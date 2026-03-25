Montenegróban nyert el nagy üzletet a 4iG

Montenegró kormánya a 4iG Csoportot választotta a rendvédelmi szervek technológiai fejlesztését, valamint a kormányzati adatközpont és kapcsolódó infrastruktúra kialakítását célzó projektek megvalósítására – közölte a cég.

A projektek a Magyarország és Montenegró között 2025. július 1-jén aláírt államközi együttműködési megállapodás eredményeképpen valósulnak meg. A megállapodás célja közös technológiai fejlesztések előkészítése és megvalósítása, valamint a magyar vállalatok részvételének erősítése a montenegrói digitális infrastruktúra-fejlesztési programokban.

A rendvédelmi fejlesztési programot és a kapcsolódó rendszerintegrációt a 4iG Csoport leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) valósítja meg, beleértve az eszközök szállítását, telepítését, a szükséges képzéseket és a folyamatos szakértői támogatást.

A rendvédelmi szervek technológiai fejlesztését célzó projekt megvalósítására szánt

teljes keretösszeg több mint 54,2 millió euró.

A 4iG hangsúlyozza, hogy Montenegró kormányának döntése nem minősül szerződésben vállalt kötelezettségvállalásnak – áll a BÉT-en publikált közleményben.

Az adatközponti és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési projekt megvalósításáért a 4iG International Digital Infrastructure Zrt. (4iG IDI) felel, amely a TIER III minősítésű adatközpont kialakítását és üzemeltetését végzi majd. A projekt megvalósítását támogató munkacsoport felállítását követően kezdődhetnek azok a szakmai egyeztetések, amelyek meghatározzák majd a beruházás költségeit, illetve a beruházás finanszírozási lehetőségeit.

A 4iG Csoport első alkalommal valósíthat meg nagyszabású technológiai fejlesztést és nyújthat integrált megoldásokat külföldi kormányzati megrendelő számára – teszi hozzá a 4iG.

A 4iG Csoport 2021 óta van jelen Montenegróban, ahol leányvállalata, a One Montenegro az ország egyik meghatározó mobilszolgáltatója. A vállalatcsoport a montenegrói kormány stratégiai partnereként az elmúlt években jelentős hálózatfejlesztéseket hajtott végre, részt vesz az 5G infrastruktúra kiépítésében, és aktív szerepet vállal a digitális ökoszisztéma fejlesztésében, innovatív technológiák bevezetésében.

