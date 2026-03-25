Kiszivárgott az iráni háborút lezáró béke terve, emelkedtek a tőzsdék
Kiszivárgott az iráni háborút lezáró béke terve, emelkedtek a tőzsdék

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Érkezett egy hír tegnap este, miszerint az Egyesült Államok és több regionális közvetítő állam azon dolgozik, hogy akár már csütörtökön magas szintű béketárgyalásokat tartsanak Iránnal. Ráadásul Irán tájékoztatása szerint a külföldi hajók áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson, ha nem támogatnak semmilyen Irán elleni agressziót. Ezen felül ma egy izraeli csatorna kiszivárogtatta azt a 15 pontos béketervet, melyet az Egyesült Államok Iránnak továbbított a napokban.

A konfliktus enyhülésének jeleire reagálnak a tőzsdék: Európában pozitív volt ma a kép, az USA is emelkedett, miközben az aranyat is veszik a befektetők, az olaj ára pedig meredeken esik.
Jó volt a hangulat az USA-ban

Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék, az iráni háború enyhülésésre utaló jelek egyértelműen támogatták a hangulatot, így a Dow végül 0,7 százalékot, az S&P 500 0,5 százalékot, a Nasdaq pedig 0,8 százalékot emelkedett.

Napokon belül óriási bejelentés jöhet: a küszöbön áll minden idők legnagyobb tőzsde bevezetése

A SpaceX tőzsdei bevezetéséről szóló hírek hatására szerdán meredeken emelkedtek az űripari részvények. A cég ugyanis nem csak az idei év, hanem a valaha volt legnagyobb tőzsdei debütálására készülhet - jelentette a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Napokon belül óriási bejelentés jöhet: a küszöbön áll minden idők legnagyobb tőzsde bevezetése
Kitart az emelkedés az USA-ban

A zárás felé közeledve továbbra is jó a hangulat az amerikai tőzsdéken, a Dow 0,9 százalékos pluszban van, az S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 1 százalékot erősödött. Az arany ára szintén emelkedik, a sárga nemesfém 3,4 százalékos pluszban van, miközben az olajár 7,1 százalékot esett.

Ekkor jöhet a nagy vétel az aranyban

Az arany pont akkor hagyja cserben a befektetőket, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Bár a jelenség elsőre meglepő, de egyáltalán nem példátlan: a 2022-es forgatókönyv megmutatja, hogy egy inflációs sokk közepén az arany képes hónapokig esni, mielőtt megfordul. Ráadásul ez a példa az, ami alapján igazán érthetővé válik, hogy mikor kell aranyat venni egy stagflációs sokk esetén.

Tovább a cikkhez
Ekkor jöhet a nagy vétel az aranyban
Osztalékeső jöhet a Graphisoft Parknál, fontos döntés elé kerül a közgyűlés

A Graphisoft Park tavalyi eredményét alaposan megdobta az egyik leányvállalat és az ahhoz tartozó fejlesztési terület értékesítése, azonban kérdéses volt, hogy mi lehet ennek az egyszeri profitnak a sorsa. A vállalat ma publikált közgyűlési előterjesztési alapján két lehetőség van: kifizetik a részvényeseknek rendkívüli osztalékként a nyereséget, vagy felhasználják egy fennálló hitel végtörlesztésére. A cég április 29-én tartja közgyűlését.

Tovább a cikkhez
Osztalékeső jöhet a Graphisoft Parknál, fontos döntés elé kerül a közgyűlés
Emelkedés

Kitart az emelkedés az amerikai tőzsdéken, a Dow és az S&P 500 0,7 százalékos pluszban van, míg a Nasdaq 1 százalékot emelkedett.

Kivette a részét a nemzetközi hangulatjavulásból a magyar tőzsde

Több indikáció is érkezett ma az iráni konfliktus enyhülésére vonatkozóan, melyeknek hatására javulni kezdett a nemzetközi hangulat, ebből pedig a magyar piac is kivette a részét.

Tovább a cikkhez
Kivette a részét a nemzetközi hangulatjavulásból a magyar tőzsde
Meddig emelkedhet most az arany?

Kedd este újabb fordulat jött az iráni háborúban, miután hírek érkeztek arról, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei magas szintű béketárgyalások előkészítésén dolgoznak. A deeszkalációs várakozások javították a befektetői hangulatot, az arany pedig kulcsszintről pattant fel, most pedig megnéztük, hogy meddig tarthat ez az emelkedés, és hogy milyen szintekre érdemes most figyelni.

Tovább a cikkhez
Meddig emelkedhet most az arany?
Donald Trump összehívta a világ legbefolyásosabb tech-vezéreit

A Fehér Ház szerdán bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök a technológiai ipar legbefolyásosabb vezetőit nevezi ki a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szakpolitikai tanácsadó testületébe, írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Donald Trump összehívta a világ legbefolyásosabb tech-vezéreit
Ralival indul a nap Amerikában

Kinyitottak az amerikai tőzsdék, nem is akárhogyan: a Dow és a Nasdaq is 1,2 százalékos pluszban van, az S&P 500 pedig 1,1 százalékkal került feljebb.

Már 3,1 százalékos pluszban az OTP

Aránylag alacsony forgalom mellett emelkedik ma az OTP árfolyama, a nagybank részvénye eddig 3,1 százalékkal került feljebb.

Egyre feljebb az OTP

Az OTP már 2,4 százalékos pluszban van, a BUX index jegyzése pedig 1,2 százalékkal került feljebb a kereskedési nap felénél.

Tovább a cikkhez
Egyre feljebb az OTP
Jöhet a nagy kitörés a magyar tőzsdén - Most érdemes nagyon figyelni!

Már negyedik hete az iráni háború dominálja a híreket, hol pozitív, hol pedig negatív fejlemények érkeznek a Közel-Keletről. A rendkívüli események hatalmas volatilitást hoztak a piacokra, a magyar tőzsde azonban rendkívül ellenállónak bizonyult, most pedig már az első fordulós jelek is megjelentek.

Tovább a cikkhez
Jöhet a nagy kitörés a magyar tőzsdén - Most érdemes nagyon figyelni!
Meglépi az ARM: olyat húztak a mesterséges intelligencia piacán, amire senki sem számított

Az Arm bemutatta első saját fejlesztésű processzorát, az AGI CPU-t, amelyet kifejezetten mesterségesintelligencia-feladatokra terveztek adatközponti környezetbe. A vállalat szerint az új chip önmagában 15 milliárd dolláros bevételt hozhat 2031-re. A bejelentés hatására a részvények árfolyama több mint 13 százalékot ugrott a nyitás előtti kereskedésben - írta a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Meglépi az ARM: olyat húztak a mesterséges intelligencia piacán, amire senki sem számított
Mélyrepülésbe kapcsolt a sztárrészvény

A kínai Pop Mart részvényei egyetlen nap alatt értékük több mint ötödét veszítették el, a befektetők ugyanis a rekordközeli éves eredmények ellenére is megkérdőjelezték a növekedés fenntarthatóságát, különösen a Labubu-mánia jövőjét illetően - tudósított a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Mélyrepülésbe kapcsolt a sztárrészvény
Figyelmeztetnek a szakértők: még a 2022-es válságnál is súlyosabb a helyzet – Jöhetnek az ellátási zavarok

Az iráni háború miatt a Hormuzi-szorosban kialakult tengeri blokád drámai hatással van a globális műtrágyaellátásra. A karbamid ára közel megduplázódott, ráadásul szakértők szerint a helyzet súlyosabb következményekkel járhat, mint az orosz–ukrán háború mezőgazdasági hatásai - számolt be a Cnbc. A fejlődő országok, különösen a kelet-afrikai államok és India a leginkább kitettek az ellátási zavaroknak.

Tovább a cikkhez
Figyelmeztetnek a szakértők: még a 2022-es válságnál is súlyosabb a helyzet – Jöhetnek az ellátási zavarok
Iráni béketerv: kiszivárgott Trump 15 pontos tervezete – Így zárulhat le az iráni háború

Az izraeli 12-es csatorna kiszivárogtatta azt a 15 pontos béketervet, melyet az Egyesült Államok Iránnak továbbított a napokban.

Tovább a cikkhez
Iráni béketerv: kiszivárgott Trump 15 pontos tervezete – Így zárulhat le az iráni háború
Vészjósló jövőképet vázolt fel a BlackRock vezére: elhúzódó és mély recesszióba taszíthatja a világot, ha ez megtörténik

A világ legnagyobb vagyonkezelőjének vezetője szerint a hordónkénti 150 dolláros olajár globális recessziót váltana ki. A mesterséges intelligencia térnyerése pedig alapvetően rajzolja át a munkaerőpiac szerkezetét. Ennek hatására a szellemi munkakörök rovására a fizikai szakmák értékelődhetnek fel - közölte a BBC.

Tovább a cikkhez
Vészjósló jövőképet vázolt fel a BlackRock vezére: elhúzódó és mély recesszióba taszíthatja a világot, ha ez megtörténik
Ugrik az OTP részvénye

A BUX index kifejezetten erősen kezdi a napot, a hazai blue chipek közül az OTP vezeti az emelkedést.

Tovább a cikkhez
Ugrik az OTP részvénye
Komoly pluszok Európa tőzsdéin

Nagy emelkedéssel indul a nap a kontinens tőzsdéin az iráni helyzet lehetséges enyülésének köszönhetően: a DAX 1,4 százalékkal, a FTSE 100 0,7 százalékkal, a CAC pedig 1,1 százalékkal került feljebb.

Egyre feljebb az arany és az ezüst

Az iráni deeszkaláció megnövekedett esélyét árazva veszik a befektetők a nemesfémeket: az arany jegyzése 1,7 százalékkal került feljebb, az ezüst pedig 2,8 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Új vezérigazgatót nevezett ki a Gloster

A Gloster Digital Group 2026. március 25-i hatállyal Csillag Pétert nevezte ki a vállalat vezérigazgatójává, határozatlan időtartamra.

Tovább a cikkhez
Új vezérigazgatót nevezett ki a Gloster
Váratlan bejelentést tett Irán - Itt a nagy fordulat a Hormuzi-szorosnál!

Irán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez (IMO) intézett levelében részletesebben is kifejtette álláspontját a Hormuzi-szoros hajóforgalmáról. Az ország tájékoztatása szerint a külföldi hajók áthaladhatnak a szoroson, amennyiben nem támogatnak semmilyen Irán elleni agressziót, és maradéktalanul betartják Teherán biztonsági előírásait - írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Váratlan bejelentést tett Irán - Itt a nagy fordulat a Hormuzi-szorosnál!
Hirtelen zuhanni kezdett az olaj ára

100 dollár alá esett a Brent hordónkénti jegyzése, az iráni konfliktus potenciális enyhülésére reagálnak a befektetők.

Tovább a cikkhez
Hirtelen zuhanni kezdett az olaj ára
Megkapta a Mol az amerikai engedélyt: szabad az út a szerbiai tárgyalások előtt

Megkapta a Mol az amerikai engedélyt a NIS többségi tulajdonrészének megvásárlásával kapcsolatos tárgyalások folytatására - közölte az olajtársaság.

Tovább a cikkhez
Megkapta a Mol az amerikai engedélyt: szabad az út a szerbiai tárgyalások előtt
Emelkedés jöhet a tőzsdéken

Mi történik az iráni háborúban?

Tegnapi értesülések szerint Izrael esélytelennek látja a megállapodás lehetőségét, ráadásul Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek azt mérlegelik, hogy beszálljanak-e a háborúba. Ám nem sokkal ezen értesüléseket követően érkezett egy hír tegnap este, miszerint az Egyesült Államok és több regionális közvetítő állam azon dolgozik, hogy akár már csütörtökön magas szintű béketárgyalásokat tartsanak Iránnal. Erre reagálva azonnal esni kezdett az olaj ára.

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel remek hangulat látszik, a Nikkei 2,38 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,42 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 1.3 százalékkal került feljebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,95 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,88 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,66 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek szintén emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,76 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,67 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,71 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a nemzetközi események dominálnak. Reggel a brit inflációs és termelői árindex hozhat mozgást, majd délelőtt Christine Lagarde EKB elnök beszédére, valamint a német IFO gazdasági hangulatindexre érdemes figyelni. Délután az amerikai export és import árak februári alakulása hoz új információkat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 7,6 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 70,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 124,06 -0,2% -1,8% -6,2% -4,0% 8,3% 42,3%
S&P 500 6 556,37 -0,4% -2,4% -4,8% -4,2% 13,7% 68,6%
Nasdaq 24 002,45 -0,8% -3,1% -3,9% -4,9% 18,9% 87,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 252,28 1,4% -2,7% -8,8% 3,8% 38,9% 84,0%
Hang Seng 25 063,71 2,8% -3,1% -5,7% -2,2% 4,8% -10,2%
CSI 300 4 474,72 1,3% -3,5% -4,9% -3,4% 13,7% -9,2%
Európai részvényindexek              
DAX 22 636,91 -0,1% -4,6% -9,4% -7,6% -0,9% 54,9%
CAC 7 743,92 0,2% -2,9% -9,1% -5,0% -3,5% 30,2%
FTSE 9 965,16 0,7% -4,2% -6,7% 0,3% 15,4% 48,4%
FTSE MIB 43 369,53 0,4% -3,4% -7,0% -3,5% 11,3% 79,1%
IBEX 16 910,2 0,1% -2,0% -7,0% -2,3% 26,9% 100,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 655,7 0,0% 0,1% -1,7% 10,5% 34,9% 176,9%
ATX 5 268,58 0,2% -1,4% -7,7% -1,1% 22,6% 68,2%
PX 2 497,4 -1,6% -3,3% -6,6% -7,0% 17,8% 129,1%
Magyar blue chipek              
OTP 35 960 -0,8% -1,1% -7,6% 2,5% 40,6% 163,1%
Mol 4 006 2,4% 5,1% 15,3% 36,3% 36,3% 83,4%
Richter 11 630 -1,1% -1,8% -1,9% 17,9% 9,2% 32,1%
Magyar Telekom 2 055 1,5% 0,2% 0,7% 14,7% 18,0% 404,3%
Nyersanyagok              
WTI 93,18 4,3% -2,9% 42,0% 62,7% 34,1% 52,4%
Brent 103,52 4,7% 0,2% 46,1% 70,1% 41,6% 61,0%
Arany 4 414,47 0,7% -11,6% -14,2% 2,1% 46,5% 154,2%
Devizák              
EURHUF 391,6650 0,8% 0,7% 3,5% 2,0% -1,7% 7,3%
USDHUF 338,2838 0,9% 0,2% 5,2% 3,5% -8,4% 9,7%
GBPHUF 450,6350 0,5% 0,2% 4,0% 2,3% -5,6% 6,6%
EURUSD 1,1578 -0,1% 0,5% -1,7% -1,4% 7,3% -2,1%
USDJPY 158,7050 0,0% -0,2% 1,8% 1,3% 5,3% 45,8%
GBPUSD 1,3381 0,0% 0,3% -1,0% -0,5% 3,6% -2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 519 -0,5% -4,6% 10,1% -20,5% -19,4% 34,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,38 1,1% 4,5% 8,7% 5,2% 1,1% 171,4%
10 éves német állampapírhozam 2,99 -0,2% 4,0% 11,9% 4,3% 9,0% -855,9%
10 éves magyar állampapírhozam 7,55 0,3% 4,7% 15,1% 9,9% 4,3% 178,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kimondta az EKB döntéshozója: a következő lépésünk kamatemelés lehet

Óriási dologra készül Trump, örülhetnek a befektetők

Meglepő ajánlás: Most kell olasz részvényeket venni

