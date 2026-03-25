  • Megjelenítés
Kongatják a vészharangot az energetikai csúcsvezetők, szép lassan Európába is begyűrűzhet az iráni háború hatása
Üzlet

Portfolio
Három európai energetikai nagyvállalat vezérigazgatója is figyelmeztetett az energiaellátás bizonytalanságára. Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros korlátozott átjárhatósága miatt ugyanis a nyersolaj ára mintegy 40 százalékkal emelkedett az elmúlt hetekben, és időnként a hordónkénti 120 dolláros szintet is megközelítette - számolt be a Cnbc.
Az ellátási zavarok hatásait elsőként az ázsiai országok érezték meg. A Fülöp-szigetek energiavészhelyzetet hirdetett, Dél-Korea a "legrosszabb forgatókönyvekre" készül. Japán miniszterelnöke, Takaicsi Szanae pedig arra kérte a Nemzetközi Energiaügynökséget (IEA), hogy szabadítsanak fel újabb mennyiséget a stratégiai kőolajtartalékokból. Az IEA már eddig is koordinálta 400 millió hordónyi olaj piacra dobását a tagországok körében, míg Japán csütörtökön kezdi meg saját nemzeti tartalékainak felhasználását.

Az aggodalom azonban egyre inkább Európa felé terjed.

Dél-Ázsia kapta az első csapást, majd Délkelet-Ázsia és Északkelet-Ázsia következett. Április elejére pedig már Európa is egyre inkább érzi a hatásokat

- mondta Wael Sawan, a Shell vezérigazgatója a houstoni CERAWeek konferencián. Sawan óva intette a kormányokat az olyan lépésektől, amelyek tovább súlyosbíthatják az ellátási zavarokat. Hozzátette továbbá, hogy "nincs nemzetbiztonság energiabiztonság nélkül."

Még több Üzlet

Több európai kormány már konkrét intézkedéseket vezetett be a lakosság védelme érdekében. Az Európai Unióban elsőként Szlovénia vezette be az üzemanyag-jegyrendszert. Spanyolország eközben egy 5 milliárd eurós segélycsomagot hagyott jóvá. Ez az intézkedés magában foglalja az áram- és gázadók csökkentését, valamint a fuvarozók, a gazdálkodók és a műtrágyabeszerzés támogatását. Az uniós vezetők szintén megvitatták az energiaárak drágulását enyhítő átmeneti lépéseket.

Patrick Pouyanné, a TotalEnergies vezérigazgatója szerint a jelenlegi olajpiacon komoly zavarok tapasztalhatók.

Ez a benzin és a gázolaj árának emelkedésén keresztül közvetlenül is érinti az európai lakosságot.

Pouyanné külön felhívta a figyelmet arra, hogy Európának a nyári hónapokban kellene feltöltenie a földgáztárolóit, ami egybeesik az ázsiai kereslet erősödésével. Amennyiben a közel-keleti konfliktus nyárig elhúzódik, a cseppfolyósított földgáz (LNG) ára akár a megawattóránkénti 40 eurót is elérheti.

Az Északi-tengerre összpontosító EnQuest olajkitermelő vállalat szintén komoly középtávú hatásokra figyelmeztetett. Kiemelték, hogy a piacról kieső napi 2-3 millió hordónyi termelés miatt a tartalék kapacitások "évekre" eltűntek. Rachel Reeves brit pénzügyminiszter közölte, hogy már folyik a készenléti tervezés a háztartások és a vállalkozások védelme érdekében. Ugyanakkor kizárta egy átfogó mentőcsomag lehetőségét, mivel véleménye szerint a kormánynak "rugalmasan" kell reagálnia a helyzetre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Konferencia ajánló

2026. március 26.

2026. március 30.

2026. április 1.

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility