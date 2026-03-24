Újabb nagy részvény-visszavásárlás jön az Opusnál

A visszavásárlás technikai lebonyolítása a BÉT szabályrendszeréhez igazodik: a teljesítés FIX ügylet(ek) formájában történik, a MiFIR előírásaival összhangban. A konstrukció egyik kulcspontja, hogy a tőzsde által meghatározott, úgynevezett Large In Scale (LIS) mentesség alá eső Fix ügyleteknek minimumértéke van: a közlemény közzétételének időpontjában ez 50 millió forint. Vagyis csak olyan részvénycsomag ajánlható fel a tranzakcióban, amelynek árfolyamértéke eléri ezt a küszöböt.

A folyamatba az Equilor Befektetési Zrt. kapcsolódik be befektetési szolgáltatóként: a részvényesek a társaság felé irányuló eladási szándékukat az Equilorhoz eljuttatott, kitöltött és aláírt részvényeladási szándéknyilatkozattal jelezhetik. A részvétel önkéntes, a részvényesek pedig saját döntésük szerint határozhatják meg, mekkora mennyiséget kínálnak fel – azzal a megkötéssel, hogy a felajánlott csomagnak el kell érnie a FIX ügylet minimális értékhatárát.

A nyilatkozatokat kizárólag 2026. április 9-én 9:00 és 16:00 óra között lehet benyújtani;

az ez előtt vagy ez után beérkező dokumentumok érvénytelenek. A határidőn belül beadott nyilatkozatok ugyanakkor már nem módosíthatók és nem is vonhatók vissza. Fontos korlát az is, hogy egy részvényes legfeljebb a ténylegesen birtokolt darabszám erejéig tehet ajánlatot.

A benyújtás két csatornán történhet. Személyesen az Equilor ügyfélszolgálatán (1026 Budapest, Pasaréti út 122–124., Mozium Irodaház) ugyancsak 2026. április 9-én 9:00–16:00 között lehet leadni a dokumentumot, természetes személyek esetében teljes bizonyító erejű magánokirati formában, jogi személyeknél cégszerű aláírással. Elektronikus benyújtásra is van mód ugyanebben az idősávban: természetes személyek digitális aláírással hitelesített PDF-et (például a Digitális Állampolgár alkalmazás aláírási funkciójával), vagy minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott PDF-et küldhetnek, míg jogi személyek cégszerűen aláírt, minősített e-aláírással és időbélyegzővel ellátott PDF-et nyújthatnak be. Az e-mailes benyújtás címzettje az ajanlat@equilor.hu.

Az árazásnál a társaság több árszinten tervezi végrehajtani a visszavásárlást, a beérkező eladási szándékok függvényében. A közlemény két felső korlátot rögzít: az Opus által fizetett ár részvényenként nem lehet magasabb a 2026. április 9-i záróár 20%-kal növelt értékénél, és nem haladhatja meg a 2024-es konszolidált éves beszámoló alapján számított egy részvényre jutó saját tőkét sem, amelyet 710 forintban jelöltek meg.

A beérkező, érvényes nyilatkozatokat a társaság – az Equilor közreműködésével – ár szerint növekvő sorrendbe rendezi, majd a megadott árazási és volumenkeretek figyelembevételével meghatározza azt a legmagasabb árszintet, amelyet még elfogad. A FIX ügyletek minden elfogadott nyilatkozat esetén azon az áron jönnek létre, amelyet a részvényes az adott nyilatkozatban megjelölt. Az alacsonyabb áron tett ajánlat előnyt élvez a magasabb áron tett ajánlattal szemben. Ha a „vágási pontnak” számító legmagasabb elfogadott árszinten már nem köthető meg minden ajánlott ügylet, akkor arányos allokáció következik: az adott árszinten beadott ajánlatok részben teljesülhetnek, egymáshoz viszonyított arányban. A legmagasabb elfogadott árszintnél drágábban beadott ajánlatokból nem lesz ügylet.

A részvényesek visszajelzést is kapnak: az Equilor legkésőbb 2026. április 9-én 19:00 óráig értesíti az érintetteket a nyilatkozatuk elfogadásáról a dokumentumban megadott elektronikus elérhetőségen. Ezt követően azonban még egy lényeges lépés következik: az elfogadott ajánlat alapján a részvényesnek a saját értékpapírszámlavezető szolgáltatóján keresztül kell eladási megbízást adnia FIX ügyletre. A szolgáltató rögzíti a megbízást a FIX ügyletkötés napján, legkésőbb 2026. április 10-én 14:00 óráig, az elszámolás pedig az ügyletkötést követő második munkanapon (T+2) történik.

