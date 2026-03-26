Elromlott a hangulat: esnek a tőzsdék, drágul az olaj, a Wall Street borús jövőt jósol
Elromlott a hangulat: esnek a tőzsdék, drágul az olaj, a Wall Street borús jövőt jósol

Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit.

Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel telik a nap, valamint Amerikában is kedvezőlten a hangulat.
Egyre nagyobbak a mínuszok Amerikában

A Dow Jones már 1, az S&P 500 1,6, a Nasdaq pedig 2,2 százalékos esést jelez.

Megőrült a piac: brutális tétekkel fogadnak a történelmi olajrekord megdőlésére

Az olajpiaci kereskedők egyre nagyobb tétekkel fogadnak arra, hogy a Brent nyersolaj jegyzése áprilisig elérheti a történelmi csúcsot jelentő hordónkénti 150 dollárt. A Hormuzi-szoros lezárása miatt az Öböl-térség kőolajexportja továbbra is akadozik.

Kiszivárgott: nagy változtatásra készül az Apple az iPhone-oknál

Az Apple a tervek szerint megnyitja Siri hangasszisztensét a konkurens mesterségesintelligencia-szolgáltatások előtt. Ezzel túlléphetnek a jelenlegi, kizárólag a ChatGPT-re épülő együttműködésen – értesült a Bloomberg News az ügyet ismerő forrásokból.

Veszteséggel szabadulna meg egykor drágán vett üzletágától a kártyaóriás

A Financial Times értesülései szerint a Mastercard eladná valós idejű fizetési üzletágát. Ezt a részleget a vállalat még 2019-ben vásárolta meg 3,2 milliárd dollárért a dán Nets Grouptól.

Bekövetkezhet az, amitől sokan féltek: hiába Trump ujjongása, hatalmas zuhanás jöhet az Egyesült Államokban

Donald Trump elnök a kormányülésen kedvezően értékelte az iráni háború gazdasági hatásait. Kijelentette, hogy az olajárak emelkedése és a tőzsdei visszaesés is elmaradt a várakozásaitól. A Wall Street elemzői ugyanakkor egyre nagyobb esélyt látnak egy közelgő recesszióra - közölte a Cnbc.

Amerikában továbbra is rossz a hangulat, a befektetők adják a részvényeket: a Dow Jones Index 0,8, az S&P 500 1,1, a Nasdaq 1,5%-os mínuszban jár.

Csúnyán megütötték a 4iG-t

A nemzetközi hangulatnak megfelelően eséssel zárt a magyar tőzsde, miután ismét pesszimistábbá váltak a befektetők a potenciális iráni békekötéssel kapcsolatban. Idehaza a 4iG részvényeit ütötték meg különösen, közel 8 százalékos eséssel zárt a papír. 

Ugrik az amerikai 10 éves kötvényhozam

A piacok ismét pesszimistábbá váltak az iráni béke lehetőségével kapcsolatosan, ennek hatására az amerikai 10 éves államkötvény hozama már átlépte a 4,38 százalékot is ma délután.

Bőven 100 dollár fölött a Brent

A Brent hordónkénti jegyzése már 4 százalékot emelkedett ma, ezzel pedig egészen 106 dollár közelébe emelkedett az árfolyam.

Felbukkant az iráni háború váratlan fegyvere – 3 részvény, amely profitálhat a közel-keleti válságból

A Közel-Keleten a víz nem csak egyszerű nyersanyag, hanem stratégiai infrastruktúra – és egyre inkább geopolitikai fegyver is. Ha egy régió ivóvízellátása sérülékeny, energiaigényes sótalanító rendszereken múlik, akkor egy konfliktus nemcsak humanitárius, hanem egyben befektetési sztorivá is válik. Mert ahol nő a vízbiztonsági kockázat, ott előbb-utóbb megjelennek a beruházások is: új sótalanító kapacitások, vízkezelési fejlesztések, hálózati modernizáció és újrahasznosítás. A nagy kérdés tehát már nemcsak az, hogy a víz lehet-e a jövő egyik legfontosabb stratégiai erőforrása, hanem az is: mely tőzsdei cégek profitálhatnak abból, ha a vízhiány világszerte üzleti lehetőséggé válik?

Világszerte rossz a hangulat

A záráshoz közeledve az európai tőzsdék továbbra is esnek. A vezető indxek közül a DAX és az FTSE egyaránt 1,3-1,3, a CAC pedig 0,8 százalékos mínuszban van.

Amerikában eközben a Nasdaq 1, az S&P 500 0,7, a Dow pedig 0,4 százalékkal került lejjebb.

Harold James: Donald Trump nem tudja megoldani a válságot, amit ő okozott

A történelem újra és újra megmutatja, hogy a háború mindig hazárdjáték. A vezetők gyakran próbálják szépíteni – „különleges katonai műveletnek” vagy éppen „kirándulásnak” nevezni –, de a logika ugyanaz marad. 1956-ban Nagy-Britannia és Franciaország Izraellel együtt próbálta visszaszerezni az ellenőrzést a Szuezi-csatorna felett, a kudarcot pedig néhány nappal később a szovjet tankok magyarországi bevonulása követte. Ma az Egyesült Államok néz szembe a Hormuzi-szoros iráni lezárásával, miután megtámadta az országot, és úgy tűnik, Trumpnak nincsenek jó lapjai.

Kinyitott Amerika

Esnek a tőzsdék a tengerentúlon. A Nasdaq már 1,2, az S&P 500 0,8, a Dow Jones pedig 0,5 százalékos mínuszban van most.

Nem javul a hangulat

A DAX 1,5, az FTSE 1,3, a CAC pedig 1 százalékos mínuszban van már az amerikai nyitást megelőzően.

Egyre határozottabb az esés

A DAX már 1,3, az FTSE 1,1, a CAC pedig 0,8 százalékos mínuszban van.

Ütik a 4iG-t - Mi áll a háttérben?

Nagy forgalom mellett adják a 4iG részvényeit csütörtökön a magyar tőzsdén. Az elmúlt órákban begyorsuló esés hatására közel féléves mélypontra zuhant az árfolyam. Összeszedtük, hogy mi okozza a lejtmenetet.

Gyorsuló esésben a fémek

Most épp lefelé veszi az irányt az arany és az ezüst. Előbbi árfolyama 1,9, utóbbié pedig már 4,8 százalékos mínuszban van.

Fekete Csaba lett az Alteo vezérigazgató-helyettese

Az Alteo legfrissebb közleményében tájékoztatott arról, hogy március 25-i hatállyal új vezérigazgató-helyettes került a vállalathoz Fekete Csaba személyében.

Fájdalmas jövőt vázolt fel a csúcsvezető: még a háború azonnali lezárása sem mentené meg a gazdaságot

A BlackRock és az Apollo Global Management vezetői egy melbourne-i konferencián arra figyelmeztettek, hogy a piacok túlságosan nyugodtan kezelik az iráni háború gazdasági következményeit. Eközben a növekedési és inflációs kockázatok a vártnál jóval súlyosabbak lehetnek - írta a Bloomberg.

Gyenge kezdés Európában

Esnek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,9 százalékkal került lejjebb, a CAC 0,5 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékos mínuszban van. A milánói börze 0,6 százalékot, a madridi piac pedig 0,4 százalékot esett.

Lefordult a magyar tőzsde

Az európai piacokhoz hasonlóan a magyar tőzsde is lefordult a nyitás után, miután továbbra is nagy a bizonytalanság az iráni háború kapcsán.

Amerikai tőzsdei bevezetésre készül a világ egyik legnagyobb chipgyártója, de a befektetők szerint van ezzel egy nagy probléma

A dél-koreai SK Hynix memóriachip-gyártó az idei év második felében tervezi részvényeinek amerikai tőzsdei bevezetését. A lépés akár 14 milliárd dollárt is hozhat a vállalatnak.

Hiába az amerikai béketerv, megint emelkedik az olajár

A tegnapi esést követően ma megint emelkedik az olajár, miután ismét felerősödtek a közel-keleti konfliktus elhúzódásával és az energiaellátási zavarok súlyosbodásával kapcsolatos aggodalmak.

Esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,36 százalékot esett, a Hang Seng 2,11 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,68 százalékkal került lejjebb.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,26 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,86 százalékot eshet, míg a FTSE 0,51 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,4 százalékot eshet, a S&P 500 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,47 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza a KSH a turisztikai szálláshelyek februári forgalmát közli. Európában a francia és olasz bizalmi indexek, a spanyol negyedik negyedéves GDP második becslése, valamint az eurózóna lakossági és vállalati hiteladatai látnak napvilágot. Kora délután az amerikai új munkanélküli segélykérelmek márciusi száma ad iránymutatást.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos eséssel a DAX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 4,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 70,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 429,49 0,7% 0,4% -6,2% -3,4% 9,0% 42,3%
S&P 500 6 591,9 0,5% -0,5% -5,1% -3,7% 14,1% 68,6%
Nasdaq 24 162,98 0,7% -1,1% -4,6% -4,3% 19,1% 89,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 749,62 2,9% -2,7% -8,3% 6,8% 42,3% 87,1%
Hang Seng 25 335,95 1,1% -2,6% -5,3% -1,1% 8,5% -9,2%
CSI 300 4 537,47 1,4% -2,6% -4,2% -2,0% 15,4% -7,9%
Európai részvényindexek              
DAX 22 957,08 1,4% -2,3% -8,8% -6,3% -0,7% 57,0%
CAC 7 846,55 1,3% -1,5% -8,3% -3,7% -3,2% 31,8%
FTSE 10 106,84 1,4% -1,9% -6,5% 1,8% 16,7% 51,4%
FTSE MIB 44 013,29 1,5% -1,6% -6,7% -2,1% 11,8% 81,7%
IBEX 17 169,9 1,5% -0,7% -7,0% -0,8% 27,3% 104,2%
Régiós részvényindexek              
BUX 124 235,6 1,3% 1,6% -2,2% 11,9% 35,6% 181,3%
ATX 5 404,63 2,6% -0,4% -6,3% 1,5% 26,6% 74,2%
PX 2 537,85 1,6% -2,2% -5,4% -5,5% 19,9% 134,3%
Magyar blue chipek              
OTP 36 720 2,1% 0,7% -8,2% 4,6% 41,0% 170,8%
Mol 4 000 -0,1% 6,3% 13,6% 36,1% 36,3% 81,8%
Richter 11 950 2,8% 0,6% 0,3% 21,1% 12,3% 36,3%
Magyar Telekom 2 055 0,0% 1,5% -0,2% 14,7% 17,4% 404,9%
Nyersanyagok              
WTI 91,51 -1,8% -4,7% 40,1% 59,8% 31,7% 56,4%
Brent 103,52 0,0% -5,0% 45,9% 70,1% 41,5% 67,6%
Arany 4 553,74 3,2% -6,6% -12,3% 5,3% 50,6% 163,1%
Devizák              
EURHUF 386,7 -1,3% -1,3% 2,9% 0,7% -3,2% 6,1%
USDHUF 334,2264 -1,2% -1,8% 5,0% 2,2% -9,6% 8,0%
GBPHUF 447,2500 -0,8% -1,8% 3,8% 1,5% -6,6% 5,2%
EURUSD 1,1570 -0,1% 0,5% -2,0% -1,5% 7,1% -1,7%
USDJPY 158,9050 0,0% -0,4% 1,6% 1,4% 6,1% 45,6%
GBPUSD 1,3372 -0,1% 0,4% -1,2% -0,6% 3,3% -2,6%
Kriptovaluták              
Bitcoin 71 301 1,1% 0,1% 4,9% -19,6% -18,5% 38,9%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,31 -1,5% 1,4% 6,8% 3,6% 0,1% 167,2%
10 éves német állampapírhozam 2,92 -2,1% 0,5% 9,5% 2,2% 5,8% -788,0%
10 éves magyar állampapírhozam 7,43 -1,6% 3,1% 14,7% 8,2% 2,8% 176,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

