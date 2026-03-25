  • Megjelenítés
Új vezérigazgatót nevezett ki a Gloster
Üzlet

Új vezérigazgatót nevezett ki a Gloster

Portfolio
A Gloster Digital Group 2026. március 25-i hatállyal Csillag Pétert nevezte ki a vállalat vezérigazgatójává, határozatlan időtartamra.
Csillag Péter 2025 novemberében csatlakozott a Glosterhez, elsősorban üzletfejlesztési, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó innovációs területek támogatására. A nemzetközi technológiai szektorban szerzett tapasztalata meghatározó része a Starschema történetéhez kötődik: a cég társalapítójaként és korábbi vezérigazgatójaként másfél évtized alatt egy több mint 250 fős, nemzetközi ügyfélkörrel dolgozó adattechnológiai vállalattá építette fel a társaságot, amely 2022-ben 42,5 millió dolláros tranzakció keretében került a globális HCL Technologies tulajdonába.

Kapcsolódó cikkünk

A Gloster vezetése az eddigi szakmai együttműködés tapasztalatai alapján úgy ítéli meg, hogy Csillag vezetői és technológiai háttere érdemben

erősítheti a vállalat nemzetközi piacokon tervezett növekedését, és hangsúlyosabbá teheti az adat- és AI-alapú megoldásokra épülő fókuszt.

A társaság egyúttal jelezte a befektetők felé, hogy a vezérigazgató a cégcsoport érdekében végzett munkájára tekintettel részvényopció megszerzésére is jogosult az ismertetett feltételek szerint – áll a Gloster közleményében.

Címlapkép forrása: Gloster

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Több ezer katonát küld Trump a Közel-Keletre, új biztonsági vezetőt kapott Irán – Híreink az iráni háborúról kedden
Hirtelen nagyot erősödött a forint
Emelkedett az olajár, estek a tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility