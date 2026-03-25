Kivette a részét a nemzetközi hangulatjavulásból a magyar tőzsde

Több indikáció is érkezett ma az iráni konfliktus enyhülésére vonatkozóan, melyeknek hatására javulni kezdett a nemzetközi hangulat, ebből pedig a magyar piac is kivette a részét.

Ma a BUX-index 1,3 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter és az OTP árfolyama emelkedett, miközben csak a Mol árfolyama esett.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a 4iG árfolyama 2,8 százalékot esett, az AutoWallis árfolyama pedig 1,4 százalékkal esett. A legjobban ma a PannErgy részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,9 százalékkal került feljebb.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 16,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

