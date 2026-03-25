Ugrik az OTP részvénye

A BUX index kifejezetten erősen kezdi a napot, a hazai blue chipek közül az OTP vezeti az emelkedést.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,9 százalékkal került feljebb, így jelenleg 123 787 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik,

az OTP árfolyama 1,8 százalékos pluszban van,

a Richter árfolyama 1,4 százalékos pluszban áll, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékot emelkedett. Míg a Mol árfolyama 0,6 százalékot esett az utolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a Masterplast és az AutoWallis indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

