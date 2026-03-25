Megszületett a történelmi ítélet: egy húszéves amerikai nő kényszerítette térdre a Google-t és a Metát
Egy Los Angeles-i esküdtszék 3 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte az Alphabethez tartozó Google-t és a Metát egy közösségimédia-függőségi perben. Az ítélet precedensértékű lehet a techóriások ellen indított több ezer hasonló ügyben.

A per felperese egy ma 20 éves nő, aki azt állította,

hogy fiatal korában a YouTube és az Instagram addiktív kialakítása miatt vált a platformok függőjévé.

A felperes ügyvédei a tartalom helyett a felületek tervezési mechanizmusaira fókuszáltak. Ez a stratégia megnehezítette a vállalatok számára a felelősségre vonás elkerülését. A Pew Research Center adatai szerint az amerikai tinédzserek legalább fele napi szinten használja a YouTube-ot vagy az Instagramot.

A Snap és a TikTok szintén alperesként szerepelt az ügyben, azonban mindkét cég még a tárgyalás kezdete előtt egyezséget kötött a felperessel. A megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra. A Meta közleményében jelezte, hogy nem ért egyet az ítélettel, és "mérlegeli a jogi lehetőségeit". A Google nem kommentálta az esetet. A felperes vezető ügyvédje szerint az ítélet egyértelmű üzenet az iparágnak: elérkezett az elszámoltathatóság ideje.

Az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedben egyre erősödött a nagy techcégekkel szembeni kritika a gyermekek és tinédzserek online biztonsága miatt. A szövetségi törvényhozás eddig nem fogadott el átfogó szabályozást. Tavaly azonban legalább húsz tagállam hozott saját törvényt a kiskorúak közösségimédia-használatáról. Ezek az intézkedések többek között korlátozzák az iskolai telefonhasználatot, és kötelező életkor-ellenőrzést írnak elő. A techcégek által támogatott NetChoice szakmai érdekképviselet jelenleg is bíróságon próbálja érvényteleníttetni az életkor-ellenőrzési kötelezettségeket.

A techvállalatokra a jövőben további perek várnak. Idén nyáron az oaklandi szövetségi bíróság több tagállam és iskolakerület közös keresetét tárgyalja, júliusban pedig Los Angelesben indul egy újabb per az Instagram, a YouTube, a TikTok és a Snapchat ellen. Emellett egy új-mexikói esküdtszék kedden már kimondta, hogy a Meta megsértette a tagállami törvényeket. A bíróság szerint a vállalat félrevezette a felhasználókat a platformjai biztonságával kapcsolatban, és lehetővé tette a gyermekek szexuális kizsákmányolását a Facebookon, az Instagramon, valamint a WhatsAppon.

Forrás: Reuters

