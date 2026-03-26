Európa újra felfegyverzi magát - Megnyílnak a pénzcsapok az iparág előtt?

Európának fel kell ébrednie abból az álomból, hogy nem kell védelemre költenie – mondta el a Hypex Consulting által szervezett mai budapesti Space & Defense Festivalon Sárhegyi István, a 4iG űr-és védelmi üzletágának vezetője. A szakember beszélt arról is, hogy miért kell egy magyar „prime” vállalat a védelmi iparnak. A szektor finanszírozásával kapcsolatban Kisgergely Kornél a SAFE-pénzekről beszélt és arról, hogy előbb-utóbb elfogadja a magyar programot is az EU. Az ING Bank vezérigazgatója, Bogdán Krisztina pedig arról tartott előadást, hogy hogyan változott a banki finanszírozás elérhetősége a védelmi iparban, ahol pár éve még elképzelhetetlen volt, hogy egy bank védelmi vállalatot finanszírozzon.

Európának fel kell ébrednie abból a hosszú államból, hogy nem kell költenie védelmi iparra,

de üdvözlendő, hogy már hajlandó arra, hogy több forrást biztosítson és fejlesszen – mondta el Sárhegyi István, a 4iG Űr-és Védelmi Technológiák vezérigazgatója. Privát oldalról nézve a finanszírozás még nem megoldott, elkezdett mozgolódni a bankszektor, de nagyon lassan – tette hozzá a finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatban.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy miért van szükség egy magyar „prime”-ra, egy magyar hadiipari nagyvállalatra, elmondta, hogy ha megnézzük a nemzetközi példákat, jellemzően a védelmi ipari ökoszisztémákat privát nagyvállalatok vezetik és szervezik: Németországban a Rheinmetall, Franciaországban a Thales. Ennek oka, hogy a magánvállalatok finanszírozhatóak, agilisek, innovatívak, tudnak nemzetközi partnerségeket kötni, amelyek ciklusokon átívelően fenntarthatók. Arra pedig, hogy ennek miért egy magyar cégnek kell lennie, a válasz, hogy az iparágban szükséges a rövid értéklánc, itthon a magyar értéklánc, nem várható el, hogy ezt egy nemzetközi prime tegye meg, mert így lesz fenntartható és hosszú távon üzletileg működőképes az iparág.

Sárhegyi István elmondta, hogy fontos, hogy központi szinten képesek legyünk egy havária helyzetre felkészülni, irányítani egy hadsereget, kormányzatot, a légierőn át a szárazföldi rendszerekig mindent központosítani kell és digitalizálni. Bármilyen nemzeti prime-nak képesnek kell lennie arra, hogy teljes, end-to-end megoldásokat tudjon nyújtani.

Kisgergely Kornél, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára a SAFE-programmal kapcsolatban elmondta, hogy tegnapelőtt kapták a rossz hírt, hogy a magyar programot nem fogadta el az EU. De előbb-utóbb elfogadják majd, és ez fontos forrása lehet a hazai hadiiparnak, egy kedvező finanszírozási forrást jelent a védelmi költéshez, és nem a hazai költségvetést terheli. Az előleg még az idei évben jöhet Kisgergely Kornál várakozásai szerint.

Az ING Bank vezérigazgatója, Bogdán Krisztina arról beszélt, hogy egy nemzetközi bankcsoport hogy látja a védelmi ipart. 2024-ben 2460 milliárd dollárt költöttek globálisan védelemre, aminek a felét az Egyesült Államok adta. A védelmi ipar legnagyobb vállalatai között kevés az európai, Lockheed Martin, RTX, Northman Group a legnagyobbak. A hidegháborút követően Európában a védelmi ipar költései visszaszorultak, ennek a „békeosztaléknak” isszuk most a levét. De növekedés kezdődött az európai védelmi költésekben, az egy évtizeddel ezelőtti költésekhez képest Európa védelmi kiadásai 50 százalékkal nőttek. Egyik oldalon ez üzlet, beszállítóknak, gyártóknak, vevőknek, de egy küldetés is, mindannyian szeretnénk nyugodtan aludni. A védelmi iparra kell költeni, és ezt felismerték nagyon sokan.

Az EU szintjén 800 milliárd költést kell végrehajtani a védelmi iparban, nem csak finanszírozásra, de szabványosításra, beszállítói láncokat fejlesztésére, kapacitások építésére, hogy európai igényeket európai kapacitásokból lehessen építeni.

Azok nyernek, akik most be tudnak szállni, mert felfutóban lévő üzletág.

Európa újra építi védelmi képességeit, a kérdés az, hogy kik tudnak a leggyorsabban és a legokosabban bekapcsolódni.

Magyarországon a védelmi ipar 2024-ben 3,3 milliárd dolláros piacot jelentett, azóta már fejlődött, de az állam is komoly erőfeszítéseket tett az utóbbi években, hogy a magyar védelmi ipar elinduljon. 2024-ben a 15. volt a helyünk a világ fegyverimportőrei között és a 38. helyet foglaltuk el az exportőrök között. Sok minden elindult az országban, az exportképességek fejlesztéséhez ez kulcsfontosságú.

A finanszírozással kapcsolatban Bogdán Krisztina elmondta, hogy néhány éve nem lehetett elképzelni, hogy egy bank egy védelmi vállalat finanszírozása mögött áll. Compliance kockázatot, reputációs kockázatot is jelentett. De a geopolitikai helyzet, az Európán belül és kívül létrejött kockázati gócpontok arra késztették a bankokat, hogy átgondolják a politikájukat, sokan enyhítettek. Az ING már finanszíroz az ING, de csak bizonyos feltételek mellett, például rezilienciát, biztonságot növelő projekteket finanszírozhatnak, viszont tömegpusztító, vagy tiltott és vitatott fegyverek finanszírozásában nem vehet részt az ING – példálózott az ING vezérigazgatója.

