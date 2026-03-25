Újabb fordulat az iráni háborúban - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények rángatják a piacokat. Érkezett egy hír tegnap este, miszerint az Egyesült Államok és több regionális közvetítő állam azon dolgozik, hogy akár már csütörtökön magas szintű béketárgyalásokat tartsanak Iránnal. Ráadásul Irán tájékoztatása szerint a külföldi hajók áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson, ha nem támogatnak semmilyen Irán elleni agressziót. A konfliktus enyhülésének jeleire reagálnak a tőzsdék: reggel az ázsiai piacokon emelkedést láthattunk, de Európában is pozitív a kép, miközben az olaj ára esik. Ami a ma érkező adatokat illeti, délelőtt Christine Lagarde EKB elnök beszédére, valamint a német IFO gazdasági hangulatindexre lesz majd érdemes figyelni.
Iráni béketerv: kiszivárgott Trump 15 pontos tervezete – Így zárulhat le az iráni háború

Az izraeli 12-es csatorna kiszivárogtatta azt a 15 pontos béketervet, melyet az Egyesült Államok Iránnak továbbított a napokban.

Vészjósló jövőképet vázolt fel a BlackRock vezére: elhúzódó és mély recesszióba taszíthatja a világot, ha ez megtörténik

A világ legnagyobb vagyonkezelőjének vezetője szerint a hordónkénti 150 dolláros olajár globális recessziót váltana ki. A mesterséges intelligencia térnyerése pedig alapvetően rajzolja át a munkaerőpiac szerkezetét. Ennek hatására a szellemi munkakörök rovására a fizikai szakmák értékelődhetnek fel - közölte a BBC.

Ugrik az OTP részvénye

A BUX index kifejezetten erősen kezdi a napot, a hazai blue chipek közül az OTP vezeti az emelkedést.

Komoly pluszok Európa tőzsdéin

Nagy emelkedéssel indul a nap a kontinens tőzsdéin az iráni helyzet lehetséges enyülésének köszönhetően: a DAX 1,4 százalékkal, a FTSE 100 0,7 százalékkal, a CAC pedig 1,1 százalékkal került feljebb.

Egyre feljebb az arany és az ezüst

Az iráni deeszkaláció megnövekedett esélyét árazva veszik a befektetők a nemesfémeket: az arany jegyzése 1,7 százalékkal került feljebb, az ezüst pedig 2,8 százalékos pluszban van.

Új vezérigazgatót nevezett ki a Gloster

A Gloster Digital Group 2026. március 25-i hatállyal Csillag Pétert nevezte ki a vállalat vezérigazgatójává, határozatlan időtartamra.

Váratlan bejelentést tett Irán - Itt a nagy fordulat a Hormuzi-szorosnál!

Irán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez (IMO) intézett levelében részletesebben is kifejtette álláspontját a Hormuzi-szoros hajóforgalmáról. Az ország tájékoztatása szerint a külföldi hajók áthaladhatnak a szoroson, amennyiben nem támogatnak semmilyen Irán elleni agressziót, és maradéktalanul betartják Teherán biztonsági előírásait - írja a Bloomberg.

Hirtelen zuhanni kezdett az olaj ára

100 dollár alá esett a Brent hordónkénti jegyzése, az iráni konfliktus potenciális enyhülésére reagálnak a befektetők.

Megkapta a Mol az amerikai engedélyt: szabad az út a szerbiai tárgyalások előtt

Megkapta a Mol az amerikai engedélyt a NIS többségi tulajdonrészének megvásárlásával kapcsolatos tárgyalások folytatására - közölte az olajtársaság.

Emelkedés jöhet a tőzsdéken

Mi történik az iráni háborúban?

Tegnapi értesülések szerint Izrael esélytelennek látja a megállapodás lehetőségét, ráadásul Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek azt mérlegelik, hogy beszálljanak-e a háborúba. Ám nem sokkal ezen értesüléseket követően érkezett egy hír tegnap este, miszerint az Egyesült Államok és több regionális közvetítő állam azon dolgozik, hogy akár már csütörtökön magas szintű béketárgyalásokat tartsanak Iránnal. Erre reagálva azonnal esni kezdett az olaj ára.

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,4 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel remek hangulat látszik, a Nikkei 2,38 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,42 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 1.3 százalékkal került feljebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,95 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,88 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,66 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek szintén emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,76 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,67 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,71 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma a nemzetközi események dominálnak. Reggel a brit inflációs és termelői árindex hozhat mozgást, majd délelőtt Christine Lagarde EKB elnök beszédére, valamint a német IFO gazdasági hangulatindexre érdemes figyelni. Délután az amerikai export és import árak februári alakulása hoz új információkat.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 10,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 7,6 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 2,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 70,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 124,06 -0,2% -1,8% -6,2% -4,0% 8,3% 42,3%
S&P 500 6 556,37 -0,4% -2,4% -4,8% -4,2% 13,7% 68,6%
Nasdaq 24 002,45 -0,8% -3,1% -3,9% -4,9% 18,9% 87,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 252,28 1,4% -2,7% -8,8% 3,8% 38,9% 84,0%
Hang Seng 25 063,71 2,8% -3,1% -5,7% -2,2% 4,8% -10,2%
CSI 300 4 474,72 1,3% -3,5% -4,9% -3,4% 13,7% -9,2%
Európai részvényindexek              
DAX 22 636,91 -0,1% -4,6% -9,4% -7,6% -0,9% 54,9%
CAC 7 743,92 0,2% -2,9% -9,1% -5,0% -3,5% 30,2%
FTSE 9 965,16 0,7% -4,2% -6,7% 0,3% 15,4% 48,4%
FTSE MIB 43 369,53 0,4% -3,4% -7,0% -3,5% 11,3% 79,1%
IBEX 16 910,2 0,1% -2,0% -7,0% -2,3% 26,9% 100,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 122 655,7 0,0% 0,1% -1,7% 10,5% 34,9% 176,9%
ATX 5 268,58 0,2% -1,4% -7,7% -1,1% 22,6% 68,2%
PX 2 497,4 -1,6% -3,3% -6,6% -7,0% 17,8% 129,1%
Magyar blue chipek              
OTP 35 960 -0,8% -1,1% -7,6% 2,5% 40,6% 163,1%
Mol 4 006 2,4% 5,1% 15,3% 36,3% 36,3% 83,4%
Richter 11 630 -1,1% -1,8% -1,9% 17,9% 9,2% 32,1%
Magyar Telekom 2 055 1,5% 0,2% 0,7% 14,7% 18,0% 404,3%
Nyersanyagok              
WTI 93,18 4,3% -2,9% 42,0% 62,7% 34,1% 52,4%
Brent 103,52 4,7% 0,2% 46,1% 70,1% 41,6% 61,0%
Arany 4 414,47 0,7% -11,6% -14,2% 2,1% 46,5% 154,2%
Devizák              
EURHUF 391,6650 0,8% 0,7% 3,5% 2,0% -1,7% 7,3%
USDHUF 338,2838 0,9% 0,2% 5,2% 3,5% -8,4% 9,7%
GBPHUF 450,6350 0,5% 0,2% 4,0% 2,3% -5,6% 6,6%
EURUSD 1,1578 -0,1% 0,5% -1,7% -1,4% 7,3% -2,1%
USDJPY 158,7050 0,0% -0,2% 1,8% 1,3% 5,3% 45,8%
GBPUSD 1,3381 0,0% 0,3% -1,0% -0,5% 3,6% -2,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 70 519 -0,5% -4,6% 10,1% -20,5% -19,4% 34,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,38 1,1% 4,5% 8,7% 5,2% 1,1% 171,4%
10 éves német állampapírhozam 2,99 -0,2% 4,0% 11,9% 4,3% 9,0% -855,9%
10 éves magyar állampapírhozam 7,55 0,3% 4,7% 15,1% 9,9% 4,3% 178,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
