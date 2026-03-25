Egyre feljebb az OTP

Az OTP már 2,4 százalékos pluszban van, a BUX index jegyzése pedig 1,2 százalékkal került feljebb a kereskedési nap felénél.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,2 százalékot emelkedett.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén,

a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama emelkedik,

miközben csak a Mol árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esik, az esésben az élen az AutoWallis papírjai állnak, amelyek árfolyama 2,9 százalékkal került lejjebb, a Masterplast árfolyama pedig 2,3 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,83 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

