rendszereket Németországban, a Rheinmetall és a Diehl Defence vállalatokkal közös vegyesvállalatban.
Kemény üzenetet küldött Izraelnek az európai hatalom – Radikálisan felforgatná a határokat Jeruzsálem
Egy izraeli miniszter végérvényesen bekebelezné a területet.
Milyen magasra lökheti a globális inflációt az iráni háború?
Szerencsés esetben nem okoz recessziót a háború, de az energiaárak emelkedésétől drágább lesz az élet.
Itt a bejelentés, amit sokan nem akartak hallani: hosszú évekre leáll a gázszállítás a pusztító támadás után
Vis maiorra hivatkozva felfüggesztik egyes országok LNG-szerződéseit.
Se szó, se beszéd támadást indított Donald Trump: európai tábornok szállt bele Washingtonba
Egyre nehezebb kiszámítani Amerikát.
Most már tényleg jön a fordulat az agrárgép-piacon?
A pályázatok segíthetnek.
Több mint 40 éve nem láttunk ilyen összeomlást az aranynál - Hol lesz ennek a vége?
Most akkor mégsem menekülőeszköz?
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor megjelent az új inflációs, gazdasági előrejelzés is. Itt azért romló kilátásokat lehet
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Költségvetési csalás gyanúja: bűnügyi letéti számlára befizetés vs önellenőrzés - melyik a járható út?
Amikor adókötelezettség nem megfelelő teljesítése miatt büntetőeljárás indul (vagy annak reális kockázata felmerül), a legtöbb cégvezető ugyanazt kérdezi: "Ha befizetünk, rendben lesz?"
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A pénzügy demokratizálódása kockázatot is hordoz
Ugyan nemsokára bekerülhetnek az amerikai nyugdíj-megtakarítások közé a private equity cégek, mégsem lódult meg a szektor. A lépés a pénzügyi szektor demokratizálásának tűnhet, a private.
Magyarország sem függ jobban a külföldi energiától, mint az EU
Hajlamosak vagyunk úgy beszélni a hazai orosz olajfüggőségről, mintha tőlünk nyugatra az országok önellátóak lennének. Persze ők nem egy forrástól függenek, mint mi, de alig... The post Ma
Mi aggasztja legjobban a világ milliárdosait?
A UBS felmérése szerint a milliárdosok legfontosabb három, nem magánjellegű félelme mind ugyanarról szól: repedezik a globalizáció. A vámok vezetnek, ami azt jelzi, hogy a... The post Mi aggasz
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.