Európa újra felfegyverzi magát - Megnyílnak a pénzcsapok az iparág előtt?

Európának fel kell ébrednie abból a hosszú államból, hogy nem kell költenie védelmi iparra,
de üdvözlendő, hogy már hajlandó arra, hogy több forrást biztosítson és fejlesszen – mondta el Sárhegyi István, a 4iG Űr-és Védelmi Technológiák vezérigazgatója. Privát oldalról nézve a finanszírozás még nem megoldott, elkezdett mozgolódni a bankszektor, de nagyon lassan – tette hozzá a finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatban.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy miért van szükség egy magyar „prime”-ra, egy magyar hadiipari nagyvállalatra, elmondta, hogy ha megnézzük a nemzetközi példákat, jellemzően a védelmi ipari ökoszisztémákat privát nagyvállalatok vezetik és szervezik: Németországban a Rheinmetall, Franciaországban a Thales. Ennek oka, hogy a magánvállalatok finanszírozhatóak, agilisek, innovatívak, tudnak nemzetközi partnerségeket kötni, amelyek ciklusokon átívelően fenntarthatók. Arra pedig, hogy ennek miért egy magyar cégnek kell lennie, a válasz, hogy az iparágban szükséges a rövid értéklánc, itthon a magyar értéklánc, nem várható el, hogy ezt egy nemzetközi prime tegye meg, mert így lesz fenntartható és hosszú távon üzletileg működőképes az iparág.
Sárhegyi István elmondta, hogy fontos, hogy központi szinten képesek legyünk egy havária helyzetre felkészülni, irányítani egy hadsereget, kormányzatot, a légierőn át a szárazföldi rendszerekig mindent központosítani kell és digitalizálni. Bármilyen nemzeti prime-nak képesnek kell lennie arra, hogy teljes, end-to-end megoldásokat tudjon nyújtani.
Kisgergely Kornél, a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásért felelős államtitkára a SAFE-programmal kapcsolatban elmondta, hogy tegnapelőtt kapták a rossz hírt, hogy a magyar programot nem fogadta el az EU. De előbb-utóbb elfogadják majd, és ez fontos forrása lehet a hazai hadiiparnak, egy kedvező finanszírozási forrást jelent a védelmi költéshez, és nem a hazai költségvetést terheli. Az előleg még az idei évben jöhet Kisgergely Kornál várakozásai szerint.
Az ING Bank vezérigazgatója, Bogdán Krisztina arról beszélt, hogy egy nemzetközi bankcsoport hogy látja a védelmi ipart. 2024-ben 2460 milliárd dollárt költöttek globálisan védelemre, aminek a felét az Egyesült Államok adta. A védelmi ipar legnagyobb vállalatai között kevés az európai, Lockheed Martin, RTX, Northman Group a legnagyobbak. A hidegháborút követően Európában a védelmi ipar költései visszaszorultak, ennek a „békeosztaléknak” isszuk most a levét. De növekedés kezdődött az európai védelmi költésekben, az egy évtizeddel ezelőtti költésekhez képest Európa védelmi kiadásai 50 százalékkal nőttek. Egyik oldalon ez üzlet, beszállítóknak, gyártóknak, vevőknek, de egy küldetés is, mindannyian szeretnénk nyugodtan aludni. A védelmi iparra kell költeni, és ezt felismerték nagyon sokan.
Az EU szintjén 800 milliárd költést kell végrehajtani a védelmi iparban, nem csak finanszírozásra, de szabványosításra, beszállítói láncokat fejlesztésére, kapacitások építésére, hogy európai igényeket európai kapacitásokból lehessen építeni.
Azok nyernek, akik most be tudnak szállni, mert felfutóban lévő üzletág.
Európa újra építi védelmi képességeit, a kérdés az, hogy kik tudnak a leggyorsabban és a legokosabban bekapcsolódni.
Magyarországon a védelmi ipar 2024-ben 3,3 milliárd dolláros piacot jelentett, azóta már fejlődött, de az állam is komoly erőfeszítéseket tett az utóbbi években, hogy a magyar védelmi ipar elinduljon. 2024-ben a 15. volt a helyünk a világ fegyverimportőrei között és a 38. helyet foglaltuk el az exportőrök között. Sok minden elindult az országban, az exportképességek fejlesztéséhez ez kulcsfontosságú.
A finanszírozással kapcsolatban Bogdán Krisztina elmondta, hogy néhány éve nem lehetett elképzelni, hogy egy bank egy védelmi vállalat finanszírozása mögött áll. Compliance kockázatot, reputációs kockázatot is jelentett. De a geopolitikai helyzet, az Európán belül és kívül létrejött kockázati gócpontok arra késztették a bankokat, hogy átgondolják a politikájukat, sokan enyhítettek. Az ING már finanszíroz az ING, de csak bizonyos feltételek mellett, például rezilienciát, biztonságot növelő projekteket finanszírozhatnak, viszont tömegpusztító, vagy tiltott és vitatott fegyverek finanszírozásában nem vehet részt az ING – példálózott az ING vezérigazgatója.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Meglépte a szomszédos ország: változatos módszerrel törnék le az üzemanyagárakat
Az intézkedések a jövő hónapban lépnek életbe.
Betelt a pohár az EU-tagállamokat képviselő vezetőnél, minden létező eszközzel lesújtana Orbán Viktorra egykori jó barátja
Már keresik Brüsszelben a jogi eszközöket a helyzetben, amit még feszültebbé tettek a Szijjártó Péterrel kapcsolatos vádak.
Ilyen még sosem volt a magyar agráriumban: nagy áttörést értek el itthon
Ilyen helyezést még nem ért el agráregyetem.
Váratlan húzás: repülő erődöt csinálnak egy ártalmatlan gépből, hogy megmentsék a méregdrága vadászokat
Nem új az ötlet, de Európában ilyet nem nagyon szoktak csinálni.
Meglépték, amire senki sem számított: mindent bevetnek a pusztító kór megfékezésére
Fontos intézkedést jelentettek be.
Bevándorlóországból kivándorlóország? – A német fiatalok döbbenetes hányada hagyná el hazáját
Jobb életkörülményeket keresne külföldön a 14-29 évesek egy jó része.
Kiderült, hogy miért függesztették fel a 100 milliárdos napelemes akkumulátoros programot
Háromszoros a túljelentkezés.
Váratlan válasz az ukrajnai drónveszélyre: azonnal felpörgették a tengerentúlon a modern harcászat legújabb csúcsfegyverét
Egyre nagyobb az igény az ilyen rendszerekre.
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
A lakásvásárlások közel 40%-hoz kapcsolódhat Otthon Start hitel
Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, hogy eddig már 31 ezer esetben folyósításra került az Otthon Start hitel, mintegy 45 ezer fiatalt segítette saját lakásának megszerzésében a támog
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.