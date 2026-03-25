Kivette a részét a nemzetközi hangulatjavulásból a magyar tőzsde
Több indikáció is érkezett ma az iráni konfliktus enyhülésére vonatkozóan, melyeknek hatására javulni kezdett a nemzetközi hangulat, ebből pedig a magyar piac is kivette a részét.
Portfolio Investment Day 2026
Május 12-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Ma a BUX-index 1,3 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter és az OTP árfolyama emelkedett, miközben csak a Mol árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a 4iG árfolyama 2,8 százalékot esett, az AutoWallis árfolyama pedig 1,4 százalékkal esett. A legjobban ma a PannErgy részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,9 százalékkal került feljebb.

Kongatják a vészharangot az energetikai csúcsvezetők, szép lassan Európába is begyűrűzhet az iráni háború hatása

Megújította frekvenciahasználati jogát a One

Kiszivárgott az iráni háborút lezáró béke terve - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 16,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Hiába a milliárdos nyereség, súlyos problémákkal küzd a Rába

5G hálózatot épít Észak-Macedóniában a 4iG csoport az Ericssonnal

Fontos megállapodást kötött a Magyar Telekom

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Ez is érdekelhet
Bejelentette a Pentagon: háborús készültségre áll át Amerika - Felpörögnek a gyárak, van, amiből négyszeres termelésre állnak
Az éj leple alatt lépett Ukrajna: lángol a gigaberuházás, teljesen megbénult az élet a határ mentén
Kiszivárgott az iráni háborút lezáró béke terve - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
