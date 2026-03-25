FONTOS Itt a lakossági állampapírok új királya? Letaszíthatják a trónjáról a Fix Magyar Állampapírt
Osztalékeső jöhet a Graphisoft Parknál, fontos döntés elé kerül a közgyűlés
A Graphisoft Park tavalyi eredményét alaposan megdobta az egyik leányvállalat és az ahhoz tartozó fejlesztési terület értékesítése, azonban kérdéses volt, hogy mi lehet ennek az egyszeri profitnak a sorsa. A vállalat ma publikált közgyűlési előterjesztési alapján két lehetőség van: kifizetik a részvényeseknek rendkívüli osztalékként a nyereséget, vagy felhasználják egy fennálló hitel végtörlesztésére. A cég április 29-én tartja közgyűlését.
A Graphisoft Park ma közzétette az áprilisi közgyűlés meghívóját, valamint a határozati javaslatokat. Ezek között publikálták az osztalékra vonatkozó javaslatot is, amely már tartalmazza a leányvállalat eladásából származó egyszeri eredményt is.

Az igazgatótanácsa azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a társaság a 2025-ös eredmény 90 százalékát osztalékként fizesse ki, ami törzsrészvényenként összesen 1,83 eurót jelentene.

A mai záróárfolyam alapján ez 12,3 százalékos osztalékhozamot jelentene.

Ebből 0,84 euró az állandó és rendszeres működés eredménye után járna, míg további 0,99 euró az egyszeri, rendkívüli bevételekből származna. A dolgozói részvényekre ennek megfelelően feleakkora, részvényenként 0,915 eurós osztalék jutna, a kifizetés pedig euróban, a tulajdonosi megfeleltetést követően, 30 kereskedési napon belül történhet meg.

Kiszivárgott az iráni háborút lezáró béke terve - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Kongatják a vészharangot az energetikai csúcsvezetők, szép lassan Európába is begyűrűzhet az iráni háború hatása

Megújította frekvenciahasználati jogát a One

Az előterjesztés ugyanakkor egy fontos szempontot is kiemel: 2026 végén lejár az egyik leányvállalat kedvezményes hitele, amelyből még 11,6 millió euró fennálló tartozást kell refinanszírozni. A jelenlegi makrogazdasági és pénzügyi környezetben ez 2027-től éves szinten akár 500 ezer euróval magasabb kamatterhet is okozhatna a cégnek, ezért az igazgatótanács azt is megfontolásra javasolja a közgyűlésnek, hogy a leányvállalat eladásából származó egyszeri nyereséget inkább a hitel végtörlesztésére fordítsák, és végül csak a rendszeres működés eredménye után fizessenek osztalékot.

Ez nem is háború, hanem tőzsdézés

Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post

Ez is érdekelhet
Bejelentette a Pentagon: háborús készültségre áll át Amerika - Felpörögnek a gyárak, van, amiből négyszeres termelésre állnak
Az éj leple alatt lépett Ukrajna: lángol a gigaberuházás, teljesen megbénult az élet a határ mentén
Kiszivárgott az iráni háborút lezáró béke terve - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
