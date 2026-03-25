Újabb fordulat az iráni háborúban - Mi vár a tőzsdékre?

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Egyrészt ott van az, hogy tegnapi értesülések szerint Izrael esélytelennek látja a megállapodás lehetőségét - ráadásul Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek azt mérlegelik, hogy beszálljanak-e a háborúba; ám a másik oldalon érkezett egy hír tegnap este, miszerint az Egyesült Államok és több regionális közvetítő állam azon dolgozik, hogy akár már csütörtökön magas szintű béketárgyalásokat tartsanak Iránnal. Nagy tehát a bizonytalanság, ebben a környezetben igyekeznek reagálni a tőzsdék, ma reggel az ázsiai piacokon emelkedést láthattunk, az előzetes adatok alapján Európában is pozitív felütéssel indulhat a nap, miközben az olaj ára esik. Ami a ma érkező adatokat illeti, délelőtt Christine Lagarde EKB elnök beszédére, valamint a német IFO gazdasági hangulatindexre lesz majd érdemes figyelni.
Hirtelen zuhanni kezdett az olaj ára

100 dollár alá esett a Brent hordónkénti jegyzése, az iráni konfliktus potenciális enyhülésére reagálnak a befektetők.

Emelkedés jöhet a tőzsdéken

Mi történik az iráni háborúban?

Tegnapi értesülések szerint Izrael esélytelennek látja a megállapodás lehetőségét, ráadásul Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek azt mérlegelik, hogy beszálljanak-e a háborúba. Ám nem sokkal ezen értesüléseket követően érkezett egy hír tegnap este, miszerint az Egyesült Államok és több regionális közvetítő állam azon dolgozik, hogy akár már csütörtökön magas szintű béketárgyalásokat tartsanak Iránnal. Erre reagálva azonnal esni kezdett az olaj ára.

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel remek hangulat látszik, a Nikkei 2,38 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,42 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 1.3 százalékkal került feljebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,95 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,88 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,66 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek szintén emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,76 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,67 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,71 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a nemzetközi események dominálnak. Reggel a brit inflációs és termelői árindex hozhat mozgást, majd délelőtt Christine Lagarde EKB elnök beszédére, valamint a német IFO gazdasági hangulatindexre érdemes figyelni. Délután az amerikai export és import árak februári alakulása hoz új információkat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 7,6 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 70,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 124,06 -0,2% -1,8% -6,2% -4,0% 8,3% 42,3%
S&P 500 6 556,37 -0,4% -2,4% -4,8% -4,2% 13,7% 68,6%
Nasdaq 24 002,45 -0,8% -3,1% -3,9% -4,9% 18,9% 87,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 252,28 1,4% -2,7% -8,8% 3,8% 38,9% 84,0%
Hang Seng 25 063,71 2,8% -3,1% -5,7% -2,2% 4,8% -10,2%
CSI 300 4 474,72 1,3% -3,5% -4,9% -3,4% 13,7% -9,2%
Európai részvényindexek              
DAX 22 636,91 -0,1% -4,6% -9,4% -7,6% -0,9% 54,9%
CAC 7 743,92 0,2% -2,9% -9,1% -5,0% -3,5% 30,2%
FTSE 9 965,16 0,7% -4,2% -6,7% 0,3% 15,4% 48,4%
FTSE MIB 43 369,53 0,4% -3,4% -7,0% -3,5% 11,3% 79,1%
IBEX 16 910,2 0,1% -2,0% -7,0% -2,3% 26,9% 100,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 655,7 0,0% 0,1% -1,7% 10,5% 34,9% 176,9%
ATX 5 268,58 0,2% -1,4% -7,7% -1,1% 22,6% 68,2%
PX 2 497,4 -1,6% -3,3% -6,6% -7,0% 17,8% 129,1%
Magyar blue chipek              
OTP 35 960 -0,8% -1,1% -7,6% 2,5% 40,6% 163,1%
Mol 4 006 2,4% 5,1% 15,3% 36,3% 36,3% 83,4%
Richter 11 630 -1,1% -1,8% -1,9% 17,9% 9,2% 32,1%
Magyar Telekom 2 055 1,5% 0,2% 0,7% 14,7% 18,0% 404,3%
Nyersanyagok              
WTI 93,18 4,3% -2,9% 42,0% 62,7% 34,1% 52,4%
Brent 103,52 4,7% 0,2% 46,1% 70,1% 41,6% 61,0%
Arany 4 414,47 0,7% -11,6% -14,2% 2,1% 46,5% 154,2%
Devizák              
EURHUF 391,6650 0,8% 0,7% 3,5% 2,0% -1,7% 7,3%
USDHUF 338,2838 0,9% 0,2% 5,2% 3,5% -8,4% 9,7%
GBPHUF 450,6350 0,5% 0,2% 4,0% 2,3% -5,6% 6,6%
EURUSD 1,1578 -0,1% 0,5% -1,7% -1,4% 7,3% -2,1%
USDJPY 158,7050 0,0% -0,2% 1,8% 1,3% 5,3% 45,8%
GBPUSD 1,3381 0,0% 0,3% -1,0% -0,5% 3,6% -2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 519 -0,5% -4,6% 10,1% -20,5% -19,4% 34,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,38 1,1% 4,5% 8,7% 5,2% 1,1% 171,4%
10 éves német állampapírhozam 2,99 -0,2% 4,0% 11,9% 4,3% 9,0% -855,9%
10 éves magyar állampapírhozam 7,55 0,3% 4,7% 15,1% 9,9% 4,3% 178,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

