Videón a kínai csoda: robotok vették át az egyik legveszélyesebb szakmát

A világ legnagyobb közműszolgáltatója, a Kínai Állami Hálózatkezelő Társaság (State Grid Corporation of China), radikális lépést tett az energiaszektor egyik legkockázatosabb munkakörének átalakításában. A vállalat – amely több mint 1,1 milliárd ember villamosenergia-ellátásáért felel – robotizált villanyszerelőket telepített már 26 kínai tartományban, és a rendszer folyamatosan bővül.

Ezek a gépek olyan feladatokat végeznek, amelyek korábban extrém veszélyt jelentettek az emberek számára.

A robotok aktív, akár 10 000 voltos nagyfeszültségű vezetékeken dolgoznak úgy, hogy az áramellátást nem kell lekapcsolni.

Korábban az ilyen munkát végző szakemberek speciális, teljesen vezetőképes védőruházatot viseltek, és tisztában voltak vele, hogy egyetlen hiba végzetes lehet.

A technológia azonban most átvállalja ezt a kockázatot. A robotok képesek szigetelést eltávolítani, csatlakozásokat meghúzni és vezetékeket illeszteni milliméteres pontossággal, gyakran nagy magasságban, élő hálózaton függeszkedve. Teljesítményük nemcsak biztonságosabb, hanem hatékonyabb is:

a feladatokat mintegy 50 százalékkal gyorsabban végzik el, miközben 98 százalékos sikerességi arányt produkálnak

- állítja a kínai hálózatüzemeltető.

Ez a megoldás már nem kísérleti fázisban van, hanem már működő standarddá vált Kína több mint két tucat tartományában. A háttérben egy még nagyobb stratégiai cél húzódik:

Kína mintegy 554 milliárd dollárt tervez befektetni villamosenergia-hálózatának fejlesztésébe 2030-ig.

Ez a volumen lehetővé teszi a világ legautomatizáltabb, mesterséges intelligenciával támogatott energetikai infrastruktúrájának kiépítését.

Ezzel párhuzamosan más országok – például az Egyesült Államok – komoly munkaerőhiánnyal küzdenek: jelenleg mintegy 40 000 villanyszerelő hiányzik a rendszerből, és a helyzet évről évre romlik. Míg sok helyen a megoldást a képzés és utánpótlás növelésében keresik, Kína más irányt választott: olyan gépeket állít munkába, amelyek nem fáradnak el, nem hibáznak a stressz miatt, és folyamatosan rendelkezésre állnak.

