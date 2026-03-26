Felpörögtek az események a Közel-Keleten - Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Hiába az amerikai béketerv, megint emelkedik az olajár
A tegnapi esést követően ma megint emelkedik az olajár, miután ismét felerősödtek a közel-keleti konfliktus elhúzódásával és az energiaellátási zavarok súlyosbodásával kapcsolatos aggodalmak.
Esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,5 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,36 százalékot esett, a Hang Seng 2,11 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,68 százalékkal került lejjebb.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,26 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,86 százalékot eshet, míg a FTSE 0,51 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,4 százalékot eshet, a S&P 500 0,4 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,47 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma idehaza a KSH a turisztikai szálláshelyek februári forgalmát közli. Európában a francia és olasz bizalmi indexek, a spanyol negyedik negyedéves GDP második becslése, valamint az eurózóna lakossági és vállalati hiteladatai látnak napvilágot. Kora délután az amerikai új munkanélküli segélykérelmek márciusi száma ad iránymutatást.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 11,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos eséssel a DAX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 36,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 4,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 70,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 429,49
|0,7%
|0,4%
|-6,2%
|-3,4%
|9,0%
|42,3%
|S&P 500
|6 591,9
|0,5%
|-0,5%
|-5,1%
|-3,7%
|14,1%
|68,6%
|Nasdaq
|24 162,98
|0,7%
|-1,1%
|-4,6%
|-4,3%
|19,1%
|89,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 749,62
|2,9%
|-2,7%
|-8,3%
|6,8%
|42,3%
|87,1%
|Hang Seng
|25 335,95
|1,1%
|-2,6%
|-5,3%
|-1,1%
|8,5%
|-9,2%
|CSI 300
|4 537,47
|1,4%
|-2,6%
|-4,2%
|-2,0%
|15,4%
|-7,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|22 957,08
|1,4%
|-2,3%
|-8,8%
|-6,3%
|-0,7%
|57,0%
|CAC
|7 846,55
|1,3%
|-1,5%
|-8,3%
|-3,7%
|-3,2%
|31,8%
|FTSE
|10 106,84
|1,4%
|-1,9%
|-6,5%
|1,8%
|16,7%
|51,4%
|FTSE MIB
|44 013,29
|1,5%
|-1,6%
|-6,7%
|-2,1%
|11,8%
|81,7%
|IBEX
|17 169,9
|1,5%
|-0,7%
|-7,0%
|-0,8%
|27,3%
|104,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|124 235,6
|1,3%
|1,6%
|-2,2%
|11,9%
|35,6%
|181,3%
|ATX
|5 404,63
|2,6%
|-0,4%
|-6,3%
|1,5%
|26,6%
|74,2%
|PX
|2 537,85
|1,6%
|-2,2%
|-5,4%
|-5,5%
|19,9%
|134,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 720
|2,1%
|0,7%
|-8,2%
|4,6%
|41,0%
|170,8%
|Mol
|4 000
|-0,1%
|6,3%
|13,6%
|36,1%
|36,3%
|81,8%
|Richter
|11 950
|2,8%
|0,6%
|0,3%
|21,1%
|12,3%
|36,3%
|Magyar Telekom
|2 055
|0,0%
|1,5%
|-0,2%
|14,7%
|17,4%
|404,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|91,51
|-1,8%
|-4,7%
|40,1%
|59,8%
|31,7%
|56,4%
|Brent
|103,52
|0,0%
|-5,0%
|45,9%
|70,1%
|41,5%
|67,6%
|Arany
|4 553,74
|3,2%
|-6,6%
|-12,3%
|5,3%
|50,6%
|163,1%
|Devizák
|EURHUF
|386,7
|-1,3%
|-1,3%
|2,9%
|0,7%
|-3,2%
|6,1%
|USDHUF
|334,2264
|-1,2%
|-1,8%
|5,0%
|2,2%
|-9,6%
|8,0%
|GBPHUF
|447,2500
|-0,8%
|-1,8%
|3,8%
|1,5%
|-6,6%
|5,2%
|EURUSD
|1,1570
|-0,1%
|0,5%
|-2,0%
|-1,5%
|7,1%
|-1,7%
|USDJPY
|158,9050
|0,0%
|-0,4%
|1,6%
|1,4%
|6,1%
|45,6%
|GBPUSD
|1,3372
|-0,1%
|0,4%
|-1,2%
|-0,6%
|3,3%
|-2,6%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|71 301
|1,1%
|0,1%
|4,9%
|-19,6%
|-18,5%
|38,9%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,31
|-1,5%
|1,4%
|6,8%
|3,6%
|0,1%
|167,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,92
|-2,1%
|0,5%
|9,5%
|2,2%
|5,8%
|-788,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,43
|-1,6%
|3,1%
|14,7%
|8,2%
|2,8%
|176,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Trump megkongatta a vészharangot: az „őrült” rezsim hamarosan atomfegyverhez jut, azonnal lépni kellett
Szerinte azonnal lépni kell.
A homokra épített kártyavár: elég egy rossz döntés, és lángba borul a Közel-Kelet
Törékeny az egyensúly.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Közeleg a váratlan katonai lépés: megindulhatnak a hadihajók, a világ egyik legerősebb hatalma beszállhat a háborúba
Változtatni kellene a törvényen.
Újra kísért 2022 réme: globális élelmiszerdrágulást szabadít el az iráni háború
Az élelmiszerársokk még nagyobb hatású is lehet, mint az energia.
Megjelent a gázstop rendelet: Magyarország tényleg elzárja az ukrán vezetéket, de nem úgy, ahogy gondoltuk
Új kötelező betárolást is előírtak.
Hosszú veszteség listát adott ki az Egyesült Államok, elképesztő haderőt vontak össze az iráni háború miatt
Több száz katona sebesült meg a perzsa állam válaszcsapásaitól.
Zelenszkij elárulta, mihez köti az USA a biztonsági garanciákat
Nem bizakodó az ukrán elnök.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Társasházi pénzügyek okosan: Így spórolhattok százezreket az Erste új lakástakarék akcióival
Közös képviselőként tavasszal a számvetés mellett a jövőtervezésé a főszerep: miből finanszírozzuk a többmilliós tetőfelújítást, a fűtéskorszerűsítést vagy a lift cseréjét? Mi a
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
A kamatpálya is kiszámítahatatlanná vált.
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.