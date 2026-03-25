Megújította frekvenciahasználati jogát a One
Megújította frekvenciahasználati jogát a One

A 4iG csoporthoz tartozó One Magyarország megújította a 2100 MHz-es frekvenciasávban lévő három, egyenként 2x5 MHz-es frekvenciablokk használati jogát a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal kötött megállapodás alapján – derül ki a társaság közleményéből.

A tájékoztatás szerint a megújított rádióspektrum-használati jogosultság 2042. június 24-ig érvényes, és a határozott időtartam ezt követően egy alkalommal, legfeljebb öt évvel meghosszabbítható. A hosszabbításhoz nem szükséges új versenyeztetési eljárás, ugyanakkor újabb egyszeri díj megfizetése mellett élhet vele a társaság.

A One Magyarország a frekvenciablokkok megújításáért összesen 16,5 milliárd forint egyszeri díjat fizet. Ennek 5 százalékát 15 napon belül kell rendezni, a fennmaradó összeget pedig négy egyenlő részletben, 2027, 2028, 2029 és 2030 januárjában teljesíti a vállalat.

A 2100 MHz-es sáv a mobilszolgáltatások szempontjából fontos frekvenciatartomány, így a jogosultság meghosszabbítása a One hálózati működésének és hosszabb távú szolgáltatási képességének szempontjából is lényeges lépés.

A mostani megállapodás egyben azt is jelzi, hogy a 4iG csoport távközlési leányvállalata hosszú távon is biztosítani kívánja spektrumportfólióját a hazai mobilpiacon.

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading...

