Montenegróban nyert el nagy üzletet a 4iG

A projektek a Magyarország és Montenegró között 2025. július 1-jén aláírt államközi együttműködési megállapodás eredményeképpen valósulnak meg. A megállapodás célja közös technológiai fejlesztések előkészítése és megvalósítása, valamint a magyar vállalatok részvételének erősítése a montenegrói digitális infrastruktúra-fejlesztési programokban.
A rendvédelmi fejlesztési programot és a kapcsolódó rendszerintegrációt a 4iG Csoport leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) valósítja meg, beleértve az eszközök szállítását, telepítését, a szükséges képzéseket és a folyamatos szakértői támogatást.
A rendvédelmi szervek technológiai fejlesztését célzó projekt megvalósítására szánt
teljes keretösszeg több mint 54,2 millió euró.
A 4iG hangsúlyozza, hogy Montenegró kormányának döntése nem minősül szerződésben vállalt kötelezettségvállalásnak – áll a BÉT-en publikált közleményben.
Az adatközponti és kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztési projekt megvalósításáért a 4iG International Digital Infrastructure Zrt. (4iG IDI) felel, amely a TIER III minősítésű adatközpont kialakítását és üzemeltetését végzi majd. A projekt megvalósítását támogató munkacsoport felállítását követően kezdődhetnek azok a szakmai egyeztetések, amelyek meghatározzák majd a beruházás költségeit, illetve a beruházás finanszírozási lehetőségeit.
A 4iG Csoport első alkalommal valósíthat meg nagyszabású technológiai fejlesztést és nyújthat integrált megoldásokat külföldi kormányzati megrendelő számára – teszi hozzá a 4iG.
A 4iG Csoport 2021 óta van jelen Montenegróban, ahol leányvállalata, a One Montenegro az ország egyik meghatározó mobilszolgáltatója. A vállalatcsoport a montenegrói kormány stratégiai partnereként az elmúlt években jelentős hálózatfejlesztéseket hajtott végre, részt vesz az 5G infrastruktúra kiépítésében, és aktív szerepet vállal a digitális ökoszisztéma fejlesztésében, innovatív technológiák bevezetésében.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
