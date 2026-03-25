Új vezérigazgatót nevezett ki a Gloster

A Gloster Digital Group 2026. március 25-i hatállyal Csillag Pétert nevezte ki a vállalat vezérigazgatójává, határozatlan időtartamra.

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!

Csillag Péter 2025 novemberében csatlakozott a Glosterhez, elsősorban üzletfejlesztési, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó innovációs területek támogatására. A nemzetközi technológiai szektorban szerzett tapasztalata meghatározó része a Starschema történetéhez kötődik: a cég társalapítójaként és korábbi vezérigazgatójaként másfél évtized alatt egy több mint 250 fős, nemzetközi ügyfélkörrel dolgozó adattechnológiai vállalattá építette fel a társaságot, amely 2022-ben 42,5 millió dolláros tranzakció keretében került a globális HCL Technologies tulajdonába.

A Gloster vezetése az eddigi szakmai együttműködés tapasztalatai alapján úgy ítéli meg, hogy Csillag vezetői és technológiai háttere érdemben

erősítheti a vállalat nemzetközi piacokon tervezett növekedését, és hangsúlyosabbá teheti az adat- és AI-alapú megoldásokra épülő fókuszt.

A társaság egyúttal jelezte a befektetők felé, hogy a vezérigazgató a cégcsoport érdekében végzett munkájára tekintettel részvényopció megszerzésére is jogosult az ismertetett feltételek szerint – áll a Gloster közleményében.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Gloster