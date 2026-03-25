Kiszivárgott az iráni háborút lezáró béke terve, emelkedtek a tőzsdék

A konfliktus enyhülésének jeleire reagálnak a tőzsdék: Európában pozitív volt ma a kép, az USA is emelkedett, miközben az aranyat is veszik a befektetők, az olaj ára pedig meredeken esik.
Jó volt a hangulat az USA-ban
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék, az iráni háború enyhülésésre utaló jelek egyértelműen támogatták a hangulatot, így a Dow végül 0,7 százalékot, az S&P 500 0,5 százalékot, a Nasdaq pedig 0,8 százalékot emelkedett.
Napokon belül óriási bejelentés jöhet: a küszöbön áll minden idők legnagyobb tőzsde bevezetése
A SpaceX tőzsdei bevezetéséről szóló hírek hatására szerdán meredeken emelkedtek az űripari részvények. A cég ugyanis nem csak az idei év, hanem a valaha volt legnagyobb tőzsdei debütálására készülhet - jelentette a Cnbc.
Kitart az emelkedés az USA-ban
A zárás felé közeledve továbbra is jó a hangulat az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,9 százalékos pluszban van, az S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 1 százalékot erősödött. Az arany ára szintén emelkedik, a sárga nemesfém 3,4 százalékos pluszban van, miközben az olajár 7,1 százalékot esett.
Ekkor jöhet a nagy vétel az aranyban
Az arany pont akkor hagyja cserben a befektetőket, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Bár a jelenség elsőre meglepő, de egyáltalán nem példátlan: a 2022-es forgatókönyv megmutatja, hogy egy inflációs sokk közepén az arany képes hónapokig esni, mielőtt megfordul. Ráadásul ez a példa az, ami alapján igazán érthetővé válik, hogy mikor kell aranyat venni egy stagflációs sokk esetén.
Osztalékeső jöhet a Graphisoft Parknál, fontos döntés elé kerül a közgyűlés
A Graphisoft Park tavalyi eredményét alaposan megdobta az egyik leányvállalat és az ahhoz tartozó fejlesztési terület értékesítése, azonban kérdéses volt, hogy mi lehet ennek az egyszeri profitnak a sorsa. A vállalat ma publikált közgyűlési előterjesztési alapján két lehetőség van: kifizetik a részvényeseknek rendkívüli osztalékként a nyereséget, vagy felhasználják egy fennálló hitel végtörlesztésére. A cég április 29-én tartja közgyűlését.
Emelkedés
Kitart az emelkedés az amerikai tőzsdéken, a Dow és az S&P 500 0,7 százalékos pluszban van, míg a Nasdaq 1 százalékot emelkedett.
Kivette a részét a nemzetközi hangulatjavulásból a magyar tőzsde
Több indikáció is érkezett ma az iráni konfliktus enyhülésére vonatkozóan, melyeknek hatására javulni kezdett a nemzetközi hangulat, ebből pedig a magyar piac is kivette a részét.
Meddig emelkedhet most az arany?
Kedd este újabb fordulat jött az iráni háborúban, miután hírek érkeztek arról, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei magas szintű béketárgyalások előkészítésén dolgoznak. A deeszkalációs várakozások javították a befektetői hangulatot, az arany pedig kulcsszintről pattant fel, most pedig megnéztük, hogy meddig tarthat ez az emelkedés, és hogy milyen szintekre érdemes most figyelni.
Donald Trump összehívta a világ legbefolyásosabb tech-vezéreit
A Fehér Ház szerdán bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök a technológiai ipar legbefolyásosabb vezetőit nevezi ki a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakpolitikai tanácsadó testületébe, írja a Reuters.
Ralival indul a nap Amerikában
Kinyitottak az amerikai tőzsdék, nem is akárhogyan: a Dow és a Nasdaq is 1,2 százalékos pluszban van, az S&P 500 pedig 1,1 százalékkal került feljebb.
Már 3,1 százalékos pluszban az OTP
Aránylag alacsony forgalom mellett emelkedik ma az OTP árfolyama, a nagybank részvénye eddig 3,1 százalékkal került feljebb.
Egyre feljebb az OTP
Az OTP már 2,4 százalékos pluszban van, a BUX index jegyzése pedig 1,2 százalékkal került feljebb a kereskedési nap felénél.
Jöhet a nagy kitörés a magyar tőzsdén - Most érdemes nagyon figyelni!
Már negyedik hete az iráni háború dominálja a híreket, hol pozitív, hol pedig negatív fejlemények érkeznek a Közel-Keletről. A rendkívüli események hatalmas volatilitást hoztak a piacokra, a magyar tőzsde azonban rendkívül ellenállónak bizonyult, most pedig már az első fordulós jelek is megjelentek.
Meglépi az ARM: olyat húztak a mesterséges intelligencia piacán, amire senki sem számított
Az Arm bemutatta első saját fejlesztésű processzorát, az AGI CPU-t, amelyet kifejezetten mesterségesintelligencia-feladatokra terveztek adatközponti környezetbe. A vállalat szerint az új chip önmagában 15 milliárd dolláros bevételt hozhat 2031-re. A bejelentés hatására a részvények árfolyama több mint 13 százalékot ugrott a nyitás előtti kereskedésben - írta a Cnbc.
Mélyrepülésbe kapcsolt a sztárrészvény
A kínai Pop Mart részvényei egyetlen nap alatt értékük több mint ötödét veszítették el, a befektetők ugyanis a rekordközeli éves eredmények ellenére is megkérdőjelezték a növekedés fenntarthatóságát, különösen a Labubu-mánia jövőjét illetően - tudósított a Cnbc.
Figyelmeztetnek a szakértők: még a 2022-es válságnál is súlyosabb a helyzet – Jöhetnek az ellátási zavarok
Az iráni háború miatt a Hormuzi-szorosban kialakult tengeri blokád drámai hatással van a globális műtrágyaellátásra. A karbamid ára közel megduplázódott, ráadásul szakértők szerint a helyzet súlyosabb következményekkel járhat, mint az orosz–ukrán háború mezőgazdasági hatásai - számolt be a Cnbc. A fejlődő országok, különösen a kelet-afrikai államok és India a leginkább kitettek az ellátási zavaroknak.
Iráni béketerv: kiszivárgott Trump 15 pontos tervezete – Így zárulhat le az iráni háború
Az izraeli 12-es csatorna kiszivárogtatta azt a 15 pontos béketervet, melyet az Egyesült Államok Iránnak továbbított a napokban.
Vészjósló jövőképet vázolt fel a BlackRock vezére: elhúzódó és mély recesszióba taszíthatja a világot, ha ez megtörténik
A világ legnagyobb vagyonkezelőjének vezetője szerint a hordónkénti 150 dolláros olajár globális recessziót váltana ki. A mesterséges intelligencia térnyerése pedig alapvetően rajzolja át a munkaerőpiac szerkezetét. Ennek hatására a szellemi munkakörök rovására a fizikai szakmák értékelődhetnek fel - közölte a BBC.
Ugrik az OTP részvénye
A BUX index kifejezetten erősen kezdi a napot, a hazai blue chipek közül az OTP vezeti az emelkedést.
Komoly pluszok Európa tőzsdéin
Nagy emelkedéssel indul a nap a kontinens tőzsdéin az iráni helyzet lehetséges enyülésének köszönhetően: a DAX 1,4 százalékkal, a FTSE 100 0,7 százalékkal, a CAC pedig 1,1 százalékkal került feljebb.
Egyre feljebb az arany és az ezüst
Az iráni deeszkaláció megnövekedett esélyét árazva veszik a befektetők a nemesfémeket: az arany jegyzése 1,7 százalékkal került feljebb, az ezüst pedig 2,8 százalékos pluszban van.
Új vezérigazgatót nevezett ki a Gloster
A Gloster Digital Group 2026. március 25-i hatállyal Csillag Pétert nevezte ki a vállalat vezérigazgatójává, határozatlan időtartamra.
Váratlan bejelentést tett Irán - Itt a nagy fordulat a Hormuzi-szorosnál!
Irán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez (IMO) intézett levelében részletesebben is kifejtette álláspontját a Hormuzi-szoros hajóforgalmáról. Az ország tájékoztatása szerint a külföldi hajók áthaladhatnak a szoroson, amennyiben nem támogatnak semmilyen Irán elleni agressziót, és maradéktalanul betartják Teherán biztonsági előírásait - írja a Bloomberg.
Hirtelen zuhanni kezdett az olaj ára
100 dollár alá esett a Brent hordónkénti jegyzése, az iráni konfliktus potenciális enyhülésére reagálnak a befektetők.
Megkapta a Mol az amerikai engedélyt: szabad az út a szerbiai tárgyalások előtt
Megkapta a Mol az amerikai engedélyt a NIS többségi tulajdonrészének megvásárlásával kapcsolatos tárgyalások folytatására - közölte az olajtársaság.
Emelkedés jöhet a tőzsdéken
Mi történik az iráni háborúban?
Tegnapi értesülések szerint Izrael esélytelennek látja a megállapodás lehetőségét, ráadásul Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek azt mérlegelik, hogy beszálljanak-e a háborúba. Ám nem sokkal ezen értesüléseket követően érkezett egy hír tegnap este, miszerint az Egyesült Államok és több regionális közvetítő állam azon dolgozik, hogy akár már csütörtökön magas szintű béketárgyalásokat tartsanak Iránnal. Erre reagálva azonnal esni kezdett az olaj ára.
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel remek hangulat látszik, a Nikkei 2,38 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,42 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 1.3 százalékkal került feljebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,95 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,88 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,66 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek szintén emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,76 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,67 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,71 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a nemzetközi események dominálnak. Reggel a brit inflációs és termelői árindex hozhat mozgást, majd délelőtt Christine Lagarde EKB elnök beszédére, valamint a német IFO gazdasági hangulatindexre érdemes figyelni. Délután az amerikai export és import árak februári alakulása hoz új információkat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 7,6 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,5 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 70,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 124,06
|-0,2%
|-1,8%
|-6,2%
|-4,0%
|8,3%
|42,3%
|S&P 500
|6 556,37
|-0,4%
|-2,4%
|-4,8%
|-4,2%
|13,7%
|68,6%
|Nasdaq
|24 002,45
|-0,8%
|-3,1%
|-3,9%
|-4,9%
|18,9%
|87,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 252,28
|1,4%
|-2,7%
|-8,8%
|3,8%
|38,9%
|84,0%
|Hang Seng
|25 063,71
|2,8%
|-3,1%
|-5,7%
|-2,2%
|4,8%
|-10,2%
|CSI 300
|4 474,72
|1,3%
|-3,5%
|-4,9%
|-3,4%
|13,7%
|-9,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 636,91
|-0,1%
|-4,6%
|-9,4%
|-7,6%
|-0,9%
|54,9%
|CAC
|7 743,92
|0,2%
|-2,9%
|-9,1%
|-5,0%
|-3,5%
|30,2%
|FTSE
|9 965,16
|0,7%
|-4,2%
|-6,7%
|0,3%
|15,4%
|48,4%
|FTSE MIB
|43 369,53
|0,4%
|-3,4%
|-7,0%
|-3,5%
|11,3%
|79,1%
|IBEX
|16 910,2
|0,1%
|-2,0%
|-7,0%
|-2,3%
|26,9%
|100,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|122 655,7
|0,0%
|0,1%
|-1,7%
|10,5%
|34,9%
|176,9%
|ATX
|5 268,58
|0,2%
|-1,4%
|-7,7%
|-1,1%
|22,6%
|68,2%
|PX
|2 497,4
|-1,6%
|-3,3%
|-6,6%
|-7,0%
|17,8%
|129,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|35 960
|-0,8%
|-1,1%
|-7,6%
|2,5%
|40,6%
|163,1%
|Mol
|4 006
|2,4%
|5,1%
|15,3%
|36,3%
|36,3%
|83,4%
|Richter
|11 630
|-1,1%
|-1,8%
|-1,9%
|17,9%
|9,2%
|32,1%
|Magyar Telekom
|2 055
|1,5%
|0,2%
|0,7%
|14,7%
|18,0%
|404,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|93,18
|4,3%
|-2,9%
|42,0%
|62,7%
|34,1%
|52,4%
|Brent
|103,52
|4,7%
|0,2%
|46,1%
|70,1%
|41,6%
|61,0%
|Arany
|4 414,47
|0,7%
|-11,6%
|-14,2%
|2,1%
|46,5%
|154,2%
|Devizák
|EURHUF
|391,6650
|0,8%
|0,7%
|3,5%
|2,0%
|-1,7%
|7,3%
|USDHUF
|338,2838
|0,9%
|0,2%
|5,2%
|3,5%
|-8,4%
|9,7%
|GBPHUF
|450,6350
|0,5%
|0,2%
|4,0%
|2,3%
|-5,6%
|6,6%
|EURUSD
|1,1578
|-0,1%
|0,5%
|-1,7%
|-1,4%
|7,3%
|-2,1%
|USDJPY
|158,7050
|0,0%
|-0,2%
|1,8%
|1,3%
|5,3%
|45,8%
|GBPUSD
|1,3381
|0,0%
|0,3%
|-1,0%
|-0,5%
|3,6%
|-2,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|70 519
|-0,5%
|-4,6%
|10,1%
|-20,5%
|-19,4%
|34,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,38
|1,1%
|4,5%
|8,7%
|5,2%
|1,1%
|171,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,99
|-0,2%
|4,0%
|11,9%
|4,3%
|9,0%
|-855,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,55
|0,3%
|4,7%
|15,1%
|9,9%
|4,3%
|178,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Yuichiro Chino
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
